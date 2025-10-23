Obavijesti Foto Video Pretražite
Satima čekao Hitnu, žena mu je na kraju preminula, a nitko nije kriv: "Očekivao sam da će se barem ispričati"

Piše DNEVNIK.hr, 24. listopada 2025. @ 15:18 komentari
Provjereno: Drago Makaj - 1
Provjereno: Drago Makaj - 1 Foto: Provjereno
Zdravstvena inspekcija je utvrdila da je na Hitnoj bilo propusta, ali Državno odvjetništvo neće teretiti nikoga vezano za slučaj o Drage Makaja i njegove supruge. On je za Provjereno ispričao kako je satima čekao Hitnu zbog teškog stanja u kojem je bila njegova supruga, a kada je napokon završila u bolnici – ubrzo je i preminula.
Satima čekao Hitnu, žena mu je na kraju preminula, a nitko nije kriv: "Očekivao sam da će se barem ispričati"
