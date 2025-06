Nema predaha, temperature će još rasti: Evo kad možemo očekivati osvježenje

Sljedeći će tjedan u cijeloj zemlji biti vrlo vruće, no čini se da bi druga polovina tjedna mogla biti malo promjenjivija. Ipak, za pouzdaniju i precizniju prognozu, pričekat ćemo još nekoliko dana, a do tad svakako možemo računati na tu vrućinu.

Nad cijelom zapadnom i južnom Europom zavladalo je područje visokog tlaka zraka odnosno anticiklona. Ona se proteže i do našeg područja i neko će vrijeme držati fronte dalje na sjeveru, ne dopuštajući im da nam se približe. To pak znači stabilnije prilike i novi rast temperature.

Nedjelja će od jutra biti sunčana i većinom vedra. Na obali će još puhati umjerena do jaka bura. Najjača će biti pod Velebitom, Biokovom i na dubrovačkom području gdje su mogući olujni udari. Noćna i ranojutarnja temperatura, na kopnu će biti od 15 do 19, a na obali oko 25, tako da ovdje opet treba računati na neugodno toplu noć.

Poslijepodne će biti malo više oblaka u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ali i dalje će prevladavati sunčano vrijeme. Uz to, ponovno će biti vruće, osjetno toplije nego u subotu – temperatura će rasti do 32, 33 Celzijeva stupnja. I samo će povremeno puhati slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova koji će malo ublažavati tu vrućinu.

Slično i na istoku Hrvatske – u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Malo će se naoblačiti taman oko podneva tako da će poslijepodne biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Temperatura oko 32, sa slabim, a povremeno i umjerenim sjevercem.

U Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici drugi dio dana bit će sunčan. Samo u gorju i unutrašnjosti Istre uz malo oblaka. Pod Velebitom će i dalje puhati umjerena bura, dok će drugdje na moru okrenuti na maestral. Ostaje vruće, temperatura će biti između 32 i 34, a u gorju ipak znatno ugodnije, od 28 do 30.

U Dalmaciji će biti sunčano, pretežno vedro i prilično vruće. Vjetar će sredinom dana okrenuti na maestral koji će puhati uglavnom umjereno. Pri tome će temperatura rasti do 33, 34, a ponegdje i 35 Celzijevih stupnjeva. Navečer će ponovno zapuhati i ojačati bura, uglavnom nakon 20 sati.

More se zbog bure opet malo ohladilo, sad je temperatura od 21 do 26, dakle i dalje je ugodno za kupanje, ako vam ne smeta sama bura. Ona će puhati još u nedjelju, a sljedeći tjedan će se more opet zagrijati, i to na 27, 28 stupnjeva. UV indeks će i u nedjelju biti vrlo visok, osobito na Jadranu i u Lici.

Novi tjedan na kopnu počinje sunčano i vruće. Povremeno uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će biti uglavnom slab, a temperatura će ponovno rasti. Danju ćemo imati vrijednosti od 33 do 35 Celzijevih stupnjeva.

Na Jadranu sunčano, većinom vedro i vrlo vruće. Noću i rano ujutro puhat će slab do umjeren burin, a danju maestral. Minimalna temperatura bit će oko 25, a maksimalna dnevna oko 35.

Pred nama je još jedan vruć ljetni tjedan. Većinu će vremena biti sunčano, samo su povremeno i lokalno mogući pljuskovi, i to uglavnom u unutrašnjosti nakon srijede. Na obali ostaje vrlo vruće, a ponovno će zagrijati i u kopnenim predjelima, tako da u cijeloj zemlji opet očekujemo vrijednosti oko 35 stupnjeva. Nastavlja se dakle toplinski val, čuvajte se vrućine i sunca, osobito na Jadranu.