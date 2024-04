Izbori su pred vratima, a sve zanima najvažnija stvar: "Pa nije ovo Bjelorusija", "Da se to dogodi imali bi velike prosvjede"

Možemo proziva Ustavni sud javno. Žele da najkasnije do utorka kažu je li kampanja protekla po pravilima.

"Da ne bi slučajno ušli u situaciju da nakon izbornih rezultata se idu DIP i Ustavni sud oglašavati na način koji bi vodio bilo poništenju izbornih rezultata bilo stavljanje upitnika na bilo koji drugi način na izborne rezultate", kazala je Sandra Benčić iz Možemo!.

Predsjednik Zoran Milanović dobio je upozorenje Ustavnog suda.

Na pitanje drži li se pravila, DIP prebacuje lopticu na Ustavni sud, a Ustavni sud danima na naše upite odgovara isto.

"Ustavni sud sve što je za sada imao reći u postupku nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora izrekao je u upozorenju od 18. ožujka 2024 godine", kaže Ustavni sud.



Trebaju li u svojim odgovorima biti konkretniji - Andrej Plenković u rukavicama poručuje da se svi upiti upute na Ustavni sud.

Pročitajte i ovo Značajna suradnja Dvije ključne institucije za našu baštinu pripremaju se za veliki događaj: "Hrvatska će se predstaviti u Ujedinjenim narodima"



Za šefa SDP-a nema dileme.

"Ovo je Hrvatska ovo nije Bjelorusija. Ili neka druga diktatura pa da se izbori poništavaju kad dosadašnja garnitura nije zadovoljna rezultatom. Ili neka kažu sada ili neka šute zauvijek. Sve ostalo je laž i prevara", kaže predsjednik SDP-a Peđa Grbin.



Bilo bi fer, tvrdi Mostov Grmoja, da Ustavni sud kaže - jesu li izbori kompromitirani ili ne.

"Ali ja to ne očekujem od Ustavnog suda. To su nažalost kukavice

koji uvijek igraju za one koji su ih instalirali, a to su HDZ i SDP. Ovom

slučaju će igrati za HDZ jer je više njihovih i bilo kakva razlika

bila bi kontraproduktivna i stvorila bi podjele u društvu", rekao je Nikola Grmoja.



Ako Ustavni sud šuti, tvrdi DP-ov Mlinarić, to znači da je sve po pravilima.

Pročitajte i ovo Analiza Gabrijele Kišiček Komunikacijska stručnjakinja otkrila što su političke arene 21. stoljeća: "Političari u njih definitivno moraju stupiti"

"To ne bi bilo dobro, igrali bi se s vatrom. Igrali bi se s ljudima. Imali bi velike prosvjede i da to nitko ne želi u državi. Ne možete raspisati izbore odraditi kampanju i netko se dan prije izbora sjeti da nešto nije dobro", kaže Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta.

DIP-u ali ni Ustavnom sudu niti jedna stranka nije poslala pisani zahtjev da se očituju na vrijeme. Svi samo javno upozoravaju, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.