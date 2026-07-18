Profesor osumnjičen za seksualno uznemiravanje završio u Remetincu, već mu se sudi za bludne radnje nad 20-godišnjakinjom

Mjesec dana u Remetincu provest će profesor Ekonomskog fakulteta Dominik Vuletić zbog sumnje na seksualno uznemiravanje studentice.

Vuletić je prije nekoliko godina bio politički aktivan te je bio nositelj liste Živog zida. Prvi put prijavljen je 2020. godine, kada je osumnjičen za bludne radnje nad 20-godišnjakinjom. Optužnica je podignuta 2022. godine, a suđenje još traje.

"Jako je čudno da optužnica koja je potvrđena prije gotovo tri godine i devet mjeseci da postupak traje toliko dugo. Takvi postupci mogu biti okončani na dva do tri ročišta", rekao je Mario Medak, diplomirani pravnik.

Dominik Vuletić - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Dominik Vuletić - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Unatoč ozbiljnosti optužbi, Vuletić je ostao zaposlen na Ekonomskom fakultetu. U međuvremenu je s mjesta docenta napredovao u zvanje izvanrednog profesora.

"Žao mi je uopće da fakultet nije dovoljno odreagirao oko slučaja profesora i što studenti nisu bili dovoljno zaštićeni", rekla je Ana Paula Novak, Studentska pravobraniteljica Sveučilišta u Zagrebu.

Iz Ekonomskog fakulteta poručuju kako osuđuju svaki oblik seksualnog uznemiravanja i nasilja te da je zaštita studenata i zaposlenika njihov prioritet. Nakon prve prijave provedeni su svi postupci koji su u tom trenutku bili u nadležnosti Fakulteta.

Dominik Vuletić - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Od tada Fakultet nije zaprimio nove prijave niti informacije koje bi upućivale na postojanje novih okolnosti, niti može komentirati navode koji su predmet postupanja nadležnih tijela. Nakon prve prijave, Vuletić je odbacio optužbe. Tada mu je određena zabrana približavanja žrtvi te uspostavljanja bilo kakvog kontakta.

"Nemam komentara obzirom da je istraga u tijeku, osim da nisam kriv. Namjeravam poduzeti pravne radnje da se zaštitim i mogu samo da sam zahvalan mojoj obitelji koja je uz mene", rekao je Vuletić tada.

O njegovu statusu na Fakultetu, kažu, odlučivat će na temelju službeno utvrđenih činjenica i u skladu sa zakonom, kada za to budu ispunjene pretpostavke.

Dominik Vuletić - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Ekonomski fakultet u Zagrebu Foto: Dnevnik Nove TV

"Osim samog čina seksualnog nasilja na traumatski odgovor žrtava utječe i to kako institucije reagiraju na takvo nasilje, osjećaj nepravde, gledati kako ti kao žrtva imaš posljedice, a počinitelj netaknut bez posljedica šeta okolo, napreduje, ima status u životu to žene doživljavaju kao dodatnu traumu odnosno iskustvo da ih se ne čuje da im se ne vjeruje", rekla je Lorena Zec, psihologinja.

U slučaju da se dokaže krivnja za seksualno uznemiravanje - profesoru prijeti kazna zatvora do dvije godine.