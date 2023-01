Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u Vukovaru je sudjelovao na obilježavanju 31. godišnjice međunarodnog priznanja RH i 25. obljetnice završetka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja.

U spomen na stradale u Domovinskom ratu, predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u polaganju vijenca i paljenju svijeća kod spomen-obilježja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata.

Nakon toga, Milanović je sudjelovao na obilježavanju 31. godišnjice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i 25. obljetnice završetka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja te završetka mandata UNTAES-a, gdje je održao i govor.

Očekuje se da će usokoro izaći pred predstavnike novinare i dati izjavu za medije. Na početku je komentiranje odbijanje predstavnika SDSS-a da dođu na obilježavanje obljetnice reintegracije.

"Mislim da su trebali doći, iako znam da nije jednostavno. Ovo je bio sukob dviju strana, a sada je mir i stvari ipak idu nekako naprijed. Znam da ne mogu imati stav poput moga, ali to ni ne očekujem", rekao je Milanović.

Predsjednik je zatim komentirao intervju premijera Andreja Plenkovića za francuski medij u kojem se dotakao i njegovih izjava o pitanju obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

"Pljuješ hrvatske zastupnike i hrvatske građane u francuskim medijima", rekao je te dodao: "Nemoj nikada olajavati demokratske zastupnike svojih građana i svoje građne u stranim medijima. To je minimum bon-tona."

Također je istaknuo da odluka o obuci ukrajinskih vojnika ili bilo kakvom upletanju u rat treba biti izbor Hrvatske, koja ne bi to trebala činiti što joj nameću veće sile.

"Washington i NATO preko Ukrajine vode proxy rat protiv Rusije. I obrnuto. Međutim, ako nemaš krajnji cilj, ako nemaš plan, onda to završava kao Afganistan", rekao je Milanović.

"Plan ne može biti maknuti Putina. Plan ne mogu biti sankcije. To su gluposti. Nećemo ništa postići. Nisu ni Miloševića slomili sankcijama. Idu iz rata u rat. Što bismo trebali biti? Američki robovi?", dodao je.

Milanović o zaokruživanju cijena

Predsjednik je upitan i o zaokruživanju, odnosno povećanju cijena, nakon uvođenja eura.

"Trebali su angažirati cijelu vojsku inspektora koji će okolo gledati. Međutim, cijene su već mjesecima istaknute u eurima i kunama. Mi ne živimo u Sovjetskom Savezu. Očekivao bih da to netko kaže Vladi. Kupac je taj koji ima najveću moć. On treba reći: 'Podcjenjuješ me, podcjenjuješ moju pamet i idem kod nekog drugog.'", rekao je.

Osim toga, predsjednik je komentirao i uhićenje hrvatskih građana u Zambiji.

"Oni se meni ne čine kao neki opaki likovi. Nadam se da će se izvući, ali mislim da su tražili nevolje", rekao je.

"Ne može država sve napraviti. Sami su putovali, sami kupovali karte, plaćali aranžman, a to je aranžman. Najviše što država može napraviti je da ljudima kaže da tri puta razmisle prije nego što se upuštaju u tako nešto", dodao je.