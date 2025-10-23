Studenti drastično kažnjeni nakon prosvjeda, zgroženi su čak i profesori: "Ovo se nije nikada dogodilo"

Ovako drastične kazne ne sjećaju se ni profesori koji na Filozofskom fakultetu u Zagrebu rade desetljećima.

Troje studenata suspendirano je odlukom dekana i to zbog prosvjeda koji je bio usmjeren protiv povisivanja školarina. Tijekom prosvjeda, studenti su, i to ne samo troje suspendiranih, ušli na sjednicu uprave. Dekan u svojoj odluci navodi da su provodili fizičko i simoboličko nasilje.

Studenti Filozofskog fakulteta za Provjereno su ustupili snimke njihove prosvjedne akcije od 17. rujna zbog povisivanja školarina. 50-ak studenta je ušlo u dvoranu, opstruiralo Vijeće zviždanjem, bubnjanjem, tako da se Vijeće ne može održati. Profesori su normalno, sporim korakom izašli van. Nije nitko trčao, padao u nesvijest ili sl.

"Prosvjedovali smo zato što su studenti već na rubu. Zato što smo pokušali sva pristojna, legitimna sredstva, iako i ovo smatram legitimnim sredstvom kao i većina ljudi koji se zalažu za demokraciju i slobodu govora i pravo na protest, jer ako protest označimo kao nasilje, onda je to i relativizacija nasilja i naprosto klizimo u fašizam", govori za Provjereno studentica Kristina Ćuk.

Upali su na sjednicu jer je uprava fakulteta odbila na dnevni red uvrstiti temu povisivanja školarina. Nakon toga, samo njih troje je suspendirano pod obrazloženjem da su provodili fizičko i simbolično nasilje.

"Posebno mi je smiješno pozivanje na simboličko nasilje za koje dekan, odnosno uprava, očito ne znaju što znači. To je sociološki pojam koji se odnosi na izvršavanje nasilja nad društvenim skupinama koje su u nižoj poziciji moći od one koja vrši simboličko nasilje. Što mi, u odnosu na dekana ili upravu ili fakultetske vijećnike, definitivno nismo već je upravo što oni čine nad nama neka vrsta institucionalnog, odnosno simboličkog nasilja", pojašnjava studentica Eva Marija Jerešić.

"Mislim da uprava u biti ne zna definiciju simboličkog nasilja, jer da je znaju, mislim da bi ih bilo sramota to uopće napisati. A ako misle da je ovo u rangu fizičkog nasilja, zapravo fizičkog obračuna ili, ne znam, seksualnog nasilja za koje su isto kolale alegacije, mislim da nisu pri zdravoj pameti", kaže Kristina.

Snimke pokazuju kako je, kako kažu iz Dekanata, tzv. nasilnička prosvjedna akcija u stvarnosti izgledala.

Stegovnu mjeru koja je uslijedila za troje studenata dekan je izdao prije nego što je Stegovni sud fakulteta uopće donio ikakvu odluku. Zabranjen im je upis, polaganje ispita i kolokvija, izlaganje i predaja seminarskih radova te pristup drugim oblicima nastave i provjere znanja na 90 dana. Takva odluka navela je neke od profesora da ustanu u obranu svojih studenata.

"Nevjerojatno mi je da je to proglašeno takom strahovitom bukom da treba drastična sankcija i neshvatljivo je po kojem kriteriju je odabrao baš ovih troje, ali među njima je recimo jedna izvrsna studentica sociologe koja studira i paralelno još dva dvopredmetna studija. Ona je paralelna studentica na dva dvopredmetna studija, što je doista vrlo rijetko i vrlo teško. I odlična je studentica. Dakle, ne radi se o nekakvim problematičnim studentima, nego vrlo istaknutim, aktivnim, pametnim studentima", kaže profesorica Branka Galić.

S njom se slaže i kolega profesor Kruno Kardov. "Koliko ja znam, ja sam student iz '90-ih godina i radim ovdje već više od 20 godina. Nije se nikada dogodilo da je neki student bio prijavljen stegovnom sudu zbog djelovanja, protestiranja protiv odluka upravljačkih tijela ili zbog zalaganja za svoja prava nenasilnim djelovanjem. To se u pravilu događa radi nekih prijestupa vezanih za nastavu i za druga pitanja, ali koliko ja znam, zbog protestiranja i iskazivanja nekih legitimnih interesa, to se nikad nije dogodilo".

Propisana stegovna mjera studentima može upropastiti studiranje i u potpuno je nesrazmjerna djelu za koji je propisana.

Što će biti s njima i njihovim nastavkom školovanja i što na sve to kažu studenti, ali i profesori i Studentski zbor te što je na pitanje Provjerenog odgovorio dekan Filozofskog fakulteta Domagoj Tončinić, pogledajte u priči reporterke Danke Derifaj.