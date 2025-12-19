Nemojte ga jesti! Povlači se kruh popularnog proizvođača

Iz prodaje se povlači čak šest različitih pakiranja kruha produljene svježine proizvođača Mlinar.
Iz predostrožnosti se iz prodaje opoziva pakirani kruh produljene svježine sljedećih naziva:
10265 CHIA KRUH PAK 400 g; bar kod: 3858889894039
10319 CHIA KRUH PAK PL 400 g; bar kod 3856028410720
10262 HELJDIN KRUH PAK 450 g; bar kod: 3858889894008
10318 HELJDIN KRUH PAK PL 450 g bar kod: 3856028410768
10293 FIT KRUH PAK 420 g; bar kod: 3856028400967
10320 FIT KRUH PAK PL 420 g; bar kod: 3856028410744.
Povlače se proizvodi s rokom trajanja do 18. 12. 2025., 19. 12. 2025., 21. 12. 2025., 22. 12. 2025., 23. 12. 2025., 24. 12. 2025. zbog moguće prisutnosti stranog tijela u proizvodima (metalnog podrijetla).
Povlačenje prozvodaFoto:
Screenshot/Mlinar
Proizvodi nisu u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, navodi se u agenciji za poljoprivredu i hranu.
Podaci o proizvodu: Proizvođač: MLINAR pekarska industrija d.o.o., Zagreb
Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s prethodno navedenim podacima.
Navedeni proizvodi plasirani su isključivo putem veleprodajnih partnera (trgovački lanci) te nisu dostupni u Mlinar maloprodajnim objektima, navodi se u obavijesti.