Poznati detalji tragedije u Karlovcu: Vozilo Hitne pomoći odbačeno na pješakinju, na mjestu je poginula

Policija je objavila detalje teške prometne nesreće u Karlovcu, u kojoj je poginula pješakinja.

Nesreća se dogodila kada je 81-godišnjak automobilom počeo pretjecati automobil ispred sebe, ne primijetivši da ga je u isto vrijeme već pretjecalo drugo vozilo.

Zbog toga ga je u njegovu lijevu stranu udarilo vozilo Hitne pomoći kojim je upravljao 47-godišnji vozač.

Hitna pomoć se kretala s upaljenim svjetlosnim signalima, ali je pretjecala na mjestu gdje je to zabranjeno, javlja PU karlovačka.

Tijekom sudara, vozilo Hitne je odbačeno u lijevu stranu te je prednjim dijelom naletjelo na 74-godišnju pješakinju koja je hodala uz lijevi rub ceste u smjeru Karlovca.

Pješakinja je poginula na mjestu nesreće.

Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Karlovcu uz asistenciju policijskih službenika.



Slijedi daljnja istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće, nakon čega će se podnijeti izvještaj nadležnom odvjetništvu, potvrdila je policija.