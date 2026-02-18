FOTO Policija ulovila krivotvoritelje novca: Presudilo im plaćanje u ugostiteljskom objektu

Koprivničko-križevačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom osumnjičenika starosti 44 i 48 godina sa šireg đurđevačkog područja zbog sumnje da su krivotvorili novac.



Sumnja se da je osumnjičeni 48-godišnjak nabavio veću količinu lažnih novčanica, od kojih je više komada dao osumnjičenom 44-godišnjaku. Znajući da su lažne, 44-godišnjak je tri novčanice od 200 eura dao 46-godišnjaku koji nije znao da se radi o krivotvorinama te je jednom novčanicom u prosincu 2025. godine platio račun u ugostiteljskom objektu u Đurđevcu.

Krivotvorene novčanice - 2 Foto: PU koprivničko-križevačka

Tijekom kriminalističkog istraživanja od osumnjičenih je oduzeto 102 komada krivotvorenih novčanica od 200 eura, devet krivotvorenih novčanica od 500 eura i 51 komad krivotvorenih novčanica od 100 dolara.



Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Krivotvorenje novca protiv osumnjičenika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te su predani pritvorskom nadzorniku.

Krivotvorene novčanice - 3 Foto: PU koprivničko-križevačka