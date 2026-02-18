Bolnica poslala kuhare na edukaciju, sve masno platili pa organizirali i domjenak za ravnatelja

Uprava Opće bolnica u Koprivnici, u kojoj je trenutno zaposleno 12 kuhara, organizirala je ovih dana stručnu obuku za svoje kuhare u privatnom restoranu za što je platila pozamašan iznos.

Edukaciju kuhara u privatnom restoranu Fakin u Legradu kod Koprivnice organizirali su jer navodno ravnatelj bolnice i njegovi najbliži suradnici nisu bili zadovoljni kvalitetom gableca, doznaje Danica.

Obuka je trajala tri dana, osam sati dnevno, a prošla su je tri kuhara, svaki dan po jedan. Opća bolnica je obuku kuhara platila ukupno 7200 eura, odnosno 2400 eura dnevno ili čak 300 eura po satu, doznaju. No zanimljivo je da je u tu cijenu uključen i prigodni domjenak, bez pića, nakon završene obuke, za članove bolničke uprave, na kojem su kuhari predstavili novousvojena znanja i vještine.

"Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek Koprivnica periodično provodi edukacije zaposlenih kuhara radi poboljšanja kvalitete pripreme obroka", odgovorili su na upit portala Danice o razlozima stručne obuke njihovih kuhara.

Problemima s kuhinjom u ovoj bolnici tu nije kraj. Od 9. veljače obustavljeni su gableci u bolničkoj kuhinji za djelatnike. Kuhinja priprema obroke za pacijente, ali i dežurne liječnike te zaposlenike koji gablec plaćaju 3,50 eura. Zaposleni su o obustavi gableca dobili internu obavijest, a bolnica je objasnila svoju odluku.

"Zbog osiguravanja kontinuiteta procesa pripreme hrane za pacijente i dežurno osoblje, a zbog manjeg broja dostupnih kuhara, privremeno je ukinuta mogućnost pripreme gableca za zaposlenike u bolničkom restoranu, a što nije dio redovite obveze bolnice. Dežurno osoblje i pacijenti imaju redovitu prehranu", stoji u odgovoru Opće bolnice u Koprivnici.