Depresivna je, anksiozna i to od mladih dana. Godinama se liječila. Svog je psihijatra smatrala drugim ocem i osobom kojoj vjeruje više no ikome. Sve do trenutka kada joj je počeo slati poruke i nuditi seks. Pisao joj je o problemima s erekcijom, masturbacijom. Da, psihijatar je pisao pacijentici. Od tada, njezino stanje je i gore. U strahu je i razočarana. Kaže - u maloj sredini riječ pacijentice protiv uglednog liječnika malo vrijedi.

Ekipa emisije Provjereno kontaktirala je psihijatra. On sve opovrgava. Kaže, on tako nekad ostavi mobitel pa je možda netko drugi pisao. Pa da mu je hakiran profil.

No sporne poruke nisu poslane samo s jedne već najmanje dvije aplikacije. I ne samo jednom. O svemu su obaviješteni i Hrvatska liječnička komora, bolnica u kojoj psihijatar radi, ali i policija. Stručnjaci upozoravaju – ovaj slučaj ne smije proći nekažnjeno.

"Isplakala sam se, šokirala, došla sam mami i rekla da mi je poslao to i to. Pokazala joj. Prva reakcija je bila da šutimo. Jer ono, što će tata napraviti", kazala je pacijentica reporterki Provjerenog Barbari Majstorović Ivezić.

"Govori mi ti. Bit ću iskren, imam problema s erekcijom. Nije to od danas, dijabetes je učinio svoje. No uz malo dodataka neke tabletice - ide. Jako dugo nisam bio u nikakvom seksualnom kontaktu. Bio bih sretan već da sam pored nekog u masturbaciju. Isprika, no to me jako boli", jedna je od poruka koju joj je poslao psihijatar.

"Jednostavno mi je onako, jednostavno mi je onako, srušio mi se svijet doslovno", navodi pacijentica.

Slao poruke 40 godina mlađoj pacijentici

Poruka je ovo koju je ugledni psihijatar poslao svojoj 40 godina mlađoj pacijentici koju je liječio od depresije i anksioznosti. I ta poruka, nažalost, nije jedina.

"Ti nisi spremna na nešto. Da li bi ti ja mogli nešto?", pitao ju je u poruci.

Uporan je bio i kada mu je ona odgovorila da je u šoku jer je na njega gledala kao na drugog oca, kao na pomoć koju nigdje nije dobivala.

"Ja ispočetka nisam vjerovala nikome, i nisam baš smatrala da mi netko može pomoći. Ali kako je vrijeme odmicalo i kako se liječim već godinama, počela sam mu vjerovati više nego sebi jer sam smatrala da me poznaje više nego što sama sebe poznajem", navodi pacijentica.

Odnos koji se temelji na povjerenju

Neprimjerene opaske, poruke, dodiri, čak i prisiljavanje na seksualne odnose, događaju se i tamo gdje bi se osobe trebale osjećati zaštićeno – kod liječnika. Posebno je to problematično kada se takve stvari događaju između terapeuta i pacijenata.

"Odnos psihijatar – pacijent se temelji na povjerenju i zapravo to povjerenje u liječničku struku je javno. Ljudi vjeruju liječnicima da će im pomoći, da ih neće iznevjeriti", objašnjava prof. Slađana Štrkalj Ivezić iz Društva za kliničku psihijatriju - Hrvatski liječnički zbor.

Međutim, taj odnos mora biti u okviru profesionalnih granica koje liječnici znaju – to su osnovni postulati medicinske etike koji se podučavaju na Medicinskom fakultetu - poštivanje autonomije pacijenta, poštivanje rada u interesu pacijenta i ne nanošenje štete pacijentu.

"Ovdje vidimo jedno neprimjereno ponašanje od strane liječnika prema pacijentici. I kodeks medicinske etike kao i zakon o liječništvu ne dopušta nikakve interakcije u ovome smislu, a kamoli eksplicitni sadržaj koji bi liječnik uputio pacijentici", navodi Jasna Karačić iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

"Zadatak psihijatra je da isključivo proizvede korist za pacijenta. Uvijek je pacijent u centru, nikada nije psihijatar u centru. Nekada je moguće da psihijatar govori nešto o sebi, ali to mora biti isključivo u interesu pacijenta, ne u interesu psihijatra", dodaje Štrkalj Ivezić.

Ponekad ni samim pacijentima nije jasno jesu li žrtve

Slučajevi seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u kontekstu zdravstvene skrbi, specifični su i po tome što ponekad ni samim pacijentima nije jasno jesu li bili žrtve uznemiravanja ili se radi o medicinskoj proceduri na koju nisu navikli.

"Sva nelagodnost pacijentu ostavlja jedan dojam da ne zna ni sam kako postupiti, kome se obratiti, hoće li mu netko reći da je lud zato što je primijetio nešto što možda nije u skladu s etičkim ponašanjem liječnika", ističe Karačić.

Provjereno kontaktiralo psihijatra

Ekipa emisije Provjereno kontaktirala je spomenutog liječnika. Tvrdi kako nikakve poruke nije slao, već da mu je bio hakiran profil na društvenoj mreži.

"Probijen mi je bio profil i tu su stizale kojekakve poruke koje uopće sa mnom nemaju veze", navodi psihijatar, a na pitanje je li nekome to prijavio odgovara: "Ne, to su dečki moji na odjelu napravii. Tehničari."

Žrtva je pokazala poruke i s WhatsApp aplikaciju te rekla kako joj se on kasnije ispričao u ordinaciji, psihijatar kaže da ima - drugi mobitel.

"Ja sam moj mobitel... Ja imam sada drugi mobitel. Moj mobitel sam ja izgubio, koji sam imao prije ovoga i ostao bez brda brojeva. Tako da ja ne znam gdje je moj mobitel taj uopće", odgovorio je na upit.

Na ponovljeni upit o tome kako su poruke stizale upravo s broja na koji se javio, psihijatar je kratko odgovorio: "Ja vam... Ja svejedno vam, sve ono što sam vam rekao, ja kod toga ostajem".

Od depresije oboljela u srednješkolskim danima

Djevojka koja se Provjerenom obratila za pomoć, od depresije je oboljela u srednjoškolskim danima.

"Ja mislim da u životu nisam imala gore osjećaje – to su bile suicidalne misli, to je bila hrpa najgorih emocija koje neka osoba može doživjeti", opisuje pacijentica.

Potražiti pomoć nije joj bilo lako, posebno zbog toga jer živi u manjoj sredini gdje osobe koje se suočavaju s psihičkim poteškoćama nerijetko gledaju kao na čudake.

"Razgovor mi je sam po sebi pomagao dosta jer on je, što se mene tiče, čovjek koji mi je ušao u glavu, i koji mi je ušao u srce na neki način jer je znao svaku moju bol, svaku moju suzu, svaku moj trenutak sreće", opisala je.

"Isprva je bilo nevino komentiranje"

Odnos psihijatar – pacijent jedan je od ključnih odnosa koji ljudima pomaže da se oporave. I taj odnos mora biti baziran na povjerenju. Upravo zbog toga, i sugovornica Provjerenog je poruke liječnika tumačila kao njegovu brigu za njeno zdravlje.

"Isprva je meni to bilo neko nevino komentiranje. Znao je komentirati kako su mi se grudi povećale, i tako neke stvari. Ali meni je to bilo ono, možda primjećuje detalje ili nešto. Kao, bila sam izgubila na težini pa možda zbog toga. Ali s vremenom kako se počeo interesirati za moju kolegicu, mislila sam ok, možda on sad meni vjeruje pa on sad od mene traži pomoć ili nešto. Međutim, to je onda prešlo i na prebacivanje na mene. Tako da je tu nekako eskaliralo", kazala je pacijentica.

Nakon što je objavila nekoliko fotografija sebe i prijateljice na društvenoj mreži, dobila je poruke sljedećeg sadržaja.

"Moram priznati, fantastična fotka. Bit ću dovoljno slobodan pitati, da li se s xxxx može družiti? Lijepe ste obje, vrlo je privlačna, nabijena erotikom. Tako bih želio biti s xxxx", pitao ju je psihijatar.

Nedopuštena komunikacija na društvenim mrežama

I u neformalnim razgovorima, primjerice na društvenim mrežama, ovakva komunikacija liječnika prema pacijentu je apsolutno nedopuštena.

"Svaki liječnik je u poziciji moći, zato što se ljudi obraćaju psihijatru i liječniku u namjeri da mu netko pomogne. On je uvijek u fantaziji, vrlo često nesvjesno, jer je neka figura autoriteta, spasitelja, roditelja – koji onda se očekuje da neće zloupotrijebiti povjerenje", rekla je Štrkalj Ivezić.

A upravo to je proživljavala naša sugovornica. Slušala njegove intimne probleme, ali i nabacivanja.

"Mi smo se znali čuti preko messengera, javljao mi se uglavnom da vidi kako sam, jel sve u redu. Znao mi je reći da me voli, i to je meni bilo čistom prijateljski i ok. Nikada ja nisam uzvratila s – i ja vas ili nešto tako", navodi pacijentica.

"Znao mi je kao savjet dati da se našminkam kući i da stavim neke šarene boje na sebe i da mu pošaljem sliku da vidi", dodaje.

Nema stvaranja privatnog prijateljskog odnosa

Ponekad i pacijenti, upravo zbog potpunog ogoljavanja emocija i apsolutnog povjerenja, razviju osjećaj da su prisni i na privatnoj razini i tada je dužnost psihijatra da postavi granicu.

"Ali je dužnost psihijatra da mu to protumači, da je odnos psihijatar – pacijent zapravo terapijski odnos i da to što psihijatar pomaže pacijentu, što ga razumije, možda kao prva osoba u životu – ne znači da oni stvaraju privatni prijateljski odnos", kazala je Štrkalj Ivezić.

Sugovornica Provjerenog nije jedina pacijentica koja je od spomenutog liječnika primila uznemirujuće poruke. No od straha od liječnikove odmazde, druga je odustala od razgovora pred kamerama.

"Bilo je nekoliko izoliranih slučajeva seksualnog uznemiravanja od strane zdravstvenih radnika. Oni se vrlo teško prijavljuju, zapravo su zadnji na ljestvici prijava koje imamo i mi i druge institucije. Vrlo je teško doći do toga – prvo jer su takvi pacijenti stigmatizirani, drugo – nemaju dovoljan suport od strane bilo koga tko ih sluša. Prolaze još veću traumu i na kraju krajeva, postavlja ih se u situaciju da su i oni to malo umislili, da se to malo preuveličalo", rekla je Karačić.

Korupcija i seksualno uznemiravanje

"Pitala sam se dosta dugo – kako ja sad tako mala mogu napraviti nešto, mogu napraviti nekakav potez koji će ljude ohrabriti da jednostavno izađu i bore se za sebe. Drugo, općenito okolina moja i to što su me mnogi odgovarali od toga svega. Jer opet, on je moćniji, ti tu ne možeš ništa, već su ljudi reagirali na njegovo ponašanje pa nisu ništa postigli", objašnjava djevojka.

U nekoliko navrata emisiji Provjereno obraćali su se pacijenti ukazujući na korupciju i seksualno uznemiravnje unutar zdravstvenog sustava. Splitski kardiokirurg koji je od jedne žene uzeo 3000 eura za spas supruga čeka suđenje. Zagrebački ortoped, zbog seksualnog uznemiravanja, izgubio je radno mjesto.

"Unazad zadnjih nekoliko godina zaista su novinari ti koji su počeli rješavati probleme sustava i nepovjerenja u institucije. Nama je većinom prva rečenica u bilo kojoj prijavi koja ide nama kao neovisnom tijelu za prijave i zaštitu pacijenata bude – zato što ne vjerujemo institucijama, zato što ne vjerujemo Ministarstvu, zato što ne vjerujemo bolnici...", navodi Karačić.

"Bilo me strah da me neće negdje zatvoriti"

Posebna je stigma na ljudima koji boluju od raznih psihičkih oboljenja. Ako progovore, tko će ih uopće više htjeti liječiti?

"Prvenstveno me bilo strah da mi može dati neku dijagnozu koja zapravo nema veze sa mnom zato što je, ajmo reći, bog za svoj zanat. Zna baratati brojevima F-ova, F ovaj, F onaj. Tako da me bilo strah da me neće negdje zatvoriti", rekla je pacijentica.

Pacijenti koji boluju od depresije, anksioznosti, vrlo teško potraže pomoć. I vrlo su ranjivi. A onog trena kada im se dogodi ovakva situacija - oni gube povjerenje.

"Ne gube povjerenje samo u tog liječnika, već gube povjerenje u cijeli sustav za zdravstvenu zaštitu i gotovo više nikada neće potražiti pomoć nego će ostati kući sa svojim problemima, pokušati se liječiti sami", objašnjava Karačić.

Odlučila je progovoriti da bi upozorila druge

O ovome svemu nesretna je djevojka do sad šutjela. Odlučila je progovoriti samo da bi upozorila druge. Da bi putem ove priče bili upozoreni i oni koji mogu utjecati. I koji moraju ovakve situacije spriječiti.

"Ovakva situacija ne smije proći nekažnjeno", smatra Karačić.

Hoće li do toga i doći? Ekipa Provjerenog o svemu je pitala i obavijestila i Hrvatsku liječničku komoru i bolnicu u kojoj radi dotični psihijatar. Ali i policiju.

I dok iz bolnice i komore tvrde da nikada nisu imali prijave protiv tog liječnika, iz policije su poslali dopis u kojem tvrde da su dosad imali šest intervencija koje su se dogodile unutar prostorija bolnice od kojih su se četiri odnosile na narušavanje javnog reda i mira, no radi li se baš o ovom psihijatru – nisu precizirali.

Da se ovakvo što više neće ponoviti, nadaju se svi sugovornici Provjerenog. No da će ova priča imati i svoj nastavak – nimalo ne sumnjamo!

