Kupanje u ledeno hladnim vodama, hiperventiliranje i umjetno stvaranje mini stresa za poboljšanje psihofizičkog zdravlja. Zvuči pomalo ludo, ali nije. Provjerena je to tehnika koja se prakticira već stoljećima, no sada ju je zapadnom svijetu približio Nizozemac Wim Hof. Upravo tako zove se i sama metoda. Zašto se ona prakticira i na koji točno način pridonosi fizičkom i mentalnom zdravlju, istražila je naša kolegica uz stručno vodstvo certificiranog instuktora te metode u regiji. Upozoravamo, ovakve stvari nikako ne pokušavajte bez savjetovanja sa svojim liječnikom.

Hladne vode, rijeke ili bazeni i polugoli muškarci koji se u njima kupaju. Sve ovo u zemlji u kojoj je najveća opasnost da te ubije propuh. U kojoj prehlada ne gine ako primjerice sjediš na betonu. Vani je tek nekoliko stupnjeva iznad nule. Puše bura. Na Velebitu snijeg. A oni… Oni se brčkaju kao usred ljeta.

I prvo što bi svatko pomislio kada vidi ovakve ljude jest ludost! ''Ja sam koristio tu riječ prije, ali vrijeme je da izbacimo tu riječ jer je sve više to sve dokazano i nije u biti to sve toliko ludo'', kazao nam je Daniel Skoblar.

Jer, što uopće u današnje vrijeme znači ludost? Granice se pomiču, a izlazak iz zone komfora postao je gotovo svakodnevan, osobito kada su u pitanju situacije na koje nemamo utjecaja, kakvih je posljednjih godina sve više.

“Ovo doba korone i ono što smo imali sa potresima, u tom cijelom periodu mislim da sam intenzivirao ovaj ulazak u hladnoću i suočavanje s tim nekim strahovima iz stvarnog svijeta sa ovom metodom”, tvrdi Borna.

“Jesi normalan, kupaš se u ledu, imao si siguran posao u financijama, živio u New Yorku, što radiš to“, prisjetio se Daniel ranijih komentara na ono što rade.

I to bi pitao svatko! Ostaviti posao i uspješnu karijeru i preseliti se u Privlaku kraj Zadra samo zbog jednog. I ne, to nije bio novac, to je bila sreća, koju je donio mir! A do mira je došao, pa pomalo nekonvencionalno.

Iza prividnog luđaštva stoji istraživačka metoda

Tomislav je kineziolog iz Zagreba. Daniel ekonomist iz okolice Zadra. I ne, nisu nikakvi čudaci, već nekoliko godina proučavaju ovu, javnosti, gotovo nepoznatu tehniku. I jedan i drugi iz sličnih razloga. Obojica su shvatila da život prebrzo prolazi kraj njih dok oni ostaju ili u prošlosti ili jure u budućnost. A da im i dalje nešto nedostaje.

“Poanta je zapravo doći u sadašnji trenutak. To je disanje, to je zapravo i meditacija”, objašnjava Tomislav.

A oni to postižu, izlaganjem hladnoći, kupanjem u hladnim vodama ili primjerice planinarenjem bez odjeće. Primjenjuju metodu Wim Hof. Metoda je to koju je razvijao istoimeni Nizozemac otprilike 30 godina, a cilj mu je nadahnuti milijune ljudi da koriste svoje tijelo i dah kako bi se zagrijali, a potom i iscijelili od niza kroničnih bolesti.

“On je tridesetak godina stvarao tu tehniku. On to nije izmislio, ni toplu ni hladnu vodu naravno, nije izmislio ni to disanje”, dodaje Tomislav.

Svi znamo i vidjeli smo silne ljude koji se kupaju u ledeno hladnoj vodi. Razbijaju led da bi uskočili. Wim Hof to je sve samo popularizirao i približio zapadnom svijetu.

“Wim Hof je zapravo jedan genijalac koji je velik dio svog života bio neshvaćen, smatrali su ga ridikulom, luđakom, ja to kažem pozitivan. Kad je netko pozitivno lud onda je to zapravo pozitivno. Hvala Bogu zadnjih par godina sve više ljudi je čulo za njega i počeli prakticirat tu metodu”, ispričao je Tomislav.

“Dok malo istražiš Wima Hofa skužiš da ima nešto tu. I kad je on krenuo pričati o znanstvenim literaturama što je dokazano u biti iza cijele metode sam rekao ovo je stvarno brutalna stvar”, dodaje Daniel.

Potraga za zdravljem I unutarnjim mirom

Otišli smo stoga do Privlake. Ondje je Danijelov dom. On je licencirani instruktor Wim Hof metode, za sada još uvijek jedini u regiji. Kako je i sam rekao, naizgled je u životu imao sve. Posao na Wall streetu, financijsku sigurnost, ipak, iz nekog razloga nije bio sretan.

“Još uvijek ne znam, jel to bilo neko izbjegavanje, posao, možda roditelji tada. Možda taj život gdje sam živio prebrzo. Odlučio sam skupiti stvari i dati otkaz”, prisjeća se.

Stigao je u Hrvatsku, našao na internetu tečaj Wim Hofa. Pet dana prije tečaja bukirao posljednja dva mjesta koja su ostala i otišao u Nizozemsku. “Dva dana sa Wim Hofom i nakon tog mi se život promijenio. Rekao sam kako je ovo moguće, ovako dobro se osjećati, prirodno”.

“Znači svi mi patimo od nečega, anksioznost i depresija, ide na gore i gore. I ja skužim da sam u biti dosta anksiozan. Kad sam ja odradio to disanje sam skužio wow. Staloženost u meni, mir. Nevjerojatno. Samo kroz dah. Ništa vanjski, ništa izvan sebe”, ispričao je Daniel.

Unatoč sumnjičavosti, dali smo se nagovoriti. I odlučili na vlastitoj koži isprobati ono o čemu ovaj čovjek govori. Metoda ima tri komponente; disanje, hladno kupanje i mentalni sklop. Bez jednog, manje više ne funkcionira drugo, objasnio nam je Daniel. Upravo je to smisao ove metode, stvoriti kratkotrajni stres pozitivnog adrenalina.

Ne smije se pretjerivati iznad svojih mogućnosti

Idući korak bio je ulazak u ledeno hladnu kupku. Dovoljno je reći da je u vodi toliko leda i da se ne topi. Dakle, možete zamisliti o kojoj temperaturi govorimo. Na takve je uvjete Tomislav naviknuo. Godinama ih prakticira.

“U početku su komentari bili, Bože ovaj je lud, danas i u zadnje vrijeme su sve pozitivniji komentari. Ljudi su počeli biti svjesni toga, da dižu prst gore, da pitaju za naše radionice i gdje se to može naučiti i postali su svjesni koliki je to benefit, naravno u prvom redu po zdravlje”, tvrdi Tomislav.

Kaže, ova mu je tehnika pomogla. Zdravstveno. I fizički i psihički. Nitko, ali baš nitko ovakve stvari ne bi trebao raditi bez savjetovanja sa stručnjacima, liječnicima.

“Prije ice batha, i ja isto imam svoje strahove, bez obzira što sam iskusan i instruktor. Gledam tu hladnoću i automatski obrambeni mehanizam, moj mozak i moje tijelo kažu nemoj. I to je normalno, ali ja onda svijesti kažem bit će dobro. I čak čujem jako često da ljudi uopće, u ice bath-u nakon dvije, tri minute kažu, uopće nisam osjetio ništa”, objašnjava Daniel.

Ipak, kaže ono što je najbitnije prije, tijekom i nakon procesa jest slušati svoje tijelo. A ako pak želimo probati, a nismo sigurni možemo li to, posavjetovati se s liječnikom i ne ići iznad svojih mogućnosti.

“Imam svoj protokol koji pratim i čak puno sudionika mi zna reći dok su u ledu, na početku ono trema, strah, joj ne bih, pa kad uđu unutra jel mogu još malo? Ne! Van odmah, jer da se razumijemo ovo je trening, ovo je stres i može bit opasno ako pretjerujemo kao i sve u životu”, zaključio je Daniel.

Nije sve za svakoga, pa tako ni Wim Hof

Početni užas pretvorio se u neku vrstu zadovoljstva koje je teško opisati. Više je toga što se ovoj metodi pripisuje kao blagotvorno. “Dokazano je znanstveno da utječe na autoimune bolesti, na PTSP, na taj strah, stres. Znači to su sve pozitivni benefiti njegove metode”, dodaje Tomislav.

Ova i njoj slične metode primjenjuju se i u svijetu vrhunskog sporta. Osim što su hladne kupke dobre za oporavak mišića, koriste se i kao “mini stresori“.

“Stres je dobra stvar u našem životu, stres koji dođe i prođe je dobra stvar. Stres koji je kroničan nije dobro imati u životu, ali svaki taj mini stres uzrokuje adaptaciju. Je li ta adptacije više emotivna, mentalna ili fiziološka u svakom slučaju je dobra adaptacija”, objašnjava Luka Milanović.

Već i mala promjena disanja može pridonijeti kvaliteti života.

“Ne bi bilo dobro da fiziološki imamo reakciju da cijeli dan bježimo od lava ili tigra. To bi bio loš život, a u stvari naše tijelo na staničnoj razini ne zna da je to samo sjedilački posao, uredski. Samo zna da dišemo plitko, nemamo dovoljno dobru opskrbu kisika u stanicama i to je kao da cijeli dan živimo u strahu ili u bijegu od neke životinje. Zato nam treba taj balans, i zato hladnoća i razne vježbe disanja mogu pomoći tomu da se izbalansiramo”, nastavlja.

Najveći paradoks, tvrdi Luka, upravo je taj da tek nakon neugode dolazi ugoda, a s njom i osjećaj sreće i postignuća.

Nitko od njih nije bio toliko lud da odjednom, ničim izazvan skoči u zaleđeno jezero ili rijeku. Sve što danas rade, plod je dugog vježbanja, učenja tehnika. Ono što znaju, na vlastitoj koži uvjerili su se u djelotvornost. I opet upozoravaju, tko želi pokušati, prije svega mora se savjetovati sa stručnjacima.

Nije sve za svakoga. Pa tako ni Wim Hof. No, da se uz stručno vodstvo može i doživjeti i preživjeti, može se. Pa čak i uživati.

