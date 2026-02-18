Potpuna logistička podrška: Nevidljivi tim koji omogućuje da dostava funkcionira bez zastoja

Ta logistička tvrtka danas zapošljava oko 100 ljudi i kontinuirano raste zahvaljujući snažnom i iskusnom timu koji svakodnevno radi na organizaciji, podršci i unapređenju procesa.
Od samog početka fokus tvrtke je jasan – omogućiti dostavljačima stabilno, organizirano i profesionalno radno okruženje u kojem se mogu posvetiti svom poslu, dok logistički, administrativni i operativni dio preuzima stručni tim.
Svakodnevno se prati rad na terenu, slušaju se povratne informacije dostavljača te se procesi pojednostavljuju i poboljšavaju. Sustav se gradi kroz otvorenu komunikaciju, brzo prilagođavanje promjenama i kontinuirano praćenje stvarnih potreba ljudi na terenu. Stefmark surađuje s vodećim platformama dostave hrane, a više o tome možete pogledati na stranici Bijelo Jaje.
Tim koji stoji iza svakog dostavljača
U središtu poslovanja nalazi se snažan operativni tim koji osigurava da cijeli sustav funkcionira glatko i bez zastoja.
Posebnu ulogu imaju dispečeri. Oni nisu samo kontakt-točka za poslovna pitanja, već potpuna podrška dostavljačima u svim situacijama. Pomažu oko:
- organizacije rada i smjena
- tehničkih pitanja
- operativnih izazova
- općih potreba koje se mogu pojaviti tijekom rada
Pristup je jednostavan: dostavljači nikada ne ostaju sami s problemima.
Podrška se ne zaustavlja samo na poslovnim pitanjima. Tim je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, i pruža pomoć u rizičnim ili neugodnim situacijama, kod pitanja vezanih uz banku, u slučaju nesreće ili medicinske situacije.
Cijeli administrativni i logistički tim svakodnevno prati rad flote, rješava operativne izazove i prilagođava sustav kako bi bio jednostavniji, učinkovitiji i pravedniji za sve uključene.
Kapacitet flote i suradnja s platformama
Trenutni kapacitet omogućuje vođenje flote do 200 dostavljača, čime se osigurava stabilno poslovanje, kvalitetna organizacija smjena i prostor za širenje na nove lokacije.
Suradnja s različitim platformama za dostavu ne svodi se samo na tehničko povezivanje. Stefmak djeluje kao most između platformi i dostavljača, preuzimajući velik dio organizacijskog i administrativnog tereta.
Kroz brzo prepoznavanje problema, učinkovito rješavanje izazova i stalnu prilagodbu tržištu koje se neprestano mijenja, implementiraju se nova rješenja koja sustav čine fleksibilnim i pouzdanim. Tvrtka također pruža povratne informacije platformama, aktivno sudjelujući u unapređenju cjelokupnog sustava dostave i logistike.
Edukacija prije početka rada
Prije početka rada svaki dostavljač prolazi edukaciju za korištenje aplikacija i sustava potrebnih za rad.
Cilj je da dostavljači započnu rad pripremljeni i sigurni u način funkcioniranja platformi i osnovne procese rada. Edukaciju provodi interni tim koji ostaje dostupan i nakon početka rada, čime se osigurava da nitko ne ulazi u posao bez jasnog razumijevanja alata i procedura.
Transparentni uvjeti rada
Prije početka rada dostavljačima se jasno objašnjavaju svi uvjeti vezani uz plaću, odgovornosti i očekivanja u svakodnevnom radu. Svi detalji prolaze se unaprijed kako bi se izbjegla iznenađenja, nejasnoće ili skriveni troškovi.
Cilj je da dostavljači točno znaju pod kojim uvjetima rade i da mogu planirati svoj rad i prihod bez neugodnih situacija.
Povezivanje s provjerenim servisima za vozila
Skuter ili bicikl osnovno su radno sredstvo svakog dostavljača. Svaki kvar znači izgubljeno vrijeme i prihod. Zato tvrtka surađuje s pouzdanim servisima koji brzo i kvalitetno rješavaju tehničke probleme. Dostavljačima se olakšava komunikacija i organizacija popravaka, čime se smanjuju zastoji i omogućuje brži povratak na teren.
Osim popravaka, pruža se podrška i kod redovitog održavanja vozila, savjeti o pravilnom korištenju opreme te rješenja za one koji nemaju vlastito prijevozno sredstvo.
Prijevozna sredstva i tehnička podrška
Dostavljačima se, prema potrebi, osiguravaju skuteri i bicikli. Time se i osobama bez vlastitog vozila omogućuje ulazak u posao bez velikih početnih troškova.
Uz to, dostupan je tehnički tim za sva pitanja vezana uz opremu, prijave u sustave, aplikacije i komunikaciju s platformama. Tehnička podrška dostupna je svakodnevno, osiguravajući nesmetan rad.
SIM kartice i komunikacija
Za one kojima je potrebno, osiguravaju se SIM kartice s hrvatskim brojevima. Time se rješava čest problem nedostatka lokalnog broja, osobito kod stranih radnika ili osoba koje tek dolaze u Hrvatsku.
Lokalni broj olakšava komunikaciju s dispečerima, servisima, smještajem i institucijama, ali i korištenje aplikacija za dostavu.
Smještaj i zdravstvena podrška
Podrška nadilazi poslovnu organizaciju. Tvrtka pomaže u pronalasku smještaja za dostavljače koji dolaze iz drugih gradova ili država, u suradnji s iznajmljivačima.
Također povezuje dostavljače s liječnicima i zdravstvenim uslugama, pomaže oko pregleda, dokumentacije i osnovnih administrativnih postupaka vezanih uz zdravstvenu skrb. Cilj je da se dostavljači osjećaju sigurno i zbrinuto, ne samo poslovno nego i životno.
Dokumentacija i usklađenost s propisima
Posebna pažnja posvećuje se usklađenosti s važećim zakonima i regulativama.
Dokumenti dostavljača redovito se prate, a na vrijeme se šalju podsjetnici za isteke i potrebna ažuriranja. Pruža se pomoć u prikupljanju, pripremi i dostavi dokumentacije koju zahtijevaju platforme i propisi. Na taj način dostavljači mogu raditi bez administrativnog stresa i rizika.
Administrativna podrška i dugoročna suradnja
Sustav je zamišljen kao dugoročna podrška, a ne kratkoročno rješenje. Tvrtka pomaže oko administracije, dokumentacije i osnovnih procedura potrebnih za rad. Tim je dostupan za sva pitanja vezana uz ugovore, uvjete rada i organizaciju posla.
Kroz dugogodišnju suradnju Stefmark se istaknuo vidljivim rezultatima i visokom stopom zadržavanja dostavljača – pokazateljem da sustav podrške funkcionira i donosi stabilnost.
Misija: stabilan sustav i stalno unapređenje
Misija tvrtke je konstantno poboljšanje poslovanja i održavanje pozicije jedne od vodećih tvrtki za suradnju s platformama i drugim organizacijama koje imaju potrebu za logističkim i prijevoznim uslugama.
Kroz snažan tim, stalno praćenje rada i slušanje povratnih informacija, gradi se sustav prilagođen stvarnim potrebama ljudi na terenu – jer upravo su oni temelj svake uspješne dostave.
U svijetu koji se brzo mijenja, stabilnost, podrška i transparentnost postaju ključna vrijednost. Stefmark pokazuje kako logistika može biti više od organizacije prijevoza. Može biti sustav potpore koji stoji iza svake dostave: pouzdan, čvrst i spreman na rast.
Ako tražite stabilnu suradnju, potpunu logističku podršku i profesionalan tim koji stoji iza tebe od prvog dana, provjerite više na njihovom oglasu na stranici Bijelo Jaje.
Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom STEFMARK GLOBAL d.o.o. po najvišim profesionalnim standardima.