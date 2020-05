Točno je 55 dana prošlo od potresa koji je zadesio Zagreb. I sada se, s odmakom, može podvući crta i vrlo jasno reći: gradonačelnika za njegove sugrađane baš briga. Jer dok su ranjeni grad spašavali volonteri, on je imao preča posla.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nakon potresa je prvo one čiji su domovi stradali optužio da su sami krivi. Potom je peti dan od potresa statičare poslao da provjere stupove buduće žičare na Sljemenu - skandaloznog, megalomanskog, u ovim trenucima posve neumjesnog projekta.

Gradska mehanizacija i dalje je tako radila na rotoru i Oltaru domovine, dok su građani preklinjali za pomoć.

Nesebična volja i želja svih onih koji su besplatno i iz čistog altruizma spašavali svoje sugrađane jedino je što je funkcioniralo. Sve dok opet, i u ovoj najvećoj tragediji koja je pogodila Zagreb, nekima nije zamirisao novac.

Volonterima je stigla zabrana, a građani su osuđeni snalaziti se sami kako znaju i umiju. Tržište preplavljuju lešinari, koji na nesreći žele zaraditi pa su cijene bojenja, gletanja, skidanja dimnjaka ravne lihvarskim.

U isto vrijeme Holding želi dignuti nenormalan kredit od 150 milijuna kuna za besmislice, među ostalim i informatičke usluge, a ljudi plaču i mole. Bez tople vode, bez grijanja, u razrušenim domovima, među napuknutim zidovima, gdje svaku noć moraju usnuti dok grad i dalje podrhtava. I još su oni sretnici jer imaju kakav-takav dom.

Kako izgleda život onih koji su u 10 sekundi ostali bez svega i koji su primorani živjeti u nekoliko kvadrata studentske sobe? Kamera Provjerenog jedina je provela dan u Cvjetnom naselju, gdje više od 500 nesretnih duša i dalje strepi od neizvjesne budućnosti.

Osnovano Stručno povjerenstvo za procjenu šteta od potresa, pomagat će Gradskom povjerenstvu

Tomislav Tomašević: "Lolek - Plenković i Bolek - Bandić se prepucavaju kako će podijeliti 'kolač', dok je Zagreb u ruševinama"

Od bebe od 2 mjeseca do starca na respiratoru, od obiteljskih svađa, razmirica do pokušaja samoubojstva.

Dok građanima ponestaje vremena, gradonačelnik ga ima čak i za slavlje. U svom je raskošnom uredu slavio tako svojih 20 godina na tronu metropole. U Zagrebu ne vrijedi ona poznata rečenica Siniše Glavaševića "grad ste vi". A ne, u Zagrebu grad je Milan Bandić.

Presjek čitavog stanovništva grada sad stanuje u studentskom domu.

Kao da si u Remetincu, jedino što možeš van iz sobe

"Deprimira, i to jako. Znači, svaki dan jedno te isto. Svaki dan monotono jednostavno. Imaš jednu crtu i po toj crti ideš. Ovo ti je kao Remetinec, samo što možeš van. Možeš izaći, nisi samo u sobi", kaže Miro Božek, čija je šesteročlana obitelj privremeni stanar studentskog doma. Tu su. Nemaju gdje. Izgubljeni. Čekaju.

"Zapravo, cijeli presjek čitavog stanovništva jednoga grada je ovdje. Od male bebe od dva mjeseca do jednog starijeg gospodina na respiratoru. Doista se ovdje može naći i od obiteljskih problema od svađa u obitelji, mirenja. Bilo je čak i nekih pokušaja suicida. Hvala bogu, nije se ništa značajno dogodilo, reagiralo se na vrijeme“, kaže Krešimir Matijević iz SC-a Zagreb.

"Ja moram priznati da se osjeti dosta tuge, jer kažem ova neizvjesnost ubija, strah, a onda posljedično nema slobode i onda se osjećaju kao u kavezu i čekaju kada će se vratiti u slobodu, a zapravo za sada još uvijek nema naznaka za to", dodaje Matijević.

Bandić krivnju svalio na građane

Viktor Sarić volontirao je snimanjem oštećenja dronom. Kaže da je imao dojam da je oštećeno 5-6 dimnjaka, ali se uspostavilo da je to svaka peta kuća u Donjem Gradu.

"Neke su potpuno bile devastirane. Bio je potpuni kaos“, kaže Sarić.



Građani su bili uplašeni, izbezumljeni, bez domova, bez grijanja. Životi desetaka tisuća građana, sve što su ulagali i stvarali nestalo je u 10 sekundi. Sve oči bile su uprte u gradonačelnika. Spasitelja. Supermana, kako se sam voli hvaliti. A onaj kojemu povjerenje daju već 20 godina ne samo da ih je ostavio na cjedilu već je i krivnju svalio na njih same.

"Ljudi nisu ulagali u svoju imovinu. Oni koji su ulagali ostali su u redu, oni koji nisu ulagali, nisu u redu i to je činjenica“, rekao je Bandić, a grad spašavaju volonteri. Besplatno se penju po ruševinama, ostavljajući svoje živote, svoje poslove, spašavajući svoj voljeni grad.

Za to vrijeme, gradonačelnik ima preča posla. Peti dan od potresa on angažira statičare, ali da provjere stupove buduće žicčare na Sljemenu. Još jednom je pokazao, koji su njegovi prioriteti. Građani mogu čekati.

"On neće pomoći onima kojima je to potrebno jer on kao da prezire građane nego samo isključivo radi čak i u ovoj situaciji kako bi pomogao svojim prijateljima i kumovima“, smatra Renato Petek.

Odjednom su svi nanjušili miris novca. Alpinisti i speleolozi dobivaju zabranu da pomažu besplatno. Tržište preplavljuju ponude, a cijene se penju u nebesa, ne postoje cjenici niti pravila. Građani nemaju izbora. Jedino što su dobili od najdugovječnijeg gradonačelnika metropole jest broj telefona na koji su se mogli javiti. Samo što s druge linije nitko nije dizao slušalicu.

"Došli smo se prijaviti za gradski stan, ženska nas je blijedo gledala"

Ružica Božek kaže da osim statičara i vatrogasaca nitko nije došao procijeniti štetu na njihovoj kući iako su išli sve prijaviti.

"Kad smo došli tamo da se prijavimo za gradski stan, ženska nas je blijedo gledala. Prvo smo ušli u jednu sobu, ona nas je poslala u drugu, veli ja s tim nemam ništa. Odite kod glavne. Ušli smo unutra, veli ženska već ste vi sedmi koji ste bili. Veli nije zakon donesen, nemamo pravo na ništa“, govori Božek.

Njezina obitelj tek je počela otplaćivati kredit za legalizaciju kuće u kojoj više ne mogu živjeti.

"Recimo da ja nisam zaposlena ne bi imali nikakva primanja. Ne bi mogli ništa. Jer od njegove plaće i uz moj kredit, ne može se. Ja imam dosta veliki kredit. Tako da moj cijeli porodiljni i nešto malo da njima nešto dam. Moj cijeli porodiljni ide na moj kredit koji je bio za legalizaciju kuće. Taman smo dobili mjesec dana prije papire za legalizaciju i onda potres. Došla su nam rješenja. I sad je pitanje hoće li to vrijedit ako se kuća obnovi. Jer to isto smo pitali, ali nitko ne zna reći“, kaže Ružica.

U dom stalno pristižu nove obitelji

"Od tih 485 građana koji su sad smješteni možda ih je bilo 600 i nešto jer je 70, 80 izašlo međutim novi nam dolaze. Jučer smo imali 4 useljenja, 3 iseljenja. Mi do dan danas nemamo deadline, i naputak kad ćemo primati građane. Od ovih 485, 135 nisu im pregledani njihovi objekti“, govori Mario Župan, pomoćnik ravnatelja SC Zagreb.

SC je mobilizirala država i to u roku četiri sata od potresa. Djelatnici SC-a su isto toliko vremena imali za isprazniti sobe pune stvari studenata. Pa su očekivali i jednako tako brzu reakciju Grada za pronalazak novog smještaja za te ljude.

"Gradski ured za socijalu, ured za gospodarstvo, prostorno uređenje, oni trebaju rješavati taj status ljudi. Mi smo mobilizirani odlukom civilnog stožera. Taj trošak snosi vlada RH, a ovo su građani grada Zagreba znači jedinica lokalne samouprave treba rješavati status tih građana. Oni su građani grada Zagreba“, ističe Župan.

Ne samo da se iz grada ne rješava pitanje stambenog zbrinjavanja, već djelatnici SC-a umjesto onih gradskih komuniciraju s ljudima.

Vlada pomrsila Bandiću račune

"Obnovu u gradu nitko neće voditi osim gradonačelnika i neće platiti teret nego Zagrepčani većinom, daj Bog da nam vlada pomogne i EU fondovi“, govorio je Bandić. Zato je gradonačelnik i otvorio donatorski račun, želeći sve imati u svojim rukama. Međutim, isti dan račun na koji se prikuplja novac za sanaciju potresa u Zagrebu osniva i Vlada. I tako mrsi Bandiću planove.

"Bandić to želi kao i sve držati u rukama i to je još jedan taj pokazatelj. Imamo dva povjerenstva za procjenu štete. Jedno na državnoj razini, jedno na gradskoj razini“, kaže gradski zastupnik Tomislav Tomašević.

Ukratko rečeno, ne zna se tko pije, a tko plaća. I dok država počinje pisati novi zakon, gradonačelnik organizira darivanje materijala građanima kojima je strpljenja odavno ponestalo, jer su im životi u ruševinama ugroženi. Hitna sanacija doista je trebala biti hitna mjera. Ipak i ona je donesena puno prekasno, bez jasnog reda i pravila, vrlo netransparentno.

"Nekoliko tjedana nakon potresa to se moglo odmah se raspisuje natječaj pod navodnicima u jednostavnoj javnoj nabavim da u roku od 24 sata svim firmama koje su zainteresirane, grad otkupi taj materijal. I igrom slučaja, pazite 24 sata, i najveći iznos dobiva firma koja je u vlasništvu vijećnika stranke Milana Bandića“, dodaje Tomašević.

U trenutku kada je svaka kuna bitna za ranjeni grad, kada se skupljaju donacije i to na čak dva računa, uprava Holdinga ponaša se kao pijani milijunaš. Traže od gradske skupštine da izglasaju nenormalan kredit. Za još nenormalniju svrhu.

"Da se zaduži za 150 milijuna kuna za investicije iz 2019. godine koje još uvijek nisu izrealizirali. Sad kad tražite specifikaciju da vidite za što će taj novac otići onda dobijete da primjerice u direkciji Holdinga, centrali oko 15 milijuna kuna, 10% tog iznosa će otići na informatičke programe“, objašnjava Tomašević.

Jer prioriteti se moraju znati. Kako u Holdingu, tako i u gradu. Kakva korona, kakav potres, u gradu imaju pune ruke posla jer treba raspisati javne natječaje: Za pročelnika ureda za obrazovanje, za ravatelja kazališta Komedija. Građani mogu čekati. Mogao im je Grad pomoći, ali nije.

Oporba je zato, onim građanima koji su odlučili ostati na svojoj zemlji, predložila da se daju kontejneri iz Gunje.

"Protiv tog prijedloga oporbe su glasali svi iz vladajuće većine na odborima, ali čim su vidjeli taj odbor, gradska uprava je počela kontaktirati sve obitelji kojima su kuće oštećene u potresu i znam da se barem 15 obitelji prijavilo. Ipak će to napraviti, ali odbit će naš prijedlog na skupštini. Tako da nema veze. To je ta situacija gdje ne može ništa proći što Bandić nije posebno predložio tako da neka uzmu ideju samo da to konačno počnu raditi. Ali to su mogli napraviti prvi dan, a ne 6. tjedana nakon potresa“, kaže Tomašević.

Od političara građani dobili samo ponižavanje

Trebalo je čak 45 dana da se sastane skupština i to na zahtjev oporbe. Ali udovoljio im je gradonačelnik, tek virtualno. Oporba je prosvjedovala, a premijer im se dodatno narugao.

"Ja mislim da ćete vi ovako virtualno sve riješiti. Vi mi djelujete jači od zagrebačkog sastanka na vrhu. Vi kao da znate šta će bit na vladi danas, vi kao da znate što ja radim s europskim partnerima, fondu solidarnosti. Kao da znaaate što će sabor usvojit uskoro, vi sve znate“, rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade.

Zatim je usljedilo još jedno ponižavanje. Gradonačelnik je poslao djelatnike čistoće, kao da nemaju drugog posla i kao da grad savršeno funkcionira, da šmrkom operu Markov trg. Jedino što je funkcioniralo je dobra volja onih koji su volontirali.

Od gotovo 25 tisuća prijava šteta na objektima, pregledano je više od 19 tisuća. Država će morati slušati struku kako novi potres ne bi donio isti scenarij.

Ni građani ne smiju zaboraviti da ono što će se obnavljati ne smije biti krpano. A to se pak jedino može uz pomoć grada i države. I to je daleka budućnost. Sadašnjost je da ljudi bez kuće i dalje žive u studentskom domu. Za nekoliko dana trebali bi raspisati natječaj za novu akademsku godinu i smještaj studenata. Kako će to učiniti sa sobama punim građana, ne znaju.

"Gradski ured za socijalu, ured za gospodarstvo, prostorno uređenje oni trebaju rješavati taj status ljudi. Mi smo mobilizirani odlukom civilnog stožera.Taj trošak snosi vlada RH a ovo su građani grada Zagreba, znači jedinica lokalne samouprave treba rješavati status tih građana. Oni su građani grada Zagreba“, ističe Župan iz SC-a.

Na gradskoj skupštini prošloga tjedna- izglasano je da 44 gradska stana idu za zbrinjavanje. U Cvjetnom naselju, gotovo 500 tragičnih sudbina, još uvijek živi u neizvjesnosti, u strahu.

I dok su ljudi bili u svakodnevnoj strepnji, gradonačelnik je imao vremena slaviti 20 godina vladavine Zagrebom. Tek im je utjehu pružila vlada s najavom plaćanja stanarine, ali hoće li biti zakona o obnovi do raspuštanja sabora, one najvažnije odrednice njihove budućnosti, prilično je nejasno s obzirom da je prijedlog zakona tek stavljen na javnu raspravu, a planiraju se izbori. Jer za izbore se, jasno, treba požuriti. A građani mogu čekati.

