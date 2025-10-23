Satima čekao Hitnu, žena mu je na kraju preminula, a nitko nije kriv: "Očekivao sam da će se barem ispričati"

Ljutnju, patnju i bol nakon smrti supruge Drage Makaja, po koju vozilo Hitne pomoći nije izašlo odmah po pozivima, čula je cijela Hrvatska, ali i regija.

Otada su prošle gotovo tri godine, a bol ne prestaje. Štoviše, gora je jer Makaj je nedavno u ruke primio rješenje Državnog odvjetništva (DORH) koje ga je blago rečeno razočaralo. Unatoč tome što je inspekcija Ministarstva zdravstva rekla da dispečerke pogriješile, DORH ih ne smatra krivima.

Prekasno stigla u bolnicu

Bio je 3. siječnja 2013. godine i Makaj se s posla, nakon noćne smjene u pekari, vratio u sitne sate. Čim je ušao u stan, vidio je suprugu kako leži na krevetu u teškom stanju. Odmah je nazvao Zavod za hitnu službu Varaždinske županije.

Rekao je koje tablete pije, istaknuo da teško diše, da je bila na operaciji kralježnice. Nakon toga mu je, kaže, rečeno da se javi liječnici opće medicine. Bila su tada tri sata u noći, a liječnica je radila tek iza podne.

Pročitajte i ovo ZAŠTO NISU DOŠLI RANIJE? Satima čekala hitnu u neizdrživim bolovima pa preminula u bolnici: "Takvih slučajeva ima po cijeloj Hrvatskoj. Čovjek umre, nikome ništa!"

Odvezao bi je on sam tada dok čeka, ali nije mogao jer je tek operirala kralježnicu. Drugi poziv uputio je oko četiri sata. Govori da je stanje sve gore, a li i spominje nešto vrlo važno.

"Primijetio sam da je na desnoj nozi, dolje kod gležnja, sve bilo otečeno, samo oko gležnja prema prstima. I to sam rekao gospođi preko telefona", prisjetio se.

Ni to nije bilo dovoljno da se pošalje Hitna pomoć, a vozilo saniteta došlo je po nju oko devet sati ujutro, šest sati nakon prvog poziva. Dovezli su je u Opću bolnicu Varaždin i ondje su joj ustanovili emboliju pluća, ali bilo je prekasno – preminula je.

Inspekcija nakon reportaže Provjerenog

Nakon prve reportaže Provjerenog, Ministarstvo zdravstva je poslalo inspekciju. Ona je zaključila da je bilo propusta, a DORH je potom Ministarstvu unutarnjih poslova naložio da provede istragu.

"Oni su stvarno u rekordnom roku to riješili i samo su rekli da sve ovisi o DORH-u, što će DORH napraviti", rekao je Makaj u razgovoru s reporterkom Provjerenog Anom Malbašom Major.

Pročitajte i ovo Nakon priče Provjerenog Žena šest sati čekala hitnu pa umrla u bolnici, reagiralo Ministarstvo: "Zatražili smo očitovanje"

No, DORH je napisao u izvješću da ti podaci nisu dali dovoljno osnova za pokretanje kaznenog postupka. Državno odvjetništvo je naložilo i provođenje stručnog mišljenja sudskih vještaka medicinske struke iz područja zdravstva, među kojima su specijalist hitne i obiteljske medicine.

"Mi uopće ne bismo trebali zvati Hitnu jer po ovom rješenju znači da od Hitne nemaš nikakve pomoći", ustvrdio je Makaj.

Makaju suprugu nitko ne može vratiti. Očekivao je da će osobe koje je nazvao toga, dana kada mu je supruga bila loše, kasnije nazvati, potražiti ga, popričati s njim, ali to se do danas nije dogodilo.

"Očekivao da će se one javiti, barem ispričati, ali ništa. I ja sam ja bih spreman razgovarati s njima i ja sam na sve sam bio spreman. Mene je sve jasno da svi u životu griješimo. Ja mislim da je danas i njima još teško. Sigurno. Tako je meni, sigurno tako je i njima jer oni moraju biti svjesni da će to nositi u sebi", zaključio je.

Pročitajte i ovo Donosi Provjereno Satima čekala Hitnu pa preminula u bolnici. Inspekcija utvrdila pogrešku dispečerke, ogorčeni suprug: "Sad se osjećam još gore nego prvi put"

Svjestan je Drago Makaj i da su njegove želje da izbori pravdu nažalost iznad njegovih financijskih mogućnosti. No, to ne znači da će se ikada s rješenjem DORH-a pomiriti. I danas vjeruje da je njegovoj pokojnoj supruzi bilo spasa, samo da je pomoć poslana na vrijeme.

Više o ovoj priči možete pogledati u reportaži Ane Malbaše Major