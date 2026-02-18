Najpoznatiji zatvorenik Britanije opet u fokusu javnosti: Hoće li 52. godina robije biti jedna od posljednjih?

Hoće li najpoznatiji zatvorenik Velike Britanije konačno osjetiti miris slobode ili će ostati "zaključan i zaboravljen"? To je pitanje kojim se danas bavi Odbor za uvjetni otpust, dok Charles Bronson (originalno Michael Gordon Peterson, a od 2014. ponovno samopreimenovan u Charles Salvador) vodi svoju devetu bitku protiv sustava. No, u svom prepoznatljivom stilu, to radi na najteži mogući način.

Neposredno prije današnjeg razmatranja njegove molbe, Bronson je šokirao javnost odlukom da otpusti svoj pravni tim. Razlog? Odbijen mu je zahtjev za javnim saslušanjem, što ga je razbjesnilo. U pismu upućenom medijima, kratko je poručio: "Otpustio sam pravni tim! Čega se oni boje? Da istina izađe na vidjelo?"

Njegov prezir prema procesu uvjetnog otpusta postao je legendaran, a samu proceduru nazvao je "farsom i cirkusom". Ipak, novi odvjetnik uspio je odgoditi reviziju do danas, kada će odbor na temelju pisane dokumentacije, iskaza psihijatara i zatvorskog osoblja procijeniti predstavlja li Bronson i dalje rizik za javnost.

Pet desetljeća u paklu samice

Bronsonova povijest je kronika nasilja i nevjerojatne izdržljivosti. Iako je 1974. osuđen na sedam godina zbog oružane pljačke, u zatvoru je proveo 52 godine. Razlog? Neprestani napadi na stražare i druge zatvorenike, uzimanje talaca i uništavanje zatvorske imovine.

Vrhunac svega je bilo kad je 1999. godina dobio doživotni zatvor jer je uzeo učitelja likovnog kao taoca. Većinu vremena u zatvoru sve ove godine provodi u samici, zaključan 23 sata dnevno.

Kad je riječ o njegovom psihološkom stanju stručnjaci su podijeljeni, ali nitko ne poriče njegovu "unutarnju snagu". Psihijatar dr. Bob Johnson, koji ga je liječio prije 30 godina, vjeruje da je Bronson nepravedno kažnjen.

"On je vrlo provokativan i uživa u borbi, ali istina je da je on neopravdano kažnjavan. Nevjerojatno je kakvu unutarnju snagu taj čovjek mora imati da bi preživio ovoliko dugo u samici."

Iza rešetaka, Bronson se okrenuo slikarstvu. Njegova djela su živopisna, ali mračna, s čestim temama ludila, sputanosti i očaja. Ispod jednog svog crteža napisao je potresnu poruku: "Bog neka nam čuva snove. To je sve što nam je ostalo. Samo jedan jednostavan san pomoći će ti da prođeš kroz svu ovu bijedu."

"Kvaka 22": Sustav koji ga ne pušta da se dokaže

Bivši upravitelji zatvora ističu da se Bronson nalazi u nemogućoj situaciji. Naime, Odbor mu je prije tri godine savjetovao prelazak u blaži režim kako bi se testiralo njegovo ponašanje. Međutim, Ministarstvo pravosuđa ga ne želi premjestiti jer ga smatraju preopasnim.

"On se ne miče zbog sklonosti nasilju, ali dok ga ne premjeste, on ne može dokazati da se promijenio. To je situacija 'Kvake 22'", objašnjava bivši guverner zatvora Belmarsh, John Podmore.

Unatoč svemu, Bronson ne gubi nadu. U svom pismu Sky Newsu priložio je i neobičnu "pozivnicu". Tvrdi da će se njegova zabava povodom izlaska na slobodu održati 2028. godine.

"Vidimo se na mojoj zabavi slobode 2028. Nemojte kasniti", poručio je zatvorenik koji je postao pop-kulturna ikona i predmet brojnih dokumentaraca.

Hoće li današnja odluka Odbora ubrzati taj datum ili će 2028. ostati samo još jedan u nizu Bronsonovih snova, znat će se uskoro.