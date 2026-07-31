Podigli se na noge zbog smrti lavice, pokrenuta peticija. Prijatelji životinja: "Užasava nas ova najava, zaustavite to!"

Nakon smrti lavice Tayri u Zoološkom vrtu Grada Zagreba Prijatelji životinja uputili su Gradu Zagrebu službeni zahtjev za prestanak razmnožavanja životinja, nabavljanja novih životinja te njihove kupnje, prodaje, darovanja i razmjene s drugim zoološkim vrtovima.

Lavicu Tayri napao je i usmrtio lav Uganda, s kojim je bila spojena radi razmnožavanja. Udruga smatra da se taj tragični događaj ne smije svesti samo na nepredvidiv incident, nego treba biti povod za temeljito preispitivanje politike zagrebačkog zoološkog vrta.

"Grad Zagreb ne može vratiti život lavici Tayri, ali može donijeti odluku da više neće stvarati i nabavljati nove životinje čiji će cijeli život biti proveden u zatočeništvu. Zato smo opravdano zatražili prestanak razmnožavanja životinja i svih oblika njihove nabave, prodaje, darovanja i razmjene", navode Prijatelji životinja.

Ističu da ih užasava najava Zoološkog vrta da će dovesti novu lavicu koja će biti izložena prisilnom razmnožavanju i rađanju svojeg mladunčeta u zatočeništvu osuđenog na život bez slobode do svoje smrti.

U zahtjevu Gradu Zagrebu udruga navodi da rješenje nije preko noći isprazniti Zoološki vrt, nego odmah zaustaviti dotok novih životinja. Svako novo mladunče i svaka nova životinja nabavljena razmjenom ili kupnjom produljuju isti problem za još nekoliko desetljeća, poručuju Prijatelji životinja.

Udruga je od Grada Zagreba zatražila pokretanje postupne transformacije Zoološkog vrta u suvremen obrazovni, turistički i interaktivni centar koji neće ovisiti o držanju životinja u zatočeništvu. Postojeći prostor mogao bi se, predlažu, postupno prenamijeniti za virtualne prikaze prirodnih staništa, interaktivne muzeje, 3D projekcije, hologramske prikaze, proširenu i virtualnu stvarnost, multimedijske sadržaje te prijenose uživo iz nacionalnih parkova, zaštićenih područja i utočišta.

Takav centar mogao bi nuditi edukaciju o bioraznolikosti, klimatskim promjenama, zaštiti prirodnih staništa i sprečavanju trgovine divljim životinjama, kao i sadržaje posebno prilagođene djeci, školama, obiteljima i turistima. Dio prostora mogao bi služiti i kao oporavilište za ozlijeđene i privremeno zbrinute divlje životinje, pri čemu bi cilj bio njihov oporavak i povratak u prirodu, a ne razmnožavanje i izlaganje.

"Zagreb ima priliku postati grad koji neće čekati da zoološki vrtovi potpuno izgube društvenu prihvatljivost, nego će odmah započeti njihovu etičku i tehnološku transformaciju. Suvremena edukacija ne treba kaveze, a poštovanje prema životinjama ne može se učiti njihovim zatočavanjem", zaključuju Prijatelji životinja.

Udruga Prijatelji životinja očekuje očitovanje Grada Zagreba i poziva gradsku upravu da smrt lavice tretira kao jasno upozorenje da je vrijeme za promjenu. Ujedno pozivaju građane da se upoznaju s patnjom zatočenih životinja na internetskoj stranici www.zaobidi.net i pridruže njihovim nastojanjima da grad Zagreb bude etičnije i modernije mjesto za životinje.

Pokrenuta peticija

Udruga Animalex također je pokrenula peticiju za utvrđivanje odgovornosti i smjenu osoba odgovornih za incident u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

"Smatramo da je ovaj događaj rezultat propusta u organizaciji, upravljanju i sigurnosnim protokolima te tražimo: utvrđivanje odgovornosti, hitnu smjenu uprave Zoološkog vrta te poduzimanje odgovarajućih stegovnih mjera, također i utvrđivanje odgovornosti preostalih zaposlenika koji su bili uključeni u donošenje odluka ili postupanje vezano uz ovaj događaj te poduzimanje odgovarajućih mjera, uključujući njihovo razrješenje. Nadalje, tražimo i zabranu planiranog dovođenja nove lavice u sklopu EEP programa, kao i hitan inspekcijski nadzor povodom konkretnog događaja, kao i općenito dobrobiti životinja u zoološkom vrtu, izricanje odgovarajućih mjera te pokretanje prekršajnog postupka u slučaju utvrđenih prijestupa", navedeno je u peticiji.