Ovo je državna tajnica u Ministarstvu obrazovanja, evo što kaže o fotografiji

Zrinka Mužinić Bikić, državna tajnica u Ministarstvu obrazovanja, fotografirana je s društvom, među kojim su i maloljetna djeca, a nose HOS-ove majice s natpisom ZDS. U rukama drže istu takvu zastavu.

Slika je nastala uoči Thompsonova koncerta.

Na upit Dnevnika Nove TV evo što kaže na fotografiju - koju je sama objavila na društvenim mrežama: "U vezi slike s društvenih mreža, na koncertu osobno nisam niti nosila majicu s oznakama HOS-a, a sigurna sam da ni druge osobe na slici nisu imale nikakve sporne motive. Riječ je o znakovlju iz Domovinskog rata pod kojim su ginuli hrvatski branitelji i brojni mladi za slobodu Hrvatske.

Domovinski rat je temelj moderne Hrvatske, a poštovanje prema braniteljima ne smije se miješati s povijesnim revizionizmom."

Iz Vlade i Ministarstva reakcija nema. A još se čeka i da policija kaže koliko je onih koji su uoči koncerta, ali i na njemu, uzvikivali sporne povike ili posjedovali ustaške simbole.

A MOST-ovci su prvo objavili, a onda brže-bolje izbrisali video u kojem njihov simpatizer tvrdi - da ustaše nisu bili fašisti.

"Makli su to i to je sasvim jasno. A što se tiče stavova, MOST osuđuje sve totalitarne režime, fašizam, komunizam, nacizam, i da prihvaćamo - i to je ključno iz hrvatske političke prošlosti, samo ono što je vodilo demokratskoj

hrvatskoj državi", rekao je saborski zastupnik Nikola Grmoja.

Desni zastupnici ovih dana kao da se natječu tko će više puta u sabornici uzviknuti ZDS.



"Za dom spremni, pa vi to shvatite kako hoćete", rekao je Damir Biloglav, saborski zastupnik (DOMiNO). "Možete lajati na mjesec, a mi ćemo biti za dom spremni", nadodao je njegov stranački kolega Igor Peternel.



"Za dom spremni", poručio je i MOST-ov Miro Bulj.



Ovakvim povicima, tvrdi ustavni stručnjak, nema mjesta u Saboru. "Zbog toga što je ustavni sud RH jasno utvrdio kako je taj pozdrav protivan Ustavu Hrvatske, a svi zastupnici u Hrvatskom saboru prisegnuli su na Ustav", objasnio je Mato Palić.

Kazne su propisane poslovnikom. "Opomenuti zastupnika koji koristi taj pozdrav, a ukoliko bi se to ponavljalo, reagirati nekim oštrijim sankcijama kao što su ili uzimanje riječi ili udaljavanje iz sabornice", nadodao je Palić.

Dnevnik Nove TV za reakciju je pitao i šefa Ustavnog suda. "O pozdravu 'za dom spremni' Ustavni sud u više je svojih odluka izrazio jasno stajalište da je riječ o ustaškom pozdravu NDH-a i da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom. Što se tiče pjesme 'Bojna Čavoglave', kad je izvodi M. P. Thompson, te korištenja tog pozdrava od pripadnika HOS-a u kontekstu Domovinskog rata, koji prema Ustavu predstavlja jedan od temelja hrvatske državnosti, pravorijek su iznijeli hrvatski sudovi, uključujući i Visoki prekršajni sud, dok se Ustavni sud o tome do sada nije imao prilike izjasniti u svojim odlukama."

Ali kako je krenulo, čini se, bit će prilike.

