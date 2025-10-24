Krenula prodaja cvijeća uoči Svih svetih, inspekcije na terenu: Evo kolike su kazne za nepravilnosti

Inspekcije Državnog inspektorata - tržišna, poljoprivredna i inspekcija rada, tijekom ovog i sljedećeg tjedna, ususret i na sam blagdan Svih svetih pojačano nadziru prodaju cvijeća, cvjetnih aranžmana i sl., izvijestili su u petak iz Državnog inspektorata, dodavši i da su ranojutarnjim nadzorom na Veletržnici cvijeća u Zagrebu u 25 nadzora utvrdili do sada osam nepravilnosti.

Cilj je nadzora, kako su naveli, osigurati zakonito poslovanje svih gospodarskih subjekata te zaštitu potrošača u razdoblju povećane potražnje za cvijećem i prigodnim proizvodima.

U okviru akcije, a u suradnji s policijskim službenicima Sektora kriminalističke policije Policijske uprave zagrebačke, proveden je koordinirani inspekcijski nadzor na Veletržnici cvijeća u Zagrebu gdje je u ranojutarnjim satima obavljeno 25 inspekcijskih nadzora u kojima je do sada utvrđeno osam nepravilnosti.

Inspekcija rada nadležna za nadzor u području radnih odnosa kod dva poslodavca je utvrdila nepravilnosti vezane za neprijavljivanje radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje u propisanim rokovima. Slijedom utvrđenog činjeničnog stanja poduzimaju se zakonom propisane mjere, navode iz Državnog inspektorata.

Nadalje, tržišna inspekcija je obavila pet inspekcijskih nadzora nad subjektima koji obavljaju trgovinu cvijećem te je do ovoga trenutka utvrđeno šest povreda odredbi Zakona o trgovini, Zakona o zaštiti potrošačica te Zakona o trgovačkim društvima.

Dio inspekcijski nadzora te utvrđivanje činjeničnog stanje još uvijek je u tijeku, istaknuli su iz Državnog inspektorata napominjući kako je u tijeku i postupanje poljoprivredne inspekcije, koja osim na Veletržnici, nadzore obavlja i na poljoprivrednim površinama gdje se obavlja uzgoj/proizvodnja cvijeća.

Tržišna inspekcija uz nadzore prodaje cvijeća i cvjetnih aranžmana u prodavaonicama i izvan prodavaonica (na štandovima, klupama i kioscima), provodi i ciljane inspekcijske prodaju tih proizvoda na daljinu putem interneta, uključujući društvene mreže. Do sada je, u tom smislu obavljeno 37 inspekcijskih nadzora, u kojima je utvrđeno 13 povreda propisa, koje su se najčešće odnosile na neregistrirano obavljanje djelatnosti trgovine cvijećem i cvjetnim aranžmanima fizičkih osoba, oglašavanje neregistrirane djelatnosti kao i neisticanje maloprodajnih cijena.

Zakonom o trgovini i Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, propisane su upravne i/ili prekršajne mjere te prekršajne sankcije, naveli su iz Državnog inspektorata.

Primjerice, ako se u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da fizička osoba obavlja neregistriranu djelatnost propisane su novčane kazne od 1.327,23 eura do 3.981,68 eura, u slučaju oglašavanja neregistrirane djelatnosti od 663,61 eura do 1.327,23 eura, dok su u slučaju utvrđene neregistrirane trgovine, Zakonom o trgovini propisane novčane kazne u iznosu od 660 do 9.290 eura.