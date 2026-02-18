Potpuna logistička podrška: Nevidljivi tim koji omogućuje da dostava funkcionira bez zastoja

Ta logistička tvrtka danas zapošljava oko 100 ljudi i kontinuirano raste zahvaljujući snažnom i iskusnom timu koji svakodnevno radi na organizaciji, podršci i unapređenju procesa.

Od samog početka fokus tvrtke je jasan – omogućiti dostavljačima stabilno, organizirano i profesionalno radno okruženje u kojem se mogu posvetiti svom poslu, dok logistički, administrativni i operativni dio preuzima stručni tim.

Svakodnevno se prati rad na terenu, slušaju se povratne informacije dostavljača te se procesi pojednostavljuju i poboljšavaju. Sustav se gradi kroz otvorenu komunikaciju, brzo prilagođavanje promjenama i kontinuirano praćenje stvarnih potreba ljudi na terenu. Stefmark surađuje s vodećim platformama dostave hrane, a više o tome možete pogledati na stranici Bijelo Jaje.

STEFMARK GLOBAL d.o.o. Foto: PR

Tim koji stoji iza svakog dostavljača

U središtu poslovanja nalazi se snažan operativni tim koji osigurava da cijeli sustav funkcionira glatko i bez zastoja.

Posebnu ulogu imaju dispečeri. Oni nisu samo kontakt-točka za poslovna pitanja, već potpuna podrška dostavljačima u svim situacijama. Pomažu oko:

organizacije rada i smjena

tehničkih pitanja

operativnih izazova

općih potreba koje se mogu pojaviti tijekom rada

Pristup je jednostavan: dostavljači nikada ne ostaju sami s problemima.

Podrška se ne zaustavlja samo na poslovnim pitanjima. Tim je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, i pruža pomoć u rizičnim ili neugodnim situacijama, kod pitanja vezanih uz banku, u slučaju nesreće ili medicinske situacije.

Cijeli administrativni i logistički tim svakodnevno prati rad flote, rješava operativne izazove i prilagođava sustav kako bi bio jednostavniji, učinkovitiji i pravedniji za sve uključene.

Kapacitet flote i suradnja s platformama

Trenutni kapacitet omogućuje vođenje flote do 200 dostavljača, čime se osigurava stabilno poslovanje, kvalitetna organizacija smjena i prostor za širenje na nove lokacije.

Suradnja s različitim platformama za dostavu ne svodi se samo na tehničko povezivanje. Stefmak djeluje kao most između platformi i dostavljača, preuzimajući velik dio organizacijskog i administrativnog tereta.

Kroz brzo prepoznavanje problema, učinkovito rješavanje izazova i stalnu prilagodbu tržištu koje se neprestano mijenja, implementiraju se nova rješenja koja sustav čine fleksibilnim i pouzdanim. Tvrtka također pruža povratne informacije platformama, aktivno sudjelujući u unapređenju cjelokupnog sustava dostave i logistike.

Edukacija prije početka rada

Prije početka rada svaki dostavljač prolazi edukaciju za korištenje aplikacija i sustava potrebnih za rad.

Cilj je da dostavljači započnu rad pripremljeni i sigurni u način funkcioniranja platformi i osnovne procese rada. Edukaciju provodi interni tim koji ostaje dostupan i nakon početka rada, čime se osigurava da nitko ne ulazi u posao bez jasnog razumijevanja alata i procedura.

STEFMARK GLOBAL d.o.o. Foto: PR

Transparentni uvjeti rada

Prije početka rada dostavljačima se jasno objašnjavaju svi uvjeti vezani uz plaću, odgovornosti i očekivanja u svakodnevnom radu. Svi detalji prolaze se unaprijed kako bi se izbjegla iznenađenja, nejasnoće ili skriveni troškovi.

Cilj je da dostavljači točno znaju pod kojim uvjetima rade i da mogu planirati svoj rad i prihod bez neugodnih situacija.

Povezivanje s provjerenim servisima za vozila

Skuter ili bicikl osnovno su radno sredstvo svakog dostavljača. Svaki kvar znači izgubljeno vrijeme i prihod. Zato tvrtka surađuje s pouzdanim servisima koji brzo i kvalitetno rješavaju tehničke probleme. Dostavljačima se olakšava komunikacija i organizacija popravaka, čime se smanjuju zastoji i omogućuje brži povratak na teren.

Osim popravaka, pruža se podrška i kod redovitog održavanja vozila, savjeti o pravilnom korištenju opreme te rješenja za one koji nemaju vlastito prijevozno sredstvo.

Prijevozna sredstva i tehnička podrška

Dostavljačima se, prema potrebi, osiguravaju skuteri i bicikli. Time se i osobama bez vlastitog vozila omogućuje ulazak u posao bez velikih početnih troškova.

Uz to, dostupan je tehnički tim za sva pitanja vezana uz opremu, prijave u sustave, aplikacije i komunikaciju s platformama. Tehnička podrška dostupna je svakodnevno, osiguravajući nesmetan rad.

SIM kartice i komunikacija

Za one kojima je potrebno, osiguravaju se SIM kartice s hrvatskim brojevima. Time se rješava čest problem nedostatka lokalnog broja, osobito kod stranih radnika ili osoba koje tek dolaze u Hrvatsku.

Lokalni broj olakšava komunikaciju s dispečerima, servisima, smještajem i institucijama, ali i korištenje aplikacija za dostavu.

Smještaj i zdravstvena podrška

Podrška nadilazi poslovnu organizaciju. Tvrtka pomaže u pronalasku smještaja za dostavljače koji dolaze iz drugih gradova ili država, u suradnji s iznajmljivačima.

Također povezuje dostavljače s liječnicima i zdravstvenim uslugama, pomaže oko pregleda, dokumentacije i osnovnih administrativnih postupaka vezanih uz zdravstvenu skrb. Cilj je da se dostavljači osjećaju sigurno i zbrinuto, ne samo poslovno nego i životno.

Dokumentacija i usklađenost s propisima

Posebna pažnja posvećuje se usklađenosti s važećim zakonima i regulativama.

Dokumenti dostavljača redovito se prate, a na vrijeme se šalju podsjetnici za isteke i potrebna ažuriranja. Pruža se pomoć u prikupljanju, pripremi i dostavi dokumentacije koju zahtijevaju platforme i propisi. Na taj način dostavljači mogu raditi bez administrativnog stresa i rizika.

Administrativna podrška i dugoročna suradnja

Sustav je zamišljen kao dugoročna podrška, a ne kratkoročno rješenje. Tvrtka pomaže oko administracije, dokumentacije i osnovnih procedura potrebnih za rad. Tim je dostupan za sva pitanja vezana uz ugovore, uvjete rada i organizaciju posla.

Kroz dugogodišnju suradnju Stefmark se istaknuo vidljivim rezultatima i visokom stopom zadržavanja dostavljača – pokazateljem da sustav podrške funkcionira i donosi stabilnost.

STEFMARK GLOBAL d.o.o. Foto: PR

Misija: stabilan sustav i stalno unapređenje

Misija tvrtke je konstantno poboljšanje poslovanja i održavanje pozicije jedne od vodećih tvrtki za suradnju s platformama i drugim organizacijama koje imaju potrebu za logističkim i prijevoznim uslugama.

Kroz snažan tim, stalno praćenje rada i slušanje povratnih informacija, gradi se sustav prilagođen stvarnim potrebama ljudi na terenu – jer upravo su oni temelj svake uspješne dostave.

U svijetu koji se brzo mijenja, stabilnost, podrška i transparentnost postaju ključna vrijednost. Stefmark pokazuje kako logistika može biti više od organizacije prijevoza. Može biti sustav potpore koji stoji iza svake dostave: pouzdan, čvrst i spreman na rast.

Ako tražite stabilnu suradnju, potpunu logističku podršku i profesionalan tim koji stoji iza tebe od prvog dana, provjerite više na njihovom oglasu na stranici Bijelo Jaje.