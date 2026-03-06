Neva Tölle je Zagrepčanka godine: Priznanje pionirki borbe protiv nasilja nad ženama

Uoči Međunarodnog dana žena u Gradskoj skupštini Grada Zagreba održana je tradicionalna svečanost dodjele nagrade Zagrepčanka godine, priznanja koje Grad Zagreb već više od dva desetljeća dodjeljuje ženama za izniman doprinos promicanju ženskih prava i rodne ravnopravnosti.

Ovogodišnja dobitnica je dugogodišnja aktivistkinja i jedna od pionirki borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj, Neva Tölle koja već gotovo četrdeset godina predano radi na zaštiti žena koje su preživjele nasilje i njihove djece.

Jedna je od ključnih figura feminističkog pokreta u Hrvatskoj. Suosnivačica je organizacija poput Ženske grupe Trešnjevka i Autonomne ženske kuće Zagreb te je sudjelovala u pokretanju prvog SOS telefona i skloništa za žene krajem 1980-ih.

"Ova nagrada nije samo moja. Pripada svakoj ženi koja je ikada rekla ‘ne’ nepravdi, svakoj kolegici koja se neumorno bori na terenu i svakoj sugrađanki koja tiho, ali hrabro utire put ravnopravnosti u našem Zagrebu. Ovu nagradu posvećujem svim ženama Zagreba koje svojim radom, često nevidljivim, čine ovaj grad boljim mjestom. Zagreb je oduvijek bio grad hrabrih, snažnih i inspirativnih žena", poručila je Neva Tölle prilikom preuzimanja nagrade.

"Neva Töle započela je borbu protiv nasilja nad ženama prije četrdeset godina, u vremenu kada se o tom problemu nije govorilo i kada nije postojao nikakav društveni odgovor, niti zakonska regulativa. Nije bilo ničega osim hrabrih pojedinki i pojedinaca koji su se usudili boriti. Tu je borbu započela potaknuta empatijom koja je, nažalost, proizašla iz osobnih iskustava, te razumijevanjem potrebe za izgradnjom sustava podrške ženama koje trpe nasilje i njihovoj djeci", rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, čestitavši dobitnici u ime svih Zagrepčanki i Zagrepčana.

"Naša je odgovornost osigurati da Zagreb bude grad u kojem ravnopravnost nije samo pravna norma na papiru, već stvarnost koja se živi. To činimo jačanjem institucija, suradnjom s organizacijama civilnog društva i izgradnjom sigurnih mreža koje pružaju zaštitu kada je ona najpotrebnija. Grad Zagreb ne nudi samo deklarativnu podršku. Mi gradimo sustav koji prepoznaje stvarne izazove s kojima se žene suočavaju – od ekonomske nesigurnosti do nasilja", naglasio je Matej Mišić, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba.

Iz Grada Zagreba naglašavaju kako je u pripremi nova Zagrebačka strategija za zaštitu od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za razdoblje 2026.–2028., a tijekom 2026. provest će se i istraživanje o sigurnosti žena i djevojaka u javnom prijevozu. Grad također financira programe organizacija civilnog društva, skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja.