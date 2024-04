Plenković o Milanoviću: "Nakon jednog uhićenja on se potpuno transformirao". Otkrio i razlog SDP-ove ''ustavne sabotaže"

Premijer Andrej Plenković u intervjuu četiri dana prije parlamentarnih izbora rekao je kako mu je smiješno što je alternativa sadašnjoj vlasti.

"To je Milanović. Jer ovi drugi su nestali. Pogotovo ovaj Grbin. On uđe u kampanju i govori ja ću bit premijer. Onda par dana kasnije kaže ‘ipak ne, evo moj stric će‘. Pa onda bježi u osmu. Pa stavlja velikog hajdukovca Bauka u prvu. Neka, on mi je čak i simpatičan. Shvatili su da nemaju šansi pobijediti i morali su napraviti ustavnu sabotažu", rekao je premijer i podsjetio na ponašanje Zorana Milanovića uoči izbora 2020. godine.

"Moja ocjena za njegovo ponašanje uoči tih izbora je čista petica. Korektno, tko donese 76 mandata bit će premijer. Što se njemu dogodilo dva mjeseca nakon toga kada je uhićen Kovačević, potpuno se transformirao i sva suradnja je postala potpuno nemoguća", naglasio je Plenković u intervjuu za Jutarnji list.

"Orešković je bio ucjena"

Na pitanje je li uspio transformirati HDZ u željenom smjeru, rekao je da mu je prva poruka nakon preuzimanja stranke bila politička stabilnost što je, kaže, i osigurao. O vladi Tihomira Oreškovića rekao je kako je on bio ucjena Mosta prema Tomislavu Karamarku.

"Čak sam i ja bio naivan. Vaso Brkić mi je rekao da ne idem s njima. Kada sam ih upoznao, shvatio sam sve. Njih vodi mržnja prema meni jer sam ih izbacio iz Vlade", rekao je Plenković.

O Domovinskom pokretu je rekao da ''glumi desnicu'' jer ''svaki put podrži Milanovića. Glasače DP-a pozvao je da ne troše glas već da glasuju za HDZ, ''za svoju maticu".

Nakon preuzimanja stranke drugi mu je korak bio transformacija HDZ-a za kojeg kaže da ga ne želi na krajnjoj desnici te da ga vraća „gdje ga je Tuđman ostavio, na desni centar".