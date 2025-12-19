Smrt iz horora! Bračni par ostao zatočen u sauni, detalj s mjesta tragedije ledi krv u žilama

Bračni par preminuo je nakon što je ostao zarobljen u privatnoj sauni tijekom stravičnog požara u Tokiju.

Japanski istražitelji utvrdili su da je alarmni sustav u objektu bio isključen, navodno već posljednje dvije godine. Policija istražuje je li neispravna kvaka na vratima spriječila prestravljeni par da izađe iz saune.

Žrtve su identificirane kao Yoko Matsuda (37) i njezin suprug Masanari Matsuda (36).

Vatrogasci su dojavu o požaru zaprimili oko 12:25 po lokalnom vremenu u ponedjeljak, nakon što se u objektu oglasio protupožarni alarm, piše The Sun.

Po dolasku na mjesto događaja, vatrogasci su zatekli kvaku vrata saune na podu.

Hitne službe potom su pronašle supružnike kako nepomično leže na podu, jedno preko drugoga, s glavama u blizini vrata.

Par je hitno prevezen u bolnicu, no zbog teških ozljeda oboje su preminuli.

Muškarac je zadobio opekline na oba ramena i većem dijelu tijela, dok je žena imala opekline na desnom ramenu.