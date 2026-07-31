Mobilna aplikacija DNEVNIK.hr-a odlično radi i na plaži: Čitajte nas brže i preglednije

Aplikacija je brza, pregledna i jednostavna za korištenje pa čitatelji lako mogu pristupiti sadržaju koji ih zanima, bilo da se radi o vijestima, galerijama ili video sadržaju.

Aplikacija donosi i jednostavan prelazak s naslovnice DNEVNIK.hr-a na bilo koji od povezanih specijaliziranih portala: gol.hr, showbuzz.hr, zadovoljna.hr, punkufer.hr, folder.hr i TV sadržaje, i to njihovim odabirom u meniju aplikacije ili povlačenjem stranica lijevo-desno.

Imaš priču?

Čitatelji također imaju i niz mogućnosti za prilagodbu i personalizaciju aplikacije – osim odabira crne ili bijele boje sučelja te veličine fonta, mogu odabrati na koje teme žele biti pretplaćeni, tj. za koje žele dobivati obavijesti, a putem opcije ''Imaš priču?'' i sami mogu poslati vijesti ili priču redakciji portala.

DNEVNIK.hr aplikacija Foto: DNEVNIK.hr

Glavni cilj aplikacije je na jednostavan i lako razumljiv način korisnicima pružiti novo iskustvo konzumiranja svih naših sadržaja. Prednosti su prvenstveno jednostavnija prezentacija sadržaja svih portala na jednom mjestu, intuitivno kretanje kroz portale/kanale i povezanost cijelog sadržaja.

Aplikaciju možete preuzeti OVDJE.

