Ovo je priča o kojoj maloljetni ne bi trebali čitati niti o gledati priloge jer su njezini akteri autori sadržaja "za odrasle". Ljudi su to koji se bave objavama svojih obnaženih tijela i na njima zarađuju. Fenomen je ovo koji okuplja zajednicu od 170 milijuna ljudi u svijetu, ali je i dalje tabu.

Ena i Josipa nisu striptizete ili pornografske glumice koje možete gledati uživo ili na nekoj od milijun besplatnih stranica. One su autorice s OnlyFansa, stranice na kojoj korisnici plaćaju kako bi dobili pristup određenom, često erotskom sadržaju kakav objavljuju Ena i Josipa. Kažu da se ne radi o prostituciji jer nema fizičkog kontakta.

"Nisam se nikad ni vidjela ni rukovala, a kamoli išta intimnije, tako da je meni to ogromna razlika", rekla je Ena Friedrich.

Na spomenutoj platformi ima ljudi poput kuhara, fitness trenera i glazbenika koji prikazuju život iza pozornice ili u studiju, ali i ljudi poput Ene i Josipe.

"Nije to samo ono što radim ja i ostale djevojke u Hrvatskoj i na Balkanu. To je nešto što cijeli svijet radi i svi to znamo, samo što smo mi u nekoj manjoj sredini gdje to nije toliko ni popularno ni odobreno od strane ljudi", rekla je Josipa Karimović reporterki Provjerenog Sari Duvnjak.

OnlyFans ima 170 milijuna korisnika sa svih krajeva svijeta, a od tog je milijun i pol autora sadržaja. Sadržaj je to i poslovni model o kojem svi imaju svoje mišljenje. Ono što je nepobitno, on je tu i postaje sveprisutan.

"Danas svatko od nas na našim pametnim telefonima može otvoriti videe, snimati i slati videe i te su mogućnosti postale neograničene. Zaista sve više ljudi danas u Hrvatskoj sudjeluje u takvim aktivnostima", rekao je Goran Arbanas, psihijatar i seksualni terapeut.

I Ena iz Zagreba i Josipa iz Vinkovaca bile su spremne pred kamerama Provjerenog pričati o poslu kojem su trenutačno u potpunosti posvećene – one zarađuju pomoću svoga tijela, kojeg ljudi plaćaju da vide.

"Ona faza komodifikacije do koje smo dospjeli u ovom još relativno ranom 21. st. jeste faza komodifikacije u kojoj se vrlo efikasno trže intimnost, osjećaji, emocije, razni tipovi profila osobnosti. Dakle, traže se ljudi sa svojim individualnim, intimnim pričama, sa svojim profilima postaju utržive robe", rekao je sociolog Hajrudin Hromadžić.

Roditelji koji zarađuju od pornografije

OnlyFans postoji još od 2016. godine, a pravi procvat doživio je upravo za vrijeme pandemije. Sadržaj nude i poznate osobe, ali i "obični" građani koji uz svoj normalan obiteljski život otvoreno vode i onaj drugi. Ena je magistrirala povijest umjetnosti, znanstveni smjer i uz manjak posla za vrijeme koronavirusa odlučila je otvoriti stranicu koju trenutačno vodi upravo njezin muž.

"Išla sam napraviti par fotki za Instagram u kupaćem. Rekla sam mužu da ću objaviti slike i na OnlyFans jer nisam već dugo. On mi odgovori: 'Daj im bar malo mesa, da nije ista stvar'", ispričala je Ena.

Naposljetku su otišli i korak dalje: "Počeli smo doslovno s rukicama negdje i onda je započelo onako kako je sada."

Suprug Daniel nije htio stati pred kamere Provjerenog. Ipak, na pitanje kako on na sve to gleda i kako on to prihvaća, dao nam je kratak odgovor.

"Normalno, to je posao koji se odradi pod normalno. Kako netko ide u trgovinu ili u banku, tako to i mi. Nekome je tabu, nekome je normalno, nekome je to jadno, nekome sramota – svatko ima svoju publiku", rekao je.

Ena i Daniel imaju i deset mjeseci starog sina i ne opterećuju se previše oko toga što će okolina misliti, a njega planiraju odgajati da bude otvoren prema ovakvim stvarima.

"Ja sam maćeha dvoje djece koje su malo stariji, ali cure su normalne i nećemo ih odgajati da budu neki zatucani idioti. Tako da mislim da će se jednog dana isto moći normalno razgovarati s njima o svemu", rekla je Ena.

Prihvaćanje od strane okoline je nešto na što, iskreno kažu, ne mogu računati. Ipak, oni najbliži znaju čime se bave, a s vremenom su to i Enini roditelji prihvatili.

"Njima je najbitnije da ja nisam narkomanka, da nisam s nekakvim oženjenim frajerom, da me ne mlati. Hoću li se ja slikati gola ili ne, to im je onako: 'Radi gluposti, vidi je.' Više im smetaju moje tetovaže", ispričala je.

"Ne radim da se prehranim"

Josipina priča slična je Eninoj. Ona je ekonomistica iz Vinkovaca koja ne potječe iz problematične obitelji. Novca, kaže, nikada nije nedostajalo.

"Ne radim da se prehranim. Gladna nisam, žedna nisam nikad bila niti ću ikad biti. Radim to da živim luksuzno, da sebi ostvarim ono što sam kao djevojčica sanjala", rekla je.

Da je u tome uspjela, dokazuju i cijene pretplate na stranicama poput OnlyFansa koje se kreću između pet i 50 dolara na mjesec.

"Prvi novci kad su sjeli sam gledala i čudila si je li to moguće. Prva isplata je bila šok. Ja sam odmah išla kupiti krevet, ormar i sve što trebam da opremim kuću. Tko zna je li ovo stvarno i događa li se meni?", rekla je.

Ipak, ovo nije posao koji biste poželjeli svom djetetu. Premda danas sveprisutan, za njega se i dalje uglavnom vežu negativne konotacije. Josipa kaže da je to njezin izbor na koji ju nitko nije silio Trebalo je vremena da skupi hrabrosti i svojoj obitelji prizna čime se bavi.

"U početku nisu uopće razumjeli o čemu se radi jer, kad sam ja otvorila to prije tri godine, ljudi još nisu znali što je OnlyFans. Kasnije se većina pomirila, a mene je najviše bilo strah što će reći moja majka", ispričala je Josipa.

Odnos Hrvata prema pornografiji

Premda smo u pravilu konzervativno društvo, Hrvati nisu ništa manje aktivni od drugih naroda po pitanju korištenja stranica s eksplicitnim sadržajem.

"Ja se doista ne bih se upuštao u neko pretjerano osuđivanje takvih praksi. Mislim da je prije svega stvar doista ekonomskog tipa i tu zapravo pitanja kategorije moralnosti, licemjerja, dvoličnosti po meni ne igraju odlučujuću ulogu", rekao je sociolog Hromadžić.

Stručnjaci po pitanju seksualnosti tvrde da sve dosad viđeno ne možemo ignorirati . Kažu da treba ohrabriti roditelje da razgovaraju sa svojom djecom jer pornografija nije stvarnost, a dostupna je svakome, nažalost i maloljetnicima.

"Osoba koja ima nerealno očekivanje od sebe može onda u sam kontakt i odnos donijeti jako puno anksioznosti. Ako je to muškarac, onda može imati i erektilne smetnje zbog toga što očekuje od sebe nešto drugo. Ako je to u pitanju mlada žena, možda ona očekuje opet nešto što je nerealno pa se to onda ne događa u tom odnosu i može biti razočarana", rekla je geštalt psihoterapeutkinja Nataša Barolin Belić.

I upravo zato bitno je razgovarati i s djecom, ali i u braku ili vezi jer u tim odnosima nerijetko dolazi do osjećaja srama kada su takve stvari u pitanju. Pornografija, za odrasle ljude nije nužno uvijek loša, tvrdi doktor Arbanas.

"Kad razgovaraju otvoreno o pornografiji, kad razgovaraju o tome što im se sviđa, što ih seksualno uzbuđuje, što im je zajedničko, što im možda nije zajedničko, što bi htjeli isprobati, što ne bi htjeli isprobati, što bi htjeli samo vidjeti", rekao je.

Ipak, kaže da postoje i loši primjeri: "Ono što nas onemogućuje da sudjelujemo u drugim aktivnosti. dakle ako zanemarujemo obitelj, vezu, posao, hobije. To je znak za uzbunu."

Kod labilnih ljudi se vrlo lako može razviti poremećaj.

"Tada vam više obična pornografija i uobičajeni seksualni odnos nije dovoljan. Nije dovoljno uzbuđujuće i ljudi traže sve specifičnije, sve neobičnije sadržaje", rekao je Arbanas.

Ne smatraju se dobrim primjerima

Po pitanju stranica koje sadrže eksplicitan sadržaj, ali i stranica kakve vode Ena i Josipa, Hrvati se, tvrdi doktor Arbanas, sve više otvaraju. S napretkom tehnologije pornografija je postala dostupna baš svakome, kako potrošačima tako i njezinim"'akterima".

Ipak, smatra li se dobrim primjerom, Josipa nam iskreno odgovara: "Ja za sebe osobno smatram da nisam dobar primjer mlađim generacijama jer znam puno djevojaka koje su mlađe od mene i koje men prate na društvenim mrežama. One vide da sam ja danas ovdje, sutra ondje, one vide samo ono što ja prikažem."

Ona svejedno planira nastaviti s ovime, no ne još zadugo. U početku je, kaže, puno trošila jer je novac naglo došao. No sada je počela štedjeti jer je i ona sama svjesna da ovakav posao nije dugoročan.

"Još godinu, dvije ili tri. Ja sam sebi odredila da ću raditi dok ne skupim neke novce, dok ja sebi ne ostvarim ono što sam ja sebi planirala u životu i onda ću raditi na proširenju obitelji jer sad ja ne mogu spojiti to dvoje", rekla je.

Samo se na OnlyFansu godišnje zaradi dvije milijarde dolara, a svaki dan dobije pola milijuna novih korisnika. Zbog toga je bitno je da u ovom viralnom svijetu u kojem živimo osvijestimo sebe, ali i da mlađe generacije educiramo o svemu što internet donosi. Jer to sadržaj za odrasle i ne zove se bez razloga tako

