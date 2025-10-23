Srbin uhićen na poljskoj granici: Hrvatska ga traži zbog ratnih zločina iz 1991.

Policija je u Poljskoj uhitila srbijanskog državljanina Živka Zagorca (79), rođenog u Turčević Polju, s prebivalištem u Leštanu, zbog ratnog zločina počinjenog tijekom 1991. godine.

Prema navodima srpske organizacije Veritas, Zagorac živi u Kanadi od 1992. godine i ima srpsko i kanadsko državljanstvo, a uhićen je prilikom povratka zrakoplovom iz Srbije u Kanadu, preko Poljske.

Organizacija navodi da je 21. travnja u Zagrebu pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuta optužnica protiv Zagorca i još 23 osobe koje se terete da su od kolovoza do listopada 1991., kao pripadnici paravojnih formacija pobunjenog srpskog stanovništva "Bilogorski odred", naredili ili izvršili protupravno lišavanje slobode, uzimanje talaca, pljačku, zlostavljanje, mučenje i ubojstvo većeg broja civila u općini Grubišno Polje, čime su počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

U zatvorima u Hrvatskoj nalazi se 29 osoba srpske nacionalnosti zbog ratnih zločina, od kojih je 15 osuđeno, a ostali su pod istragom, optuženi ili čekaju pravomoćnost presuda, navodi se u priopćenju Veritasa, piše N1 Srbija.

Uhidbeni nalog i ljutnja iz Srbije

Kako nam je potvrdio glasnogovornik zagrebačkog Županijskoga suda Krešimir Devčić, poljske vlasti su postupile po Europskom uhidbenom nalogu i na aerodormu u Varšavi uhitile Živka Zagorca, te o svemu obavijestile Hrvatsku.

"Sada slijedi postupak pred poljskim sudom koji može potrajati od 15 do najviše 60 dana. To je procedura koju treba proći s europskim uhidbenim nalogom. A onda bi ga trebali dopremiti u Hrvatsku automobilom ili avionom, kako već odluče", kaže glasnogovornik.

Ovo uhićenje razljutilo je Predsjednik Udruge Srba iz regije Miodrag Linta poziva ministra Vujića da Srbija pruži pravnu i financijsku pomoć obitelji uhićenog Zagorca.

Linta ističe da Hrvatska punih 30 godina od kraja progoni srpske borce s ciljem zastrašivanja i opravdavanja najočitije laži da su Srbi bili agresori i zločinci, a Hrvati osloboditelji i žrtve.

"Srbija bi trebala dati do znanja vlastima u Zagrebu da više neće tolerirati uhićenja krajiških Srba zbog navodnih ratnih zločina putem međunarodnih naloga. Potpuno je jasno da će Hrvatska nastaviti progoniti krajiške Srbe koji su sudjelovali u časnoj obrani svog naroda sve dok je živ i posljednji srpski borac“, rekao je Linta za Euronews.rs.