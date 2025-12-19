Nije sve tako crno: Petorica 15-godišnjaka napravila su nešto što je oduševilo sve!

U vremenu u kojem su javni prostor i mediji gotovo svakodnevno ispunjeni crnim kronikama i negativnim vijestima pozitivni primjeri često ostanu nezapaženi. A upravo su takve priče one koje zaslužuju pozornost, kao pohvala onima koji su učinili dobro djelo, ali i kao poticaj drugima da u sličnim situacijama postupe jednako.

Jedan takav primjer dolazi iz Zagreba, gdje su petorica učenika prvog razreda Elektrostrojarske obrtničke škole pokazala kako izgleda odgovorno i pošteno ponašanje. Muhamed Fadel Bita, Filip Debelić, Antonio Maglić, Antonio Findri i David Katić nedavno su, dolazeći u školu, u žardinjeri preko puta zgrade pronašli izgubljeni mobitel.

Iako bi se mnogi u takvoj situaciji možda oglušili ili pomislili na laki plijen, ovi 15-godišnjaci nisu ni trenutka dvojili. Odlučili su pronađeni mobitel vratiti vlasnici unatoč tomu što to nije išlo bez poteškoća.

"Mobitel je bio malo razbijen i otključan. Prvo smo pokušali nazvati zadnji broj s popisa poziva, ali nije išlo jer je SIM kartica vjerojatno bila zaključana. Onda smo taj broj nazvali s jednog od naših mobitela i javili da smo pronašli telefon. Gospođa nam se ubrzo javila i rekla da će nas pričekati ispred škole", ispričali su učenici za DNEVNIK.hr.

Vlasnica mobitela, kojoj je uređaj bio iznimno važan zbog velikog broja poslovnih kontakata i podataka, zahvalila im je na licu mjesta, fotografirala ih, a potom inzistirala i na simboličnoj novčanoj nagradi iako mladići to nisu očekivali ni zbog toga vratili izgubljeni predmet.

Koliko ju je njihov postupak dirnuo, svjedoči i poruka koju je uputila školi, a u kojoj posebno ističe poštenje, odgovornost i vrijednosti koje su učenici pokazali. Naglasila je kako ju je njihovo ponašanje duboko oduševilo te joj vratilo vjeru u današnju mladost zaključujući da nije sve tako crno i da još imamo generacije na koje možemo biti ponosni.

Njezinu poruku prenosimo u cijelosti:

"Poštovani, želim vas obavijestiti o lijepom i vrlo dirljivom postupku vaših učenika koji su pronašli i vratili moj izgubljeni mobitel. Poštenost i odgovornost ovih mladih ljudi u današnje vrijeme zaista me oduševila.

Kao majka troje odrasle djece (koju sam i sama učila da uvijek i svugdje 'uključe mozak' i da se ponašaju prema drugima na isti način kao što bi željeli da se oni ponašaju prema njima), posebno cijenim kada vidim da i današnja mladost živi iste vrijednosti. Vaši su učenici pokazali upravo to – lijep odgoj, iskrenost i brigu za druge.

Zahvaljujem Vama, cijelom osoblju škole i naravno učenicima koji su mi pomogli. Molim Vas da im prenesete moju veliku zahvalnost i svaku pohvalu njima i njihovim roditeljima.

Njihov postupak uljepšao mi je dan i ostavio izuzetan dojam o ovim mladićima, njihovim roditeljima, a preko njih i o Vašoj školi.

Radi se, svakako o nečemu o čemu bi se trebalo govoriti, pisati, hvaliti, isticati… Jer očito još imamo mladost na koju možemo biti ponosni!

Nije sve tako crno kao što pišu novine. Osobno sam nepopravljivi OPTIMIST!

Srdačan pozdrav i veliko hvala petorici mušketira."

Zbog svog postupka Muhamed, Filip, Antonio, David i Antonio i službeno su pohvaljeni u školi – posve zasluženo. A njihovi roditelji? Ponosni, i to s punim pravom.