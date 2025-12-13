Zbog registra je spašeno 207 života: "Hrvatska nas je iznenadila, masovno su se upisivali gdje god smo bili"

Na glavnom zagrebačkom trgu u srijedu 17. prosinca održat će se tradicionalni, 20. koncert "Želim život". Zaklada Ana Rukavina već 20 godina kroz glazbu i zajedništvo širi poruku nade i humanosti, a njezin medicinski direktor Mirando Mrsić otkrio je da je ponosan što je Registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica 11. u svijetu po broju uzoraka koji su spremljeni u odnosu na broj stanovnika.

"Registar je osnovan 1996. godine, ali praktički deset godina nije ni postojao. Sa 150 darivatelja ne možete ništa. Mi smo 2006. krenuli s našim akcijama. Ono što smo tada napravili jest da smo otišli među ljude. (...) Hrvatska nas je iznenadila. Mladi ljudi masovno su se upisivali na svim mogućim mjestima gdje smo bili, na ulici, u stanovima, u vojarnama, u samostanima...Kroz sam registar prošlo je više od 70 tisuća ljudi, jer kada navršite 45 godina, transplantacijski centri više ne žele da imate takve transplantacije pa vam se tada zahvaljujemo i više ne darujete", ispričao je Mrsić u razgovoru s novinarkom Dnevnika Nove TV Martinom Bolšec Oblak.

Zaklada Ana Rukavina - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Mirando Mrsić, medicinski direktor Zaklade Foto: DNEVNIK.hr

Zahvaljujući registru do sada je 207 osoba dobilo priliku za novi život, a Mrsić kaže, većina upisanih s ponosom pristane na darivanje.

"Imamo mnogo primjera u kojima su darivatelji tražili da se upoznaju s primateljima i obrnuto. To omogućujemo ako se obje strane slože. To su lijepe priče i neki nakon toga ostanu dugogodišnji prijatelji", rekao je. Zaklada Ana Rukavina - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Što se tiče daljnje edukacije i stručnog usavršavanja liječnika, to je nešto na što smo jako ponosni. Četrnaest naših liječnika i jedna medicinska sestra bili su na edukaciji, donijeli su znanje i svi su se vratili u Hrvatsku. To ćemo nastaviti i u većem opsegu jer to donosi korist Hrvatskoj, a najviše našim pacijentima", dodao je Mrsić.

Martina Bolšec Oblak, novinarka Foto: DNEVNIK.hr

Cijeli razgovor i insipiratvne priče koje je Zaklada donijela pogledajte u prilogu.