Potpisivao je vojne ugovore i izlazio iz zatvora kako bi se borio za Rusiju u Ukrajinu, a sada ga terete za nova ubojstva

Muškarac koji je dvaput prijevremeno izašao iz zatvora kako bi otišao na ratište u Ukrajini ponovno je uhićen, ovaj put zbog sumnje na novo dvostruko ubojstvo.

Kako piše The Moscow Times, policija u ruskoj Republici Saha (Jakutija) privela je Viktora Savinova, koji je ranije dva puta oslobađan iz zatvora nakon što je potpisao ugovore s ruskim Ministarstvom obrane i priključio se vojnim operacijama.

Prvi put na slobodu je pušten 2023. godine. Tada je izdržavao 11-godišnju kaznu zbog ubojstva žene počinjenog tri godine ranije, no potpisivanje vojnog ugovora omogućilo mu je prijevremeni izlazak, piše The Moscow Times.

Već sljedeće godine ponovno je završio iza rešetaka. Sud ga je 2024. osudio na 20 godina zatvora zbog ubojstva muškarca kojeg je poznavao te umirovljene učiteljice Valentine Fjodorove. Ipak, ni ta kazna nije bila konačna – u srpnju 2025. ponovno je pušten nakon što je sklopio novi vojni ugovor.

Nedugo potom, prema pisanju lokalnog portala Sakhaday, hospitaliziran je u susjednoj Republici Burjatiji, odakle je uspio pobjeći.

Kći ubijene Fjodorove izjavila je za isti medij da je mjesecima upozoravala nadležne na njegovo kretanje nakon bijega.

"Već pola godine živim u strahu za svoju djecu i rodbinu", rekla je.

Lokalni mediji sada navode da se Savinova povezuje s još jednim dvostrukim ubojstvom, muškarca i žene, počinjenim u subotu. Prema pojedinim izvješćima, uhićen je u nedjelju u noćnom klubu u Jakutsku, administrativnom središtu regije.

Vlasti se zasad nisu službeno očitovale o tim navodima niti su potvrdile nove optužbe.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, istraživački novinari koji su analizirali sudske spise upozoravaju da su vojnici po povratku s bojišta odgovorni za smrt ili ozljeđivanje više od tisuću ljudi.