Nakon smrti bebe oglasila se Komora primalja: "Sve zemlje EU imaju reguliran kućni porod, ali ne i mi"

Primalji koja je pomagala u kućnom porođaju blizanaca, pri kojem je jedno dijete preminulo dopušteno je da se brani sa slobode.

Sudac je odbacio prijedlog tužiteljstva koje je tražilo jednomjesečni istražni zatvor. Ocijenio je da ne postoji opasnost od bijega jer je riječ o državljanki Europske unije, s prijavljenim boravištem u Austriji te da bi eventualno neodazivanje na ročišta omogućilo raspisivanje europskog uhidbenog naloga. Odbacio je i prijedlog pritvora zbog opasnosti od utjecanja na svjedoke - roditelje preminule bebe.

Priopćenjem se oglasila Komora primalja. Upozoravaju na nužnost hitnog rješavanja pitanja izvanbolničkih porođaja u Hrvatskoj. Ističu da sve zemlje Unije imaju reguliran kućni porođaj.

Međutim u Hrvatskoj gdje kućni porođaj nije reguliran, kažu iz Komore, žene pozivaju primalje iz inozemstva, čiji rad nitko ne nadzire i žene se dovode u nepotreban rizik.

Iz priopćenja komore primalja Foto: Vijesti u 17

"Ovakva situacija dovodi ženu koja je odlučila roditi kod kuće u nepotreban rizik, kao i njeno novorođenče... Hrvatska komora primalja ima 417 prvostupnica primaljstva koje imaju kompetencije za pružanje samostalne primaljske skrbi trudnicama, rodiljama i babinjačama. Na Ministarstvu zdravstva je zadatak da zakon provede u djelo i omogući ženama porođaj izvan bolnice uz stručnu podršku prvostupnica primaljstva. Uz kvalitetne stručne smjernice i reguliranje ovog područja, rizik od tragedija poput ove bio bi sveden na minimum", napominju u priopćenju.