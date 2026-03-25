Poskupljenje goriva njih je najviše pogodilo: "Nas iz ove krize može izvući jedino povećanje cijena"

Sadnja krumpira u Međimurju, kod jednog od najvećih proizvođača, je u neizvjesnosti. Traktori su stalno u pogonu, a pitanje je hoće li imati dovoljno plavog dizela.



"Mi smo jučer dobili ponudu od našeg najvećeg distributera za 8 tisuća litara, međutim rekli su nam nakon toga da gorivo možemo očekivati za mjesec, mjesec i pol dana. Nama dnevno treba 600-700 litara, mi ne možemo čekati mjesec i pol dana", rekao je Mirjan Dodlek.

A za vrijeme navodnjavanja troše i dvostruko više. Zbog rasta cijena imaju dodatne troškove od nekoliko stotina tisuća eura, kaže.

"Utječe nam na kompletni materijal za pakiranje, to su plastične vrećice, folije i tako dalje. Svi su nam dobavljači podigli cijene za 20-25 posto. Od srijede pa nadalje i prijevoznici dižu cijene 15, čak i 20 posto rastu cijene transporta", objasnio je Dodlek.

Pogođeni su i ostali poljoprivrednici, cijene rastu iz dana u dan.

"Mineralna gnojiva, ekološka, pesticidi, herbicidi, ali i svi drugi sjetveni pripravci koje koriste poljoprivrednici u svom radu", rekao je predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović.

U Baranji se već vide posljedice.

"Gnojivo se astronomski povećalo. To će utjecati na proizvodnju hrane jer pretpostavljam da ne samo ja, nego i svi ostali seljaci, šparaju na gnojivu jer je urea 700 i nešto eura tona, a kanovi što idu na pšenicu su preko 470 eura - to je udarac samo takav", rekao je ratar Zoltan Rajkim.

Pomoć države s ograničenjem cijena nije im dovoljna. Za spremnik od 1000 litara sad plaćaju 400 eura više, a još i veći problem je nedostupnost.

"Naše cijene su u stanju mirovanja, čak i u blagom padu. Kad govorimo o žitaricama. Zasigurno da nam trošak postaje veći. Seljaci će ipak za to gorivo u narednih mjesec, dva izdvojiti 20 milijuna eura više nego što je", rekao je ratar Matija Brlošić.

"Problem je mreža Ininih benzinskih postaja, ona nije podjednaka u cijeloj Hrvatskoj. Svuda gdje su nove Inine benzinske se ne drži plavi dizel. U sjevernom dijelu gotovo nigdje ga nema. Kada se naručuje je još veći problem, isporuke su navodno najavljene tek za kraj petog mjeseca", nadodao je Jakopović.

A sve vodi rastu cijena proizvoda.



"Povećanje kompletnog repromaterijala, goriva i umjetnog gnojiva - jednostavno je neminovno da ćemo morati cijene i troškove ukalkulirati u krajnji proizvod, odnosno kroz maloprodaju i veleprodaju krumpira", poručio je Dodlek.

"Morat će doći do promjene naših cijena. Nas iz ove krize može jedino izvući povećanje cijena i jedino će na taj način postojati nekakva sigurnost da u jesen možemo ponovno ići u sjetvu", rekao je Brlošić.

Apeliraju na pomoć Vlade, jer u ovakvim uvjetima, poručuje poljoprivreda, se raditi ne može. Žele i normalnu opskrbu gorivom čim prije.

