Diljem Hrvatske odzvanjale sirene: "Palit ćemo ih svaki dan u podne"

U podne su u cijeloj Hrvatskoj odjeknule sirene vozila Hitne pomoći. Djelatnici te službe poslali su poruku i najavu prosvjeda koji će se održati 16. listopada. Tvrde da je dosta zanemarivanja države i traže uvođenje beneficiranog radnog staža.

Okupili su se ispred zagrebačkog Zavoda za hitnu medicinu, a predstavnik sindikata Samuel Jelušić najavio je da će sirene paliti svaki dan u podne do prosvjeda. Traže i sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem, izvijestio je Dnevnik Nove TV.

"Nezadovoljni smo sa uvjetima u kojima radimo. Jedina smo žurna služba u Hrvatskoj koja nema beneficirani radni staž. Jedina smo žurna služba koja nema svoj zakon. Dosta je nereda u hitnoj služni. S tim zakonom smo željeli da svi građani u Hrvatskoj imaju jednako dostupnu medicinsku skrb", rekao je.

Djelatnicima je odgovorila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Napomenula je da postoji zakonska procedura kojom se to pravo ostvaruje, ali nije rekla hoće li udovoljiti zahtjevu.

"Zdravstveni sustav je dobio nikad veću povišicu u zdravstvenom sustavu. Ja kao ministrica sam u obvezi i u odgovornosti maksimalno brinuti o uvjetima rada i zadovoljstvu drugih. Moje je da brinem, da brinemo o uvjetima rada, a oni se mogu poboljšati kroz druge načine, ne samo beneficirani radni staž", poručila je.