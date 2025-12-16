Zlostavljanje djece i droga u bolnici na istoku Hrvatske: Ministarstvo i KBC hitno reagirali

Ministarstvo zdravstva poručilo je kako ima nultu toleranciju prema nasilju i kriminalu, najoštrije osuđujući kaznena djela koja policija stavlja na teret zdravstvenom djelatniku osječkog KBC-a uhićenom zbog sumnje u bludne radnje nad maloljetnicima i omogućavanje konzumiranja droge.

U Ministarstvu zdravstva zgroženi su i poručuju da je riječ o iznimno teškim, moralno i društveno neprihvatljivim postupanjima koja predstavljaju grubo kršenje zakona, profesionalnih standarda i temeljnih etičkih načela zdravstvene struke, ističući da je zlouporaba položaja zdravstvenog djelatnika, osobito na štetu djece i maloljetnika, apsolutno nedopustiva.

Ministarstvo naglašava da ima nultu stopu tolerancije prema svakom obliku nasilja, zlostavljanja i kriminala u zdravstvenom sustavu te u potpunosti podržava odlučno i zakonito postupanje policije i pravosudnih tijela, uz očekivanje da svi odgovorni budu sankcionirani najstrožim kaznama propisanima zakonom.

Zaštita pacijenata, a osobito djece, apsolutni je prioritet Ministarstva zdravstva, poručuju u utorak u priopćenju.

Dodaju i da su u kontinuiranom kontaktu s upravom zdravstvene ustanove u kojoj je ravnatelj, u okviru svojih upravljačkih ovlasti, pokrenuo unutarnji nadzor. Po dovršetku postupka i sukladno utvrđenim činjenicama razmotrit će se daljnje mjere radi sprječavanja sličnih situacija u budućnosti te jačanja i očuvanja povjerenja građana u zdravstveni sustav.

Oglasila se bolnica

Ravnateljstvo osječkog Kliničkog bolničkog centra (KBC) udaljilo je s posla zdravstvenog djelatnika kojeg je policija uhitila zbog sumnji u bludne radnje prema maloljetnicima i omogućavanja konzumiranja droge, izvijestilo je u utorak Ravnateljstvo KBC-a.

Iz Ravnateljstva su priopćili da KBC-a Osijek surađuje sa svim nadležnim institucijama te da su, odmah po službenom saznanju, postupili sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i donijeli odluku o udaljenju uhićenog radnika od obavljanja poslova.

Radi zaštite prava pacijenata i budući da je postupak u tijeku ne možemo iznositi dodatne pojedinosti niti komentirati konkretne okolnosti slučaja, poručuju iz Ravnateljstva.

Reakcija liječničke komore

"Hrvatska liječnička komora duboko je zgrožena slučajem psihijatra iz Osijeka koji je uhićen zbog sumnje na kaznena djela povezana sa zlouporabom droga, zlostavljanjem djece i maloljetnika i povredom prava djece.

Takvo ponašanje predstavlja teško kršenje zakona te temeljnih etičkih načela liječničke profesije.

Povjerenstvo HLK-a za medicinsku etiku i deontologiju stoga pokreće postupak protiv navedenog liječnika.

HLK očekuje da nadležna tijela provedu žurnu i temeljitu istragu o ovom slučaju", stoji u priopćenju Hrvatske liječničke komore.