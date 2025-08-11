FOTO I dalje traje potraga za muškarcem: S prijateljima skočio s mosta i nestao u Dravi

Traje potraga za muškarcem koji je u nedjelju s prijateljima skočio s mosta, no on jedini nije izronio.

Nesreća se dogodila kod Donjeg Vidovca na području međimurske županije u nedjelju iza 19 sati.

Potraga za nestalim muškarcem - 2 Foto: PU međimurska

Policijska postaja Prelog zaprimila je dojavu da je s mosta na derivacijskom kanalu kod Donjeg Vidovca u visini hotela Golf više muškaraca skakalo u vodu. Među njima bio je i 38-godišnjak koji je u jednom trenutku potonuo te se više se nije pojavio na površini.

Potraga za nestalim muškarcem - 3 Foto: PU međimurska

Policija sumnja da je došlo do utapanja, a odmah po dojavi poduzete su sve hitne mjere traganja, u koje su pored policijskih službenika uključeni i HGSS Stanica Čakovec, Javna vatrogasna postrojba Čakovec te DVD Donja Dubrava i Donji Vidovec.

Potraga za nestalim muškarcem - 1 Foto: PU međimurska

Za potragu je korišteno više čamaca i vozila te termovizijski dron. Potraga je trajala do kasnih noćnih sati te je zbog mraka prekinuta, a nastavlja se tijekom današnjeg dana.