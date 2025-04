Hoće li nakon dva dana kiše konačno doći ljepše vrijeme? Meteorolog Dnevnika Nove TV zna odgovor

Nakon promjenjivog i kišovitog tjedna, vrijeme se postupno smiruje pa će u sljedećem tjednu biti većinom sunčano i sve toplije. Na vremenske prilike će utjecati polje povišenog tlaka, anticiklona sa središtem sjeveroistočno od nas. Ipak, još dan, dva nad našim područjem će se po visini zadržavati i jedna manja količina vlažnog, nestabilnog zraka zbog čega rijetko, tek ponegdje može biti još malo kiše ili pljusak.



Već će nedjeljno jutro u mnogim krajevima biti barem djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano: povremeno u unutrašnjosti i umjerena naoblaka. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na moru umjerena i jaka bura, koja podno Velebita u prvom dijelu dana može biti i olujna. Jutarnja temperatura, u kopnenom području od 6 do 11, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice ili pretežno sunčano, uz slab do umjeren sjeveroistočnjak. Bit će toplije nego danas, danju se očekuje između 17 i 19 stupnjeva.



I u Slavoniji slično, djelomice sunčano, ovdje uz moguće umjerenu naoblaku. Puhat će sjeverac i sjeveroistočnjak, a temperatura će također biti između 17 i 19 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj sutra djelomice sunčano: uz više oblaka lokalno može pasti i poneka kap kiše. Na sjevernom Jadranu prevladavat će vedro. Puhat će umjerena i jaka bura. U gorju temperatura od 12 do 16, a na sjevernom Jadranu oko 22 stupnja.



I u Dalmaciji će prevladavati sunčano, uz više oblaka u zaleđu. Pri tom u Zagori tijekom dana može pasti poneki pljusak. Puhat će umjerena i jaka bura te sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura u Dalmaciji će biti između 22 i 25 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana očekuje nas sve više sunca. Samo u ponedjeljak još kratko nestabilnije pa će, uglavnom u gorju biti mogućnosti za malo kiše, ili pljusak. Puhat će povremeno umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će postupno rasti. Svakim danom bit će sve toplije.



I na Jadranu više sunca i topline sljedećih dana. U ponedjeljak će puhati umjerena i jaka bura, potom većinom zapadnjak i sjeverozapadnjak. Uz sunčano vrijeme dnevna temperatura će na moru biti između 22 i 26 stupnjeva.



Najveći dio sljedećeg tjedna vrijeme će biti stabilno, barem djelomice, a često i pretežno sunčano te svakim danom toplije. Ono što još nije sasvim sigurno, to je prognoza za sljedeći vikend, odnosno subotu i nedjelju. Postoje naznake da bi se vrijeme moglo i promijeniti, no to još nije pouzdano. Ako želite biti sigurniji u lijepo vrijeme na slobodan dan, za aktivnosti ipak izaberite Praznik rada: prema današnjim izračunima za taj dan su velike šanse za lijepo vrijeme.