Pronađen muškarac za kojim se tragalo od nedjelje: Skakao s mosta

U utorak u 17:05 policijski službenik, operater drona, Interventne jedinice policije Policijske uprave međimurske uočio je mrtvo tijelo osobe kod kućice na vodi u Donjoj Dubravi (područje Dobravski Fljojs) na dubini od okvirno 2 metra.



U suradnji policijskih službenika, HGSS Stanice Čakovec i Javne vatrogasne postrojbe Čakovca mrtvo tijelo je izvučeno na obalu.



Na mjestu se provodi očevid te je tijelo identificirano s prijavljenim nestankom osobe.

Pronađen muškarac Foto: PU međimurska



"Zahvaljujemo svim angažiranim službama te DVD Donji Vidovec i Donja Dubrava koji su ljudstvom, potražnim psima i tehnikom neumorno radili na pronalasku osobe. Posebno moramo istaknuti ulogu dronova, kao vrlo korisnog alata u mnogim aktivnostima modernih službi na korist građana", poručila je policija.

Muškarca je u nedjelju s prijateljima skočio s mosta, no on jedini nije izronio. Nesreća se dogodila kod Donjeg Vidovca na području međimurske županije u nedjelju poslije 19 sati.