Grupu od 21 trkačice i trkača, studenata iz Srbije, Osječani su dočekali u kasnim večernjim satima. Dio je to najmasovnijeg studentskog pokreta i vala prosvjeda koji posljednjih mjeseci potresaju Srbiju. Trče prema Bruxellsu poručujući da žele istinsku vladavinu prava, transparentnost i odgovornost institucija prema građanima u njihovoj zemlji. Nakon prvih 100 kilometara stigli su u Osijek.

Inicijativa "Student uz studenta" dočekala ih je uz narukvice prijateljstva. Njihov dolazak nazvali su "Maraton za pravdu".

"Ovo nam puno znači zato što je ovo prva stanica do naše pobede, do našeg Bruxellesa. Također želim da se zahvalim cijeloj Hrvatskoj zato što znam kakva su podrška i koliko su stali uz nas kolege i zbog vas i zbog svih ljudi, mi idemo do Bruxellesa", kaže studentica Lara Tomin.

A zašto baš ultramaraton, objasnili su u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Tina Jurkovića.