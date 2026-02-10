Policija prijavila više osoba zbog ilegalnog odlaganja otpada! Među njima i HDZ-ov načelnik

Jedna pravna osoba, dvije odgovorne osobe u pravnoj osobi i jedan građanin osumnjičeni su za kazneno djelo Ugrožavanje okoliša otpadom, izvijestila je policija u utorak nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja.

Radi se o komunalnom društvu jedinice lokalne samouprave s područja Dubrovačko-neretvanske županije kao pravnoj osobi, 40-godišnjoj direktorici komunalnog društva i 65-godišnjem čelniku općine, te 43-godišnjaku, poručila je policija ne navodeći imena.

Riječ je o slučaju ilegalnog odlaganja otpada u prirodu u općini Ston, o čemu je ranije izvijestio Dnevnik Nove TV.

Smeće u Stonu Foto: Dnevnik Nove TV

Načelnik Općine, HDZ-ov Vedran Antunica ranije je priznao ilegalno odlaganje. "Došlo je do spleta nesretnih okolnosti. Točno je da je odlagan na jednoj lokaciji blizu Stona i odvezen je nakon par dana", rekao je Antunica nakon čega su kamere Dnevnika Nove TV snimile hrpe smeća, neke tek bačene.

Vedran Antunica Foto: DNEVNIK.hr

Nakon što su policijski službenici krajem studenoga prošle godine radom na terenu saznali za moguće ilegalno odlaganje otpada iznad mjesta Ponikve na Pelješcu, započelo je kriminalističko istraživanje u sklopu kojeg je napravljen očevid na dva lokaliteta odlaganja otpada.

O svemu je potom obaviješten i Državni inspektorat.



Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da su osumnjičeni, protivno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, od 1. listopada prošle godine do 27. siječnja ove godine, miješani komunalni otpad prikupljen s područja u nadležnosti komunalnog društva općine, neovlašteno i nepropisno odložili na dvije lokacije.



Radi se o površinama koje su u vlasništvu države, a za koje nije bila izdana dozvola za gospodarenjem otpadom te gdje se otpad odlagao na način koji može trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja i vode ili u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje ili život te zdravlje ljudi, navodi PU dubrovačko-neretvanska.



Policija je protiv troje osumnjičenih Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku podnijela kaznene prijave, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

