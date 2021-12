Djeca u Hrvatskoj već od 11 godina gledaju pornografiju. Loša je to strana napretka tehnologije. Iako je u hrvatskom zakonu propisano da onaj tko mlađem od 15 godina omogući gledanje pornografije ide u zatvor na tri godine, s takvim se sadržajem susreću i puno mlađa djeca. Struka poručuje - to može imati ozbiljne posljedice.

Kada je imala 11 godina počela je gledati pornografiju - otkrila je to u intervjuu svjetski poznata pjevačica Billie Eilish, koju na društvenim mrežama prate stotine milijuna ljudi, većinom mladi. Poslije je, kaže, zbog toga imala probleme u vezama, pristajala na stvari na koje nije bila spremna. Sličan trend je i u Hrvatskoj - djeca se s pornografijom prvi put susretnu, u prosjeku, između 11. i 13. godine. Je li to prerano? Svatko ima svoju teoriju.

''To su normalne godine kada djeca ulaze u pubertet i pronalaze svoju seksualnost'', smatra Ljubica. Posljednji podaci pokazali su da interes za pornografijom raste do 18. godine i to kod oba spola. Njih 80 posto takav sadržaj traži na mobitelima, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Viktorija Bednjanec.

''Nije baš sve za svakoga i za svaku dob. Mislim, koliko sam svjesna, da su dosta i agresivni prikazi takvih nekih odnosa. Mislim da to dosta šteti percepciji'', smatra Sara.

Eksplicitne scene utječu različito na svako dijete, što najviše ovisi o dobi, objašnjava psihijatar i seksualni terapeut Goran Arbanas. ''Ako se radi o djetetu koje možda ima pet do osam godina, takvo dijete kada vidi jedan pornografski sadržaj neće razumjeti da se tu radi o seksualnosti, vidjet će agresiju, vidjet će nekakve čudne pokrete. I to neće povezati s ugodom i s nečim lijepim'', pojasnio je Arbanas.

Uhvaćen u Zagrebu: Pedofil iz Nizozemske u računalu godinama čuvao tisuće fotografija i videosnimki djece

U kampu u Bujama snimao golu djecu: Uhićen 41-godišnji Slovak

Dok za one koji tek ulaze u pubertet pornografija može iskriviti sliku stvarnosti i stvoriti nerealna očekivanja. Arbanas naglašava - struka ne može sa sigurnošću utvrditi da pornografija šteti zdravlju mladih ili odraslih. Ali pretjerano izlaganje može dovesti do negativnih posljedica, poput zasićenja ili agresivnosti. Važnu ulogu u svemu, dodaje, imaju roditelji koji s djecom ne bi smjeli imati tabu teme.

Više o mladima i pornografiji pogledajte u priloženom videu.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr