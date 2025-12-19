Iz centra do zračne luke za nekoliko minuta: Gradit će se novi krak pruge, u planu je i tunel

U planu je izgradnja novog kraka željezničke pruge koji će spojiti terminal Zračne luke "Franjo Tuđman" i Zagreb brzom željeznicom. Dio je to Studije razvoja željezničkog čvora Zagreb, čijih će petstotinjak stranica biti objavljeno u sljedećim tjednima.

"Uz suradnju mnogobrojnih institucija, pri izradi idejnih rješenja definirana je i odabrana verzija trase koja odgovara svima, trasa s optimalno najkraćom i najbržom vezom od Glavnog kolodvora Zagreb do Međunarodne zračne luke Zagreb Franjo Tuđman", kažu iz HŽ Infrastrukture za VG danas.

Odabrana trasa željezničkog spoja započinje od Glavnog kolodvora Zagreb preko željezničkog kolodvora Zagreb Klara do Međunarodne zračne luke Zagreb (MZLZ), čime se osigurava izravna i učinkovita povezanost središta grada s međunarodnom zračnom lukom. Planirana je izgradnja nove željezničke pruge od stajališta Odra do novog putničkog terminala MZLZ-a, dogradnja drugog kolosijeka te denivelacija dva željezničko-cestovna prijelaza, Buzin i Horvatova –Mrkšina.

Planira se i rekonstrukcija željezničkih kolodvora Zagreb Klara i Velika Gorica, izgradnja perona u sklopu rasputnice/stajališta Avenija Dubrovnik, rekonstrukcija i dogradnja željezničkog stajališta Buzin i Odra te izgradnja rasputnice Odra. Na području kolodvora Zagreb Klara planira se izgradnja željezničkog vijadukta kojim će se premostiti pruga, čime će se osigurati nesmetan promet teretnih vlakova iz smjera Hrvatskog Leskovca prema Ranžirnom kolodvoru Zagreb i obratno.

Stari i novi terminal povezani tunelom

Od postojećeg stajališta u Odri do MZLZ-a proteže se nova, 6,2 kilometra duga dionica pruge namijenjena putničkom prometu. Na njoj su predviđena dva službena mjesta: kolodvor Međunarodna zračna luka Zagreb "Franjo Tuđman" – Stari terminal i krajnji kolodvor Međunarodna zračna luka Zagreb "Franjo Tuđman" – Novi terminal.

"Nakon rasputnice Odra planiran je željeznički nadvožnjak kojim će se premostiti Zagrebačka ulica na području Velike Mlake te pruga. Nakon toga željeznička pruga se spušta na razinu terena te u zoni raskrižja Ulice Rudolfa Fizira i Zagrebačke ulice predviđeno je spuštanje pruge ispod razine terena – tzv. tunelska rampa. Približno od raskrižja Ulice Rudofa Fizira i Avenije Ivana Pavla II pa sve do završetka trase odnosno novog putničkog terminala MZLZ, pruga se planira u potpunosti u tunelu, duljine približno 2,8 km", objasnili su iz HŽ Infrastrukture kako će izgledati velikogorički dio nove trase.

Pred HŽ-om je sada izrada projektne dokumentacije. Kada projekt bude realiziran, od Plesa do središta Zagreba putovat će se vlakom za samo nekoliko minuta.