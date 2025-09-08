Nakon smrti bebe oglasila se Komora primalja: "Sve zemlje EU imaju reguliran kućni porod, ali ne i mi"

Sudac je odbacio prijedlog tužiteljstva koje je tražilo jednomjesečni istražni zatvor. Ocijenio je da ne postoji opasnost od bijega jer je riječ o državljanki Europske unije, s prijavljenim boravištem u Austriji te da bi eventualno neodazivanje na ročišta omogućilo raspisivanje europskog uhidbenog naloga. Odbacio je i prijedlog pritvora zbog opasnosti od utjecanja na svjedoke - roditelje preminule bebe.
Priopćenjem se oglasila Komora primalja. Upozoravaju na nužnost hitnog rješavanja pitanja izvanbolničkih porođaja u Hrvatskoj. Ističu da sve zemlje Unije imaju reguliran kućni porođaj.
Međutim u Hrvatskoj gdje kućni porođaj nije reguliran, kažu iz Komore, žene pozivaju primalje iz inozemstva, čiji rad nitko ne nadzire i žene se dovode u nepotreban rizik.
"Ovakva situacija dovodi ženu koja je odlučila roditi kod kuće u nepotreban rizik, kao i njeno novorođenče... Hrvatska komora primalja ima 417 prvostupnica primaljstva koje imaju kompetencije za pružanje samostalne primaljske skrbi trudnicama, rodiljama i babinjačama. Na Ministarstvu zdravstva je zadatak da zakon provede u djelo i omogući ženama porođaj izvan bolnice uz stručnu podršku prvostupnica primaljstva. Uz kvalitetne stručne smjernice i reguliranje ovog područja, rizik od tragedija poput ove bio bi sveden na minimum", napominju u priopćenju.