Nesreća na obali: Sanitetsko vozilo završilo na boku, ima ozlijeđenih

Nesreća se dogodila oko 11:15 na čvoru Rokvići, a prema neslužbenim informacijama, među ozlijeđenima nema pacijenata, već se radi o medicinskom osoblju.
Prometna nesreća na čvoru RokićiFoto:
Hrvoje Jelavic/Pixsell
"Sanitetsko vozilo se spustilo s Jadranske magistrale i priključilo na odvojak prema šibenskoj bolnici. U tom trenutku došlo je do zanošenja vozila i okretanja na bok. Više informacija znat ćemo nakon policijskog očevida", potvrdili su iz Policijske uprave šibensko-kninske za Šibenski.
Težina ozljeda još nije potvrđena, ali prema prvim informacijama, riječ je o lakšim povredama.