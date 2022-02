Nakon što je u srijedu navečer objavljena najava priloga u Provjerenom, idućeg dana u Stupniku kraj Zagreba – prava drama. Inspektori i policija na teren su izašli zbog ilegalnog doma za starije koji radi bez ikakvih dozvola i rješenja. Reporterka Provjerenog uspjela je upisati vlastitu majku u isti taj dom kako bi dokazala praksu koja se ondje odvija dulje vrijeme. Unatoč tome što su i ministarstvo i županija slali inspekcije i kažnjavali vlasnicu, problem nikako da se riješi. Sve dosad!

Samo jedan posjet bio je dovoljan da ekipa Provjerenog sklopi dogovor i u ilegalni obiteljski dom upiše majku reporterke Barbare Majstorović Ivezić. I to bez ikakvih dokumenata, samo na temelju njezina imena i prezimena.

Nakon što je dobila račun, suočila je suvlasnicu doma s činjenicom da je na zadatku. ''Ovo sad ću javiti odvjetniku'', rekla je suvlasnica ilegalnog doma.

To što ona vodi ilegalan dom – očito joj nije nikakav problem.

I dalje ilegalno nesmetano rade

U zemlji paradoksa, Hrvatskoj dakle, jedan od pet najvažnijih ciljeva Strategije socijalne skrbi za starije osobe je podizanje kvalitete socijalnih usluga, onaj koji se trebao osigurati kroz pojačani inspekcijski nadzor nad pružateljima usluga. Tu očito nisu uspjeli jer ilegalni domovi i dalje nesmetano rade.

Njezinoj partnerici i suvlasnici, jedan je dom već zatvoren. Onaj koji je posjetila ekipa Provjerenog nikad nije niti otvoren, barem ne službeno. Za njega dozvole nema, a javile su se čak tri bivše djelatnice kako bi ispričale što se tamo odvija godinama.

''Taj dom je oduvijek ilegalan i sad je još ilegalan'', kaže jedna od djelatnica. U drugom je domu, govore, bila slična priča.

''U domu je tada bilo 24 ljudi i samo sam se ja brinula o njima. Radila sam tri tjedna od 0 do 24, znači non stop. Radila sam medicinsku i običnu njegu. Kad kažem medicinsku njegu, znači bilo je ljudi s ranama, dekubitusima. To sam morala sve sanirati. To je inače posao medicinske sestre. Ja sam njegovateljica, ali medicinske sestre nije bilo i ja sam bila prisiljena tim ljudima pomoći, odraditi to umjesto medicinske sestre'', priča jedna od djelatnica.

Druga je tamo bila zaposlena kao kuharica, ali je, tvrdi, radila i kao kuharica, njegovateljica, ekonom, dobavljač.

''Nismo imali tople vode. U loncima u kojima sam kuhala grijala sam vodu, nosila je i kupala ljude. Džezvom sam polijevala po glavi i kupala tako ljude. Grijanja nije bilo, ja sam se sva prehladila. Troje čarape sam imala tamo. Ti ljudi su bili bez grijanja na minus deset stupnjeva. Žene su te spavale u jaknama. Kad sam rekla šefici da ću ja tim ljudima donijeti deku, da im donese deku – to je bila paljba na mene, da što se ja miješam u njen posao'', otkriva druga.

Fotografije pokazuju sav užas

Prilikom dolaska ekipa Provjerenog, vlasnica im je pokazala dvokrevetnu sobu. Rekli su da korisnici imaju tri obroka dnevno, liječnicu, fizioterapeuta, dnevni boravak, obavezne šetnje.

Iako je soba koju je pokazala izgledala skromno, ali pristojno, fotografije iz tog doma koje su poslale bivše djelatnice pokazuju potpuno drugačiju sliku.

''Možete li zamisliti da netko u ranama leži na krevetu i te rane nisu sanirane, nisu previjene, nisu dezinficirane, ništa, ništa od toga što bi trebalo biti? Doslovno se raspada. Znate li što je dekubitus četvrtog stupnja? To je rupa. I to ne znamo, ali vjerojatno užasno boli'', priča bivša djelatnica.

''Ja to nisam mogla gledati. Nisam. A ni te psihičke bolesnike… Oprostite, malo mi je teško…. Ni te psihičke bolesnike koji nisu bili agresivni, ali nisu znali za sebe. Recimo, jedna žena jadna se znala namazati fekalijama sva od glave do pete. Po dva tri puta dnevno. Prestrašno. A vi nemate tople vode. To je užasno, užasno'', prisjeća se.

Priču o ilegalnom domu započeo je kolega Mahmutović iz 24sata. Mjesecima kasnije, dom i dalje radi. Pa smo postavili ista pitanja Zagrebačkoj županiji i Ministarstvu socijalne skrbi.

Kažu kako nema rješenja za pružanje socijalne usluge smještaja. Upravni odjel Zagrebačke županije podnio je prijavu Ministarstvu, ali i sektoru za inspekcijski nadzor i državnom odvjetništvu. Dosad nisu od općinskog odvjetništva nikakvu informaciju vezanu za kaznenu prijavu protiv vlasnice.

Država je vlasnici odavno zabranila rad, a inspekcije su ulazile u domove više puta i otkrivale kršenje propisa. Jedan od njih, u kojem je ekipa Provjerenog bila, nikad nije ispunio minimalne uvjete, ali i dalje prima štićenike.

''Zbog sumnje da se u tom objektu ipak pružaju socijalne usluge (prijava bivše zaposlenice) zatraženo je od Općinskog suda u Novom Zagrebu da izda nalog za pretragu objekta uz asistenciju policije 27. listopada 2021. Međutim, sud nalog nije dao'', kažu iz Ministarstva.

Dementni, u teškom stanju...

Zašto ga sud nije dao? Dvadesetak ljudi je trenutačno u tom objektu, moguće dementnih, bolesnih, u teškom stanju, pa možda i životno ugroženih! A inspekcija se poziva na – nepovredivost doma. Jer je, naime, vlasnica zadnji put rekla da u njemu nitko ne živi osim nje. Dakle, očito da je lagala. I u vrijeme dok su sugovornice ondje radile, tvrde, dolazile bi inspekcije. Zato i čudi, da unatoč onome što su tada zatekli, ovo i dalje traje!

''Ali to su ljudi u pitanju. Znači, vi otvarate kafić, morate imati sve minimalne tehničke uvjete, bilo što da otvarate. Ali ovo su bolesni, stari, nemoćni ljudi. Nemate uvjete i dobijete dozvolu. Kako? Kako je to moguće u ovoj državi? Znači da netko ne radi svoj posao, je li tako?'' pita se bivša djelatnica.

Tko ostavlja člana obitelji u takvom domu?

I nije vlasnica doma odgovorna samo zbog toga što nema dozvolu za rad, već i za kršenja ugovora o radu. Oni koji su za nju radili – kažu – bolje da nisu! Od neprijavljivanja do neisplate plaća. Sve su prošli!

Zašto bi itko svog člana obitelji ostavio na takvom mjestu? Razlog je jednostavan.

''To je jedan od najjeftinijih domova. Ti ljudi svoje roditelje moraju negdje ostaviti jer ti ljudi nisu za sami biti. Oni su dementni. I ne mogu sami biti. Ali zbog ekonomske situacije i zbog toga što je dom njima bio financijski pristupačan, ostavljali su ih tu'', smatra jedna od bivših djelatnica.

''Ne znaju što im se događa...''

''Većina njih, velika većina njih se ne mogu žaliti jer su dementni i jer ne znaju što se s njima događa'', dodaje druga.

Tragedija u Andraševcu

Jedan od razloga zašto su progovorile jest taj da upozore na to u kakvim uvjetima stari i nemoćni provode svoje zadnje dane.

Sjećate li se doma u Andraševcu? Onog koji je izgorio, a u njemu stradali i štićenici? Čak šestero njih izgubilo je život! Ista ta vlasnica dobila je kaznu od četiri i pol godine zatvora. Činilo se kao da sustav nije izvukao nikakvu pouku. Sve do danas!

Svi će biti izmješteni?

Je li ekipa Provjerenog objavom sustav natjerala na bržu reakciju? Svi dopisi, prijave - do danas su bili mrtvo slovo na papiru! A danas - i inspekcija i policija na terenu. Prema još neslužbenim informacijama koje Provjereno ima - svi štićenici bit će izmješteni! Kakve će posljedice biti za vlasnicu, koja je, napominju, već bila kažnjavana i kojoj je jedan dom već zatvoren - ostaje tek vidjeti! Provjereno će svakako pratiti razvoj situacije!



