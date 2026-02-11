Mještani bijesni zbog plaže: "Duša me boli, pitamo se kako je to uopće moguće"

Mještani Šimuna na Pagu bijesni su jer je njihov ulaz na plažu ograđne, a dio ljetne hladovine već je posječen.

"Najprije su nam betoniranjem i kućama koje se totalno razlikuju od naših uništili selo. Sad su bacili oko na ovaj biser otoka, na ovu šumu i plažu, da nam unište i to. Najradije bih plakala. Ovo je biser otoka i sad to treba uništiti", rekla je Katarina Fabijanić, mještanka Šimuna.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Krznarić neslužbeno doznaje da bi ondje niknuti ugostiteljsko-turistički objekt.

"Ja samo mogu reći da me duša boli. Mi se svi pitamo kako je uopće moguće da se ovako nešto može dogoditi", napomenula je Ana Marija Fabijanić, stanovnica Šimuna.

Predstavnik investitora pred kamere ne želi. U telefonskom razgovoru kaže da su spremni za razgovor i suradnju s gradom i mještanima.

