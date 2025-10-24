Obavijesti Foto Video Pretražite
ZA BLAGDAN SVIH SVETIH

Ograničenja i besplatan javni prijevoz: Ovo su detalji posebne regulacije prometa u Zagrebu

24. listopada 2025.
Ilustracija Foto: Ranko Suvar/Cropix
Za blagdan Svih svetih ZET uvodi besplatne autobusne linije prema grobljima, a građane se poziva da koriste javni prijevoz jer će pristup automobilima biti ograničen.
