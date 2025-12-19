Obavijesti Foto Video Pretražite
Nemojte ga jesti! Povlači se kruh popularnog proizvođača

Piše D. J. B., 19. prosinca 2025. @ 08:57 komentari
Kruh, ilustracija
Kruh, ilustracija Foto: Getty Images
Obavijest o povlačenju kruha iz prodaje odnosi se isključivo na navedeni proizvod, napominju u Državnom inspektoratu.
