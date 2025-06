Polje tlaka zraka postupno će oslabjeti pa će sa zapada, osobito potkraj četvrtka i u petak, na vruću podlogu prodirati manja količina vlažnog zraka i tako stvarati uvjete za razvoj grmljavinskih oblaka.



U ponedjeljak ujutro i prijepodne će biti posvuda sunčano uz slab do umjeren vjetar južnih smjerova. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a na Jadranu od 19 do 23 stupnja.



U nastavku dana središnja Hrvatska će uz dosta sunca biti i najtopliji dio zemlje. Ljetne vrućine ponegdje će dosezati i 35 stupnjeva što će tek neznatno ublažavati slab do umjeren jugozapadnjak.



I u istočnim predjelima pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, a temperatura poslijepodne oko 33 ili 34 stupnja.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, u višem gorju na udare i jak jugozapadnjak. Najviša temperatura od 28 do 32 stupnja.



U Dalmaciji također sunčano i vruće od 29 do 34 stupnja uz slab, povremeno i umjeren jugozapadnjak.



Temperatura mora već ponegdje doseže 26 stupnjeva uz tendenciju daljnjeg porasta.



Sad smo u razdoblju kad sunčane zrake imaju najveću snagu i prodornost - na što upozorava i vrlo visok UV indeks pa se svakako valja zaštititi.



Pred nama je i toplinski val koji već u ponedjeljak započinje na području središnje Hrvatske pa u srijedu i osobito četvrtak - zahvaća cijelu zemlju.

Vrijeme idućih dana

Slijedećih dana u unutrašnjosti sunčano i vrlo vruće prema četvrtku - uz pojavu tople noći. Poslijepodne u utorak i srijedu postoji i mala mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. U četvrtak u drugom dijelu i krajem dana vjerojatnost za razvoj grmljavinskih pljuskova je zamjetno veća, osobito na sjeveru zemlje.



Na Jadranu pretežno sunčano uz tople noći, a već u drugom dijelu prijepodneva i osobito prema sredini dana i uz ljetne vrućine. Vjetar slab do umjeren.



Prema trenutnim proračunima, u petak u unutrašnjosti i ponegdje na sjevernom dijelu Jadrana postoji naznaka osvježenja uz pljuskove i grmljavinu koji ponegdje mogu biti i vrlo izraženi. Čini se da za vikend slijedi smirivanje vremena. Ovaj scenarij vremena ipak još valja potvrditi.