Nemojte ga jesti! Povlači se kruh popularnog proizvođača

Državni inspektorat poslao je obavijest o povlačenju iz prodaje više vrsta kruha!

Iz prodaje se povlači čak šest različitih pakiranja kruha produljene svježine proizvođača Mlinar.

Iz predostrožnosti se iz prodaje opoziva pakirani kruh produljene svježine sljedećih naziva:

10265 CHIA KRUH PAK 400 g; bar kod: 3858889894039

10319 CHIA KRUH PAK PL 400 g; bar kod 3856028410720

10262 HELJDIN KRUH PAK 450 g; bar kod: 3858889894008

10318 HELJDIN KRUH PAK PL 450 g bar kod: 3856028410768

10293 FIT KRUH PAK 420 g; bar kod: 3856028400967

10320 FIT KRUH PAK PL 420 g; bar kod: 3856028410744.

Povlače se proizvodi s rokom trajanja do 18. 12. 2025., 19. 12. 2025., 21. 12. 2025., 22. 12. 2025., 23. 12. 2025., 24. 12. 2025. zbog moguće prisutnosti stranog tijela u proizvodima (metalnog podrijetla).

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, navodi se u agenciji za poljoprivredu i hranu.

Podaci o proizvodu: Proizvođač: MLINAR pekarska industrija d.o.o., Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s prethodno navedenim podacima.

Navedeni proizvodi plasirani su isključivo putem veleprodajnih partnera (trgovački lanci) te nisu dostupni u Mlinar maloprodajnim objektima, navodi se u obavijesti.