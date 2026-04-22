Pompozno najavljivana menza mjesecima je zatvorena, traži se hitna sanacija: "Došlo je do kolapsa"

Umjesto u modernoj menzi - ručak ispred zatvorenih vrata. Zajednički roštilj studenata Agronomskog i Šumarskog fakulteta simbolična je poruka odgovornima. Ne žele dolijevati ulje na vatru, već dobiti konkretne odgovore.

"Želimo postići to da nam daju odgovore, da nam kažu što će biti s našom menzom, hoće li biti kakve alternative. Na vratima piše da je menza zatvorena zbog tehničkih poteškoća, a gore nikad nismo ni mogli biti jer ta faza gradnje nikad nije ni dovršena. Jednostavno, kako je stalo, tako je i ostalo", ispričala je Božena Milinković, predstavnica studenata.

"Problem je u tome što smo mi dosta odvojeni od ostatka grada, nismo u centru. Koliko sam ja shvatio, to je već duže vrijeme tako, ali sad je došlo do nekog velikog vrhunca, kolapsa, i to se moralo zatvoriti. Meni je žao što je to tako bilo i što to nije uopće od početka bilo savršeno. Sad su tu neki problemi i zavrzlame", rekao je Luka, student Agronomskog fakulteta.

A zavrzlame se rješavaju preko leđa studenata. Takozvani Zeleni paviljon djelovao je futuristički - višenamjenska dvorana, studentski restoran u staklu i krovni vrtovi. Godinama pompozno najavljivan projekt, koji nikad nije zasjao u punom svjetlu, nedovršen je četiri godine nakon otvaranja koje je više puta odgađano.

"Vidi se procurivanje vode, a ne daj Bože požara jer vatrodojava ne radi. Stvarno šteta za taj objekt, koji je jedan od ljepših studentskih restorana u gradu Zagrebu", rekao je ravnatelj zagrebačkog Studentskog centra Mario Župan.

Odluku o njegovu zatvaranju donio je Studentski centar jer, kako kažu, ne žele dovoditi u pitanje sigurnost zaposlenika, studenata i hrane. Poručuju da nemaju drugog izbora dok se ne obavi sanacija samog objekta.

"11. prosinca prestali smo ondje pružati uslugu, ne svojom krivicom nego radi tehničkih razloga, imamo i dokumente, o tome obavijestili oba fakulteta. Na kraju krajeva, i prije toga smo imali zajedničke sastanke, međutim vlasnici tog objekta su Agronomski i Šumarski fakultet. Ja se nadam da će oni u suradnji sa Sveučilištem i izvođačem radova naći model da se ide u saniranje te štete i krova", dodao je Župan.

Četiri mjeseca čekaju se konkretni pomaci. Fakultetu su, objašnjava dekan, ruke vezane.

"Agronomski fakultet vlasnik je zemljišta na kojem se nalazi studentski restoran, a glavni investitor u izvođenju ovog projekta bilo je Sveučilište u Zagrebu, odnosno njegov rektorat. Oni su ugovarali gradnju ovog objekta, tražili smo određena rješenja, pozivali smo Sveučilište kao investitora da se uklone nedostaci i da se omogući stavljanje u funkciju ovog objekta u čiju je gradnju utrošeno jako puno novca", objasnio je dekan Agronomskog fakulteta Aleksandar Mešić.

Sveučilište, koje je za tu građevinu dobilo uporabnu dozvolu, za tjedan dana sastat će se s izvođačem radova te tražiti popravak nedostataka, u protivnom najavljuju opomenu pred tužbu, potvrđeno je nakon sastanka u srijedu.

"Čekamo da se to razriješi, a koliko znam, ti su problemi od početka tu. Nama nitko za to nije rekao, to je dosad funkcioniralo, sad više ne. Samo se nadamo da će što prije biti riješeno", rekla je studentica Agronomskog fakulteta Tara Goluža.

Rok za građevinske radove je početak iduće akademske godine, a do tada se razmatra i podjela hermetički zatvorene hrane kao oblik subvencionirane prehrane.

