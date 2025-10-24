Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Pretražuju i internet

Krenula prodaja cvijeća uoči Svih svetih, inspekcije na terenu: Evo kolike su kazne za nepravilnosti

Piše Hina, 24. listopada 2025. @ 16:02 komentari
Ilustracija; Cvijeće na tržnici
Ilustracija; Cvijeće na tržnici Foto: Bozo Radic/Cropix
Iz Državnog inspektorata objavili su da je u Zagrebu utvrđeno osam nepravilnosti, a pročešljali su i internet.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    Struka upozorava

    Hara bolest koja može imati ozbiljne posljedice, neki su već završili u bolnici: Ovo su najčešći simptomi
  2. Drama u dječjem vrtiću 4
    POZIV U NEDJELJU

    Kamere snimale šokantne prizore u zagrebačkom dječjem vrtiću: Pojavile se i optužbe a zanemarivanje i zlostavljanje
  3. Privođenje Leona Lučića na Županijski sud
    Županijski sud

    FOTO Leon Lučić doveden na sud: Izveo show i zapjevao stih jedne pjesme
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
PROVJERENO Studenti Filozofskog fakulteta dobili drastične kazne nakon prosvjeda, zgroženi su čak i profesori
Donosi Provjereno
Studenti drastično kažnjeni nakon prosvjeda, zgroženi su čak i profesori: "Ovo se nije nikada dogodilo"
Visoki ruski izaslanik posjetio SAD nekoliko dana nakon što je Trump uveo sankcije Moskvi
DIPLOMACIJA
Putinov bliski suradnik hitno stigao u SAD: Otkriveno što je razlog posjeta
Uoči Svih Svetih pojačani nadzor prodaje cvijeća, već utvrđene nepravilnosti
Pretražuju i internet
Krenula prodaja cvijeća uoči Svih svetih, inspekcije na terenu: Evo kolike su kazne za nepravilnosti
Kolumbijac osuđen na doživotni zatvor zbog brutalnog dvostrukog ubojstva u Londonu
DETALJI HORORA
Pornoglumac ubio par, glave im stavio u zamrzivač, a tijela nosio u kovčezima: Evo kako je kažnjen
Rusija osumnjičena za korištenje olupine za špijunažu na Baltičkom moru
Posebna važnost mjesta
Nova podvodna otkića? Rusiju se sumjiči da olupinu povijesnog broda koristi za špijunažu
PROVJERENO Satima čekao Hitnu, žena mu je na kraju preminula, a nitko nije kriv
Priča Provjerenog
Satima čekao Hitnu, žena mu je na kraju preminula, a nitko nije kriv: "Očekivao sam da će se barem ispričati"
Zlostavljanje u zagrebačkom dječjem vrtiću: Jedna odgojiteljica spava, druga ih maltretira
POZIV U NEDJELJU
Kamere snimale šokantne prizore u zagrebačkom dječjem vrtiću: Pojavile se i optužbe a zanemarivanje i zlostavljanje
FOTO Leon Lučić doveden na sud u Velikoj Gorici: Izveo show i zapjevao stih jedne pjesme
Županijski sud
FOTO Leon Lučić doveden na sud: Izveo show i zapjevao stih jedne pjesme
S grobova kradu lampione, aranžmane...
Ništa im nije sveto
Počelo je: Kradu sve što stignu, ali ima rješenja kako to spriječiti
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
Zvuči nestvarno
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
Pojačava se sezona gripe, stručnjaci imaju upozorenje
Struka upozorava
Hara bolest koja može imati ozbiljne posljedice, neki su već završili u bolnici: Ovo su najčešći simptomi
Užas na zagrebačkoj obilaznici! Kamion probio kroz ogradu, dogodio se sudar
prekinut promet
FOTO/VIDEO Užas na zagrebačkoj obilaznici! Kamion probio ogradu, prizori su zastrašujući
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Pojačava se sezona gripe, stručnjaci imaju upozorenje
Struka upozorava
Hara bolest koja može imati ozbiljne posljedice, neki su već završili u bolnici: Ovo su najčešći simptomi
Obilna kiša uzrokovala poplavu u Svetoj Klari
Nevrijeme
Drama u Zagrebu! Poplava zbog obilne kiše, ceste plivaju, voda ulazi u podrume: "Oni su krivi za štetu!"
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
Zvuči nestvarno
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
show
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je dirljiva rečenica
po želji njezine mame
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''
Poslušajte Thompsonovu baladu u izvedbi Jacquesa Hodueka
''moram priznati...''
Poslušajte kako to zvuči kad Houdek pjeva Thompsonovu pjesmu!
Tatjana Jurić ispričala grozno iskustvo koje je doživjela ovo ljeto
''odakle uopće ideja?!''
Tatjana Jurić doživjela strašno iskustvo: ''Sad se opet tresem, nepoznati ljudi...''
zdravlje
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
Novi uvid
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
Simptomi bolesti gušterače: Kako i gdje boli?
Piše liječnik
Simptomi bolesti gušterače: Kako i gdje boli?
zabava
Nadzorne kamere snimile preslatki potez psa! Ovo će vam rastopiti srce
Impresivno!
Nadzorne kamere u Lici snimile preslatki potez psa! Ovo će vam rastopiti srce
Izašao iz kuće kako bi spasio pse od pljuska, dočekalo ga preslatko iznenađenje
Preslatko!
Izašao iz kuće kako bi spasio pse od pljuska, dočekalo ga preslatko iznenađenje
Podijelio jezivu snimku psa, kako biste se vi snašli u ovakvoj situaciji?
Samo za hrabre
Podijelio jezivu snimku psa, kako biste se vi snašli u ovakvoj situaciji?
tech
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
Istraživanja to potkrijepila
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
Fascinantne snimke: Znanstvenici po prvi put u detalje snimili kako zmije otrovnice napadaju svoj plijen
Grizu u trenu
Fascinantno: Prvi put snimljen ugriz otrovnice u visokoj rezoluciji
Budućnost ratovanja: Ovom lovcu ne treba ni pista ni pilot, a koliko je ubojit tek će pokazati
Vođen umjetnom inteligencijom
Budućnost ratovanja: Ovom lovcu ne treba ni pista ni pilot, a koliko je ubojit tek će pokazati
sport
Poslušajte kako je srpski komentator doživio Dinamov gol u posljednjoj minuti
izgubio kontrolu
Poslušajte kako je srpski komentator doživio Dinamov gol u posljednjoj minuti
Navijači Mainza istaknuli transprent o ustašama i partizanima protiv Zrinjskog
Čemu to?
FOTO Zrinjski dočekala poruka o ustašama i partizanima u Njemačkoj
Švedski mediji bijesni zbog 'čiste krađe': "Molim?! Što se događa? Ovo je bilo ogromno zaleđe"
poludili na suca
Švedski mediji bijesni zbog 'čiste krađe': "Molim?! Što se događa? Ovo je bilo ogromno zaleđe"
tv
Kumovi: Dao joj je svoju karticu za kockanje i svoje povjerenje
KUMOVI
Dao joj je svoju karticu za kockanje i svoje povjerenje
U dobru i zlu: Nakon svega što se dogodilo i dalje ima razumijevanja
U DOBRU I ZLU
Nakon svega što se dogodilo i dalje ima razumijevanja
U dobru i zlu: Ne može se smirit – želi najbolji tretman za kćer
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ne može se smirit – želi najbolji tretman za kćer
putovanja
Vila Pavlovic: Kuća za odmor usred šume koja mami na grijanje uz kamin i istraživanje planinskih staza
Izlet na Kopaonik
Vila Pavlovic: Kuća za odmor usred šume koja mami na grijanje uz kamin i istraživanje planinskih staza
Nestvarno lijepo mjesto kod Visokog: Vijugave staze, jezerca i polja lavande koja čekaju da ih otkrijete
Nadrealno
Nestvarno lijepo mjesto kod Visokog: Vijugave staze, jezerca i polja lavande koja čekaju da ih otkrijete
Novi kviz općeg znanja: Samo za neustrašive i odvažne
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Samo za neustrašive i odvažne
novac
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Burze se užarile
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Povijesna presuda: Prvi put jedna naftna kompanija proglašena krivom zbog "greenwashinga"
Nerealna obećanja
Povijesna presuda: Prvi put jedna naftna kompanija proglašena krivom zbog "greenwashinga"
Amerikanci prodali rusku jahtu Amadea, a Royal Romance još je u Splitu. Vlasnik traži odštetu
Priča bez kraja
Amerikanci prodali rusku jahtu Amadea, a Royal Romance još je u Splitu. Vlasnik traži odštetu
lifestyle
Mirela Stanić preuredila je kuhinju svoje šogorice Mirele
PRAVO OSVJEŽENJE!
Mirela Stanić preuredila je kuhinju svoje šogorice Mirele te nam otkrila cijeli postupak
Ivana Vrdoljak Vanna u blještavim čizmama u Lisinskom
Fantastičan model
Ivana Vrdoljak Vanna: Blještave čizme koje u trenu postaju glavni adut kombinacije, lako se zaljubiti u njih
Modeli udobnih gležnjača iz trgovina
PAŠU UZ SVE
15 udobnih modela gležnjača koje žene vole nositi, s njima možete biti mirni i do proljeća
sve
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je dirljiva rečenica
po želji njezine mame
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''
Poslušajte kako je srpski komentator doživio Dinamov gol u posljednjoj minuti
izgubio kontrolu
Poslušajte kako je srpski komentator doživio Dinamov gol u posljednjoj minuti
Mirela Stanić preuredila je kuhinju svoje šogorice Mirele
PRAVO OSVJEŽENJE!
Mirela Stanić preuredila je kuhinju svoje šogorice Mirele te nam otkrila cijeli postupak
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene