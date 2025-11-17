Policija se oglasila o tučnjavi maloljetnika: Sve su dogovarali preko Snapchata, gledalo je 50 djece...

U splitskoj četvrti Trstenik u nedjelju navečer izbila je masovna tučnjava maloljetnika. O svemu se u ponedjeljak ujutro oglasila splitska policija.

Naveli su kako je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je od 10.11.2025. godine do dana 16.11.2025. godine putem društvene mreže Snapchat dogovoren fizički sukob na igralištu OŠ Trstenik, „tučnjava“ 5 na 5, koja se odnosila na učenike dvije osnovne škole.

Sinoć je došlo do dogovorenog sukoba, sudjelovalo je 8 maloljetnika, a 50 je promatralo, navela je policija.

Sukob je trajao vrlo kratko jer su ga svojim dolaskom prekinuli policijski službenici, a osobe koje su se nalazile na igralištu i oko igrališta, kada su uočile policijske službenike, počele su bježati.

Policijski službenici su spriječili pokušaj bijega i priveli 29 maloljetnika.

Kriminalističkim istraživanjem sinoć je utvrđen identitet svih koji su sudjelovali u organizaciji i tučnjavi.

Radi se o maloljetnicima rođenim 2011. i 2012. godine.

Ispitano je 29 maloljetnika uz prisustvo roditelja ili dežurnog djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Za sve koji su sudjelovali u tučnjavi bit će, ako su ispunjeni zakonski uvjeti obzirom na dob, podnesen optužni prijedlog prekršajnom sudu za narušavanje javnog reda i mira.

O ponašanju svih involviranih maloljetnika bit će obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad.

U odnosu na roditelje daljnjim kriminalističkim istraživanjem ispitat ćemo postoje li činjenice koje se odnose na počinjenje kaznenog djela Povreda djetetovih prava zbog zanemarivanja svojih obaveza, navela je policija.