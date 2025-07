Dnevnik Nove TV prvi ima snimke! Evo kako će izgledati vojni mimohod

Za samo 16 dana u glavnom gradu bit će kolona kojoj kao da se ne nazire kraj - duža od tri kilometra.



"Opake zvijeri" na kotačima i gusjenicama ozbiljno se uvježbavaju za vojni mimohod na Udbini!

Pripreme za mimohod - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Sve je kao po špagi, a bit će još i bolje. Zato i jesmo ovdje da na savršen način izvedemo ovaj mimohod. Postoji određeno uzbuđenje kod nas, jer od nas se očekuje da ovo provedemo na briljantan način", rekao je koordinator za uvježbavanje mehaniziranih postroja i brigadir Ivan Radić.



Pazi se na svaki razmak, reći će zapovjednik čijem oku ništa ne promiče. I koji, čini se, najbolje zna trebaju li ubrzati ili usporiti, ali i koliko! Radi se u dvije smjene, ali s odmorom.



"Radimo u jutarnjem periodu do ručka, onda napravimo pauzu, i ako je vruć dan, nastavljamo u kasnim popodnevnim satima do kraja vidnog dana", nadodao je Radić.



Prije manje od tjedan dana našli su se usred skandala. Trojica civila upala su u strogo čuvani i štićeni objekt i divljali na vojnom poligonu. I time otvorili niz sigurnosnih pitanja. No, dok traju pripreme za vojnu paradu - suzdržani su u komentaru.



"Mi smo svi ovdje bili i naravno da je naše vojničko da uočimo na vrijeme, i jesmo - i uočili i reagirali smo", rekao je kratko Radić.



Haubice, oklopnjaci, tenkovi, kamioni... Na aerodromskoj pisti u vojarni u srcu Like - sva je sila teške mehanizacije. Uskoro stižu i dva njemačka Leoparda - kao pojačanje! Opasnost po asfalt kad se provozaju.

Pripreme za mimohod - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"O svakom detalju se vodi briga, sva teška borbena vozila imaju gumene naplatke, upravo zbog toga da ne oštećuju podlogu. Tehnika je u odličnom stanju, što je zasluga svih ljudi koji opslužuju ta sredstva i vjerujem da nećemo imati bitnijih problema", poručio je Radić.



Gotovo 500 različitih vrsta vozila će posljednjeg dana srpnja izići na zagrebačke ulice. Tehnikom koju hrvatska vojska ima, ali i tek nabavlja - žele pokazati i čelične i vojne mišiće.

Pripreme za mimohod - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Ima ih i Požežanka Alma Josipović. Nije za volanom, ali zapovijeda posadi 20-ak tona teške Patrije. Ovo joj je "vatreno krštenje". "Stojim u vozilu, imam vezu s vozačem i korigiram ga kako će voziti. Razmak odmah držimo i to je to. Kad znamo što radimo, sve ide jednostavno i lagano", rekla je.



Razvodnik Kristijan Kardaš je sve ovo već prošao. Desetljeće kasnije s novim naoružanjem bit će to još i bolje, kaže. "Puno je vozila, velik je zadatak da se sve skupa sinkronizira i na kraju krajeva, kad dođemo u Zagreb, da se u najboljem svjetlu pokažemo", rekao je te nadodao da je vojska motiviranija nego prije deset godina te da su se generacije promijenile.



A oni sada odbrojavaju do velike svečanosti za Oluju. I samo čekaju zapovijed.

