Stanovnici Marušića obilaze zgarište i plaču: "Nešto je doletjelo kao kometa, kao da je netko bombu bacio"

"Teško je ovo, svakome, ne samo meni. Ali mi smo sretni. Izvukli smo živu glavu. Kud ja trebam nešto više?", pita se Ahmet iz Marušića.

Živa glava je najbitnija, ali srce isto boli kad vidiš štetu oko sebe.

Bio je to pakao, kaže Ahmet, pakao koji je progutao dio njegove kuće. Kaže, ni slutio nije da će požar tako brzo doći u Marušiće.



"Nešto doleti kao kometa, kao da je neko bombu bacio. To je šišarka koja se rasplinula. I uhvatila je sve to raslinje suho i to je užas bio. Tu je gore bilo vatre i s jedne i s druge strane... Rade emocije, meni je žao...i... spasili smo se", tješi se Ahmet iz Marušića.

Požar u Marušićima - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Nekoliko automobila spaljeno je do neprepoznatljivosti. Maslinici su u pepelu. Ima potpuno uništenih objekata, ali kod većine kuća stradali su krovovi.



"To je izgorilo sve, vidite da je to crno. Došli su ljudi, otkrili da bi vidili da su grede nagorile. I onda su to otkrili, polili vodom, tamo-vamo i to su ugasili", kaže Mladen iz Marušića.

Požar je gasilo 200 vatorgasaca. Pet kanadera i dva air tractora imala su više od 32 sata naleta. Izbačena je 1221 i pol tona vode. Požarom je zahvaćeno 300 hektara.

"Jedva smo živu glavu izvukli, jedva! To je bilo strašno. Ja sam samo plakala, mamu vukla gore. 'Mama, ajde izgorit ćemo, požuri!' A ona ne može. Ima 94 godine", kaže Vlatka iz Marušića.

Požar u Marušićima - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Radnici HEP-a su na terenu, struja se polako vraća. Mještanin koji je u gašenju požara zadobio, kako neslužbeno doznajemo, teške ozljede glave i dalje je u bolnici na intenzivnoj. Turisti koji su evakirani

našli su novi smještaj ili su se vratili u stari. 80 vatrogasaca je i danas na terenu.

"Trenutno su bili nadletili avioni, oni su ustavnovili da nema nikakvog izdimljavanja. Znači da je posao obavljen kako treba. Mi ćemo ostati ovdje tokom noći i sutrašnjeg dana i najvjerojatnije, ako situacija bude ovakva, sutra ga proglasit ugašenim", izjavio je Višeslav Pešić, zapovjednik požarišta, DVD Omiš.

Požar u Marušićima - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Iznad požarišta od jutra su kružili dronovi i policijski helikopter.

Policija još uvijek traga za piromanom.

Večer u Marušićima

Mještani Marušića će, kad je riječ o šteti nastaloj požarom, pokušati sami riješiti što se riješiti da, odnosno iznijeti sve ono što mogu sami. Cijeli dan danas ljudi u kućama, ispred kuća i u vrtovima čiste sve naoko vidljive posljedice požara. Jedna od njih je i gospođa Zorica Grebenar koja je usred požara koji je progutao i kombi i automobil uspjela spasiti motocikl.

Bruna Papić i Zorica Grebenar - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Nekako sam stekla snage uz Gospinu pomoć. Rekla sam Gospi 'Gospe moja daj mi da spasim ovo', kad već nisam uspjela ništa drugo", govori gospođa Grebenar.

Osim štete na automobilu i kombiju, Zorica Grebenar ima štetu i na krovu za kojem su joj solarne ploče za koje ne zna jesu li preživjele požar. Također se zahvalila doktoru Čudiću i svima koji su njoj i njezinoj obitelji donijeli tople obroke i piće. Ona sama današnji dan je provela na zgarištu gdje je cijeli dan čistila uz pomoć deset ljudi koji su joj došli pomoći i kojima se zahvalila.