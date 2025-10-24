Dio kupaca prve nekretnine nije dobio povrat poreza, dva su velika problema: "Pravljenje mladih budalama na hrvatski način"

Mjera za povrat 50 posto PDV-a kod novogradnje ili pak poreza na promet nekretnina kod starogradnje na snazi je za nekretnine koje su kupljene nakon 1. siječnja ove godine, a na nju imaju pravo osobe mlađe od 45 godina. No, mnogi koji su se ponadali da će dobiti povrat poreza to pravo ne mogu ostvariti.

Najveći problem predstavlja veliki raskorak između tržišne cijene nekretnina i tablice prosječnih cijena prema kojima se ravna Agencija za promet nekretninama (APN), osobito novogradnji u Zagrebu i drugim većim gradovima. Mnogi kupci tako zahtjeve ni ne podnose jer znaju da neće dobiti povrat novca. APN je, naime, objavio i kalkulator pomoću kojeg se lako može izračunati imate li pravo na povrat i koliki. No, neki ipak probaju sa zahtjevom i ostanu razočarani, o čemu su iskustvo podijelili na platformi Reddit.

"APN je kroz vremensku crvotočinu otputovao u 2017. godinu"

"Kako je naša hrvatska vlada velikodušno odlučila mladima pomoći s povratom poreza na prvu nekretninu, odlučio sam (poprilično naivno) krenuti u kupnju stana za potrebe samačkog života. Nakon što je stan isplaćen, predao sam i zahtjev da mi bar malo onoga što sam platio vrate: govorim, naravno, o zahtjevu za povrat poreza na nekretnine za mlade.

Ujutro - paf! Odbijenica. A zašto? Cijena namještenog stana koji sam platio bila je 2700 eura po kvadratu, što je u Dugom Selu postao više manje standard, novogradnja se približava 2800 eura. I zašto sam onda odbijen? Pa, APN vraća porez samo za nekretnine koje su kupljene po cijeni prosječnog kvadrata za odabrano područje, uvećano za do 50 posto - na njihovoj stranici za Dugo Selo ta je cijena 1305,50 eura.

Tako je, APN slučajno kroz vremensku crvotočinu otputovao u 2017. godinu kada je zadnji put kvadrat stana u Dugom Selu iznosio 1305 eura.

Zahtjev mi je, naravno, odbijen jer moja cijena za više od dva puta prelazi njihovu pretpostavljenu cijenu kvadrata u Dugom Selu, kao što će biti i slučaj sa svakim tko na normalna način kupi nekretninu u Dugome Selu ove godine".

"Kakvo mazanje očiju, nevjerojatno. Kome oni tu pomažu?"

Nakon ovog posta javilo se još kupaca sa sličnim primjerima.

"I mi smo u procesu kupnje stana i nadali smo se povratu poreza, bar djelomično, da bi jučer na tom njihovom kalkulatoru vidjeli da ne ispunjavamo uvjete jer je cijena kvadrata u Podsusedu po njima 2100 eura. A realno prosječno stanje je više od 3000 eura. Kakvo mazanje očiju, nevjerojatno. Kome oni tu pomažu? A da ne pričamo kako su ograničili kvadrate po osobama. Znači kupujete stan za dvoje sad i najbolje da se mlada obitelj ne širi, to je poruka".

"Ma oni nisu normalni. Prosječna cijena kvadrata u Šibeniku prema APN-u je 1866 eura. Dakle u starogradnji (!) nema cijene kvadrata ispod 2500, a to je baš ruševina izvana i iznutra. Cijene se kreću od 3200 eura na dalje".

Slijedom ovih kritika poslali smo upit APN-u planiraju li i kada mijenjati tablice s prosječnim cijenama i hoće li prilagoditi pravila na način da se kupcima prizna djelomičan povrat.

U APN-u navode kako su do sada obradili 1850 podnesenih zahtjeva, a prosječna odobrena potpora iznosi 8000 eura. Najveća do sada isplaćena bila je čak 26.876 eura. Od 1850 obrađenih zahtjeva odobrenih je 1315, a odbijenih je 260. U APN-u kažu kako su najčešći razlozi odbijanja nekretnine površinom prevelike u odnosu na broj članova obitelji, a potom oni čije nekretnine prelaze maksimalnu dopuštenu cijenu.

APN: Priprema nove tablice s prosječnim cijenama

"Što se tiče tablice prosječnih cijena, trenutno se koristi ona koja se odnosi na 2024. godinu jer je to jedino bilo moguće tako napraviti. Svakako se planira priprema i objava nove tablice. O točnom trenutku objave pravovremeno ćemo obavijestiti javnost. Tablicu je radio Ekonomski institut u Zagrebu, i to na temelju ostvarenih kupoprodajnih cijena, u jedinicama lokalne samouprave u kojima je to moguće. No, tamo gdje je zabilježeno manje od deset kupoprodaja tijekom 2024. godine (a takvih je jedinica lokalne samouprave 399), korištene su prosječne županijske cijene stana i apartmana, ne računavši prodaje u županijskim središtima i velikim gradovima koji se nalaze u županiji", odgovorili su iz APN-a i naglašavaju da je stoga na prosječnu cijenu koja je određena, dopušteno dodatnih 50 posto više.

No, oni koji je premaše i za jedan euro nemaju pravo na povrat.

Kad je riječ o površini nekretnine, APN je ipak fleksibilnija. Naime, za

četveročlanu obitelj koja kupuje stan isplaćuje se potpora za 90 m2, ali maksimalna dopuštena površina stana koji kupuju je 135 m2. Maksimalna površina za kupnju ili gradnju kuće za četveročlanu obitelj je 202,50 m2, a isplatit će im se potpora za 135 četvornih metara.

Iz APN-a nam nisu odgovorili hoće li ovakvu politiku djelomičnog vraćanja potpore uvesti i kad je riječ od cijeni, znači, ako je maksimalna cijena 3000 eura/m2 a u ugovoru je 4000 da se prizna potpora do tri tisuće.

Na 1850 obrađenih zahtjeva zaprimljena je 61 žalba, a od toga ih je 48 upućeno na rješavanje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. U jednom slučaju Ministarstvo je donijelo odluku koja je drugačija od one APN-a.