FOTO Policija ulovila krivotvoritelje novca: Presudilo im plaćanje u ugostiteljskom objektu
Piše B. F. M.,
18. veljače 2026. @ 15:55
Policija je ulovila muškarce s oko 150 komada krivotvorenih novčanica.
Koprivničko-križevačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom osumnjičenika starosti 44 i 48 godina sa šireg đurđevačkog područja zbog sumnje da su krivotvorili novac.
Sumnja se da je osumnjičeni 48-godišnjak nabavio veću količinu lažnih novčanica, od kojih je više komada dao osumnjičenom 44-godišnjaku. Znajući da su lažne, 44-godišnjak je tri novčanice od 200 eura dao 46-godišnjaku koji nije znao da se radi o krivotvorinama te je jednom novčanicom u prosincu 2025. godine platio račun u ugostiteljskom objektu u Đurđevcu.
Tijekom kriminalističkog istraživanja od osumnjičenih je oduzeto 102 komada krivotvorenih novčanica od 200 eura, devet krivotvorenih novčanica od 500 eura i 51 komad krivotvorenih novčanica od 100 dolara.
Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Krivotvorenje novca protiv osumnjičenika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te su predani pritvorskom nadzorniku.
