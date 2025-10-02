Nesreća na obali: Sanitetsko vozilo završilo na boku, ima ozlijeđenih

Medicinsko vozilo sanitetskoj prijevoza završilo je na boku nedaleko od Opće bolnice Šibenik, a prema prvim informacijama ozlijeđene su dvije osobe.

Nesreća se dogodila oko 11:15 na čvoru Rokvići, a prema neslužbenim informacijama, među ozlijeđenima nema pacijenata, već se radi o medicinskom osoblju.

Prometna nesreća na čvoru Rokići Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

"Sanitetsko vozilo se spustilo s Jadranske magistrale i priključilo na odvojak prema šibenskoj bolnici. U tom trenutku došlo je do zanošenja vozila i okretanja na bok. Više informacija znat ćemo nakon policijskog očevida", potvrdili su iz Policijske uprave šibensko-kninske za Šibenski.

Težina ozljeda još nije potvrđena, ali prema prvim informacijama, riječ je o lakšim povredama.