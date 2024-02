Što je Rimac tražila od USKOKA da cinka "radost"? Nudila im još tri ministra, ali se oko jedne stvar nisu mogli dogovoriti

"Mogu vam dati tri ministra, suca Ivana Turudića te desetak nižih lokalnih dužnosnika, no želim da mi jedinstvena kazna za sve za što me optužujete bude manja od pet godina", ponudila je to Josipa Pleslić, tada Rimac, USKOK-u kada je 2021. s njima pregovarala o nagodbi za brojna kaznena djela koja joj je USKOK stavljao na teret, otkriva Jutarnji list.

No, do dogovora nije došlo između ostalog zbog visine kazne koju je Rimac tražila.

S obzirom da je tada bila osumnjičena za 50-ak kaznenih djela, zbog njihove brojnosti USKOK joj nikako nije mogao ponuditi kaznu manju od oko sedam godina. Rimac na to nije htjela pristati.

Tražila je da kazna bude manja od pet godina, jer u tom slučaju ne bi odmah nakon sklapanja nagodbe morala ići u istražni zatvor, nego bi mogla tražiti odgode izvršenja i slično.

Prije par dana Pleslić je za Nacional rekla kako joj je Uskok nudio nagodbu ukoliko bi optužila Turudića, što je ona odbila:

"Uskok mi je nudio nagodbu. Ključan uvjet bio je da optužim Turudića. Odbila sam, ne mogu lažno svjedočiti protiv njega.", kazala je.

"Radi istinitog informiranja javnosti navodimo kako su u ovom Uredu u više navrata vođeni razgovori u smjeru mogućeg sklapanja sporazuma stranaka (državnog odvjetnika, okrivljenice i njezine braniteljice) koji u konačnici nije sklopljen. Napominjemo da se radi o institutu propisanom Zakonom o kaznenom postupku te da je postupak pregovaranja s imenovanom okrivljenicom u cijelosti vođen u skladu s odredbama navedenog zakona. Posebice naglašavamo kako su pregovori u Uredu započeti na inicijativu braniteljice okrivljenice te su vođeni u njezinoj prisutnosti, a Ured o navedenome raspolaže odgovarajućim pismenima. Opisano postupanje Ureda u skladu je i s Naputkom glavnog državnog odvjetnika o sporazumijevanju koji je donesen upravo u cilju transparentnosti postupanja, a Ured je o tom postupanju pisano i usmeno izvještavao Državno odvjetništvo Republike Hrvatske", objavili su u utorak iz USKOK-a.