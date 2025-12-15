Poznata lica pozivaju na najemotivniji glazbeni događaj: „Ponosni smo što smo godinama dio ove važne priče.“

Kraj prosinca rezerviran je tradicionalni božićni koncert Želim život u organizaciji Zaklade Ana Rukavina i Nove TV, koji spaja glazbu, emocije i solidarnost.

U srijedu 17. prosinca na Trgu bana Jelačića u Zagrebu njegovo će 20. izdanje okupiti brojne građane koji će, ujedinjeni u plemenitoj misiji, uživati u nastupima poznatih hrvatskih glazbenih imena kao što su Tajči, Magazin, Luka Nižetić, Grupa Vigor, Maja Šuput, Plavi orkestar, Alka Vuica, Vatra, Matija Cvek, Prljavo kazalište, Franka Batelić i Psihomodo Pop.

Za građane koji ovaj glazbeni spektakl žele pratiti iz topline svoga doma, Nova TV donosi prijenos uživo u programu i na online platformama, s početkom nakon Dnevnika Nove TV.

Gledatelje će kroz emisiju voditi omiljena lica informativnog i zabavnog programa Nove TV Marija Župan Miholjek, Petar Pereža i Mia Kovačić. Donosit će zanimljive razgovore s osobama iz političkog i javnog života koji će se, tijekom koncerta, u pozivnom centru javljati građanima koji nazovu humanitarni broj i osobno im zahvaliti.

"S Anom sam studirala, generacija smo i zato mi je humanitarni koncert Želim život iz profesionalnog i privatnog kuta iznimno važan. Uistinu sam ponosna što sam već godinama, zajedno sa svojim kolegama, dio ove priče koja toliko senzibilizira javnost i čini dobro. Registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica stalno raste, a mnogi su upravo zbog toga dobili novu priliku za život. Divim se gospođi Mariji Rukavini i cijeloj Aninoj obitelji. Nakon gubitka djeteta smoći snage uopće nastaviti dalje, a kamoli pokrenuti jednu takvu plemenitu priču, izaziva moje duboko poštovanje i divljenje", poručila je Marija Miholjek.

Marija Miholjek Foto: DNEVNIK.hr

Građane je pozvao Petar Pereža da se i ove godine pridruže humanitarnoj akciji. “Vaša podrška je ključna, stoga svi koji to ne mogu, koncert pratite putem malih ekrana na Novoj TV. Svake se godine iznova veselim ovom božićnom koncertu jer u meni budi nadu da možemo zajedničkim naporima pomoći nekom da dobije priliku za izlječenje i za život”.

Petar Pereža Foto: DNEVNIK.hr

Uz Mariju i Petra, u pozivnom će centru s ključnim gostima razgovarati i Mia Kovačić.

“Dvadeseti koncert je lijepa brojka i potvrda rada svih ovih godina. Meni je ovo 14. godina i ponosna sam što sam srasla s tom cijelom pričom, cijelom idejom. Uvijek su pomiješani osjećaji radosti i tuge jer se prisjećamo svake godine Ane Rukavine, ali i svih onih koji su bolesni i kojima je cijela ova akcija potrebna, tako da znamo zbog koga i zbog čega to radimo i to nas uvijek drži. Uvijek kažem da je koncert samo kruna, ali moramo podsjetiti na sve doktore, edukatore, donatore, na sve one koji svake godine sudjeluju u radu Zaklade Ane Rukavine i ja pozivam sve da se kako god mogu uključe”.

Na trgu s građanima i brojnim glazbenicima Frano Ridjan i Anja Alavanja

Srca svih prisutnih, ali i onih pred malim ekranima, hitovima će zagrijati neka od najpoznatija glazbenih imena u zemlji, a atmosferu će dodatno začiniti voditelji Frano Ridjan i Anja Alavanja.

"Lijepo je svake godine biti na glavnom zagrebačkom trgu za jednu toliko toplu, predivnu i prije svega ljudsku stvar - pomaganje drugome. Čast mi je što sam od svog dolaska u obitelj Nove TV domaćin svim ljudima dobre volje koji nas dođu podržati bez obzira na meteorološke uvjete. Srce mi je puno, a još nismo ni počeli", uzbuđen je Frano Ridjan koji na Trgu najavljuje odličnu atmosferu.

Prvi put u ovoj ulozi naći će se Anja Alavanja. "S vremena na vrijeme pročitam Anino pismo i uvijek me jednakim intenzitetom potrese. Iskreni apel i njezina nada. Zašto se to dogodilo ovoj vedroj, mladoj, pozitivnoj ženi. Pratim napredak registra od samog početka i čudesno je što je Ana učinila, kakvu je nadu i spas dala brojnim oboljelima. Čast mi je sudjelovati kao jedna od voditeljica programa i ako i jednu osobu potaknem da nazove broj telefona i shvati važnost ovakvog projekta, bit ću ispunjena i ponosna“, poručila je Anja Alavanja i još jednom pozvala sve da se pridruže ovom velikom humanitarnom događaju 17. prosinca na Trgu bana Jelačića ili uz male ekrane i Novu TV.

Anja Alavanja Foto: DNEVNIK.hr

Koncert Želim život svake godine vrhunac je humanitarne akcije Zaklade Ana Rukavina. U večeri ispunjenoj glazbom, emocijama i humanitarnošću, uživo na Trgu bana Jelačića ili putem malih ekrana, građani će još jednom pokazati koliko srce imaju kada su ujedinjeni za plemeniti cilj.

Humanitarni broj otvoren do kraja prosinca

Svi građani koji žele podržati rad Zaklade Ana Rukavina mogu to učiniti već danas pozivom na humanitarni broj 060 9000, koji ostaje otvoren do kraja godine.

Prikupljena sredstva namijenjena su proširenju Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, edukaciji mladih liječnika te istraživačkim projektima usmjerenima na borbu protiv malignih bolesti. Cijena poziva iznosi 0,83 eura (+ PDV).